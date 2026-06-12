Las nuevas tecnologías ponen a prueba las opciones fundamentales

En su discurso a las autoridades el Papa León XIV ha dicho que las nuevas tecnologías se han convertido en un entorno artificial en el que nuestras opciones fundamentales se ponen a prueba. Lo dijo en su primer discurso ante las autoridades y la sociedad civil en el Palacio Real.

(vaticannews.va/).-El Papa León XIV ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Barajas para dar inicio a su Cuarto Viaje Apostólico a España. Durante el vuelo hacia Madrid, el Papa León XIV saludó a los 88 periodistas internacionales que lo acompañan en su Cuarto Viaje Apostólico, expresando su profunda alegría por visitar España por primera vez en misión pastoral para encontrarse con los fieles, celebrar la fe y anunciar el mensaje de Jesucristo. El Pontífice destacó que este viaje, cuyo trasfondo ya se vislumbraba en su encíclica del pasado 25 de mayo, será una oportunidad idónea para conectar con el entusiasmo de la sociedad y especialmente de la juventud, con el firme propósito de difundir un mensaje de amor de Dios, caridad y respeto humano en cada una de sus paradas, que incluirán Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

La realidad de España

Tras una bienvenida oficial por parte de los Reyes, el Pontífice dedicó un emotivo momento privado para saludar a un grupo de niños con discapacidad. Posteriormente, el Santo Padre se trasladó al Palacio Real para la Ceremonia de Bienvenida. Y luego su encuenetro con las autoridades del Estado y la sociedad civil. El rey Felipe VI elogió el arraigo de la fe en el país, reconoció la necesidad de sanación ante los abusos eclesiales y alabó la encíclica papal Magnifica humanitas sobre la Inteligencia Artificial.

El Papa León XIV situó su discurso en la realidad de una nación que lleva casi dos milenios acogiendo el Evangelio, modelando con la fe cristiana su cultura e identidad. Destacó la riqueza de la religiosidad popular e hizo un llamamiento explícito por amor a la verdad, instando a abandonar las narrativas divisorias o polarizantes sobre la realidad histórica y social de España para aprender a valorar la fecundidad de su complejidad y pluralidad.

Un mensaje de paz que para algunos es ingenuo

El mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, existe, en efecto, «una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad.

En su discurso, el Pontífice situó su mensaje en la realidad social e histórica de una España a la que invitó a huir de polarizaciones y afrontar con audacia su futuro. La agenda del Papa continuará esta tarde con una visita a los asistidos del proyecto social «Cedia 24 horas», y culminará por la noche presidiendo la Vigilia de Oración con los Jóvenes en la Plaza de Lima.