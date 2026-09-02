La radio atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. La llegada de la inteligencia artificial está transformando silenciosamente las formas de producir, editar, distribuir y consumir contenidos sonoros. Pero esta revolución tecnológica plantea una pregunta incómoda: ¿estamos utilizando la inteligencia artificial para transformar la radio o simplemente para hacer más rápido lo que ya hacíamos?

En La inteligencia artificial y la radio: las sombras de una revolución silenciosa, se analiza el impacto de estas nuevas tecnologías más allá de la fascinación por sus posibilidades. La IA puede aumentar la productividad, automatizar procesos y abrir nuevas posibilidades creativas, pero también introduce riesgos para el empleo, la identidad sonora, la ética periodística y la calidad de los contenidos.

El segundo texto, ¿Y si el problema de la radio no fuera la tecnología, sino la falta de ideas?, propone mirar el problema desde otro lugar. Quizás la crisis de la radio no sea consecuencia de la aparición de nuevas plataformas, podcasts, redes sociales o inteligencia artificial. Quizás el verdadero problema esté dentro de las propias emisoras: formatos repetidos, discursos previsibles, periodismo superficial y una preocupante escasez de imaginación.

Ambos textos parten de una misma convicción: la tecnología puede cambiar las herramientas de la radio, pero solamente las ideas pueden cambiar su futuro. La pregunta, entonces, no es si la radio sobrevivirá a la inteligencia artificial, sino si será capaz de utilizarla para volver a imaginarse.

1. La inteligencia artificial y la radio: las sombras de una revolución silenciosa

2. ¿Y si el problema de la radio no fuera la tecnología, sino la falta de ideas?