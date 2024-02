Colaboración Global Anuncia lanzamiento mundial del Tercer Curso Masivo en Línea Intercontinental (MOOC) sobre Sinodalidad

.

Con gran entusiasmo, un esfuerzo colaborativo que abarca continentes anuncia el lanzamiento del Tercer Curso Masivo en Línea Intercontinental (MOOC) sobre el tema «Hacia una Iglesia Constitutivamente Sinodal». Esta iniciativa innovadora, coordinada por el reconocido teólogo laico venezolano Félix Palazzi, está programada para comenzar virtualmente durante todo el mes de marzo de 2024.

El lanzamiento oficial será transmitido en vivo el sábado 2 de marzo de 2024 en inglés, portugués y español, con el apoyo del Dicasterio para las Comunicaciones del Vaticano, el Sínodo Digital y el Centro de Teología y Formación Pastoral, Cebitepal. Únete a nosotros a través de los siguientes canales:

.

FaceBook Celam @celam.oficial (español)

FaceBook Asamblea Eclesial @asambleaeclesial (português)

YouTtube Celam TV (english)

.

.

Ponentes

Prof. Félix Palazzi (Coordenador do Curso), Monsenhor Luis Marín de San Martín OSA (Subsecretário, Secretariado Geral do Sínodo), Irmã Nathalie Becquart XMCJ (Subsecretária, Secretariado Geral do Sínodo), Monsenhor Lucio Ruiz (Secretário, Dicastério para as Comunicações), Padre Fabio Antúnez (Diretor, Cebitepal-Celam), Irmã Xiskya (Membro, Sínodo Digital), José Urquidi (Membro, Sínodo Digital) Padre José Juan Borre (Líder de Comunidades Digitais), Marco Salas (Missionário Digital Latino-Americano).

.

Acerca del Curso

El MOOC se ofrecerá de forma gratuita a participantes de todo el mundo, utilizando un formato completamente en línea y asíncrono. Las ponencias, impartidas por destacados académicos, estarán disponibles en varios idiomas, incluyendo español, inglés, portugués, francés, italiano, polaco y alemán. Este enfoque inclusivo tiene como objetivo dar cabida a participantes de diversos orígenes lingüísticos y zonas horarias, fomentando un diálogo global sobre sinodalidad dentro de la Iglesia.

.

Co-patrocinantes

Esta iniciativa ha recibido el apoyo de destacadas organizaciones como el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR), el Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE), la Federación de Conferencias de Obispos de Asia (FABC), la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), la Unión de Superiores Generales (USG) y numerosas organizaciones eclesiales y universidades católicas afines.

.

Impacto eclesial global

El impacto de los MOOCs anteriores organizados por este esfuerzo colaborativo es innegable. Habiendo llegado a casi 100,000 personas en todo el mundo, incluyendo agentes pastorales, religiosos y religiosas, laicos, sacerdotes, obispos y otros, estos cursos han servido como catalizadores para el diálogo, la comprensión y la participación dentro de la comunidad eclesial.

.

Caminemos juntos hacia una Iglesia sinodal. Para obtener más información y registrarse en el curso, visite:

https://formaciononline.bc.edu