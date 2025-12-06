León XIV a los religiosos: no sustituyan las relaciones reales por las digitales

Esta tarde, el Papa se ha reunido en el Aula del Sínodo con unos 160 consagrados, quienes hasta el 28 de noviembre participarán en la 104.ª Asamblea de la Unión de Superiores Generales en Sacrofano, cerca de Roma. El Pontífice los ha exhortado a cultivar la oración y a no descuidar el encuentro con los hermanos. Después los invita a aprovechar las “extraordinarias oportunidades” de la tecnología, pero sin que ello vaya en detrimento de las personas.

(vaticannews.va).-León XIV pide a los religiosos que encuentren el enfoque y la distancia adecuados frente al mundo digital, que “representa un desafío también para los consagrados”. Lo hizo al reunirse, esta tarde del 26 de noviembre, en el Aula del Sínodo, con unos 160 participantes en la 104.ª Asamblea de la Unión de Superiores Generales (USG), titulada “Fe conectada: vivir la oración en la era digital”, que se llevará a cabo en la Fraterna Domus de Sacrofano, desde hoy hasta el 28 de noviembre.

Las oportunidades de lo digital

En relación con la “tecnología informática”, el Pontífice puntualiza:

“Sería miope ignorar las extraordinarias oportunidades que ofrece para la comunión y la misión, permitiéndonos llegar a personas lejanas, incluso a quienes, por vías ordinarias, les resulta difícil acercarse a nuestras comunidades.”

Una oportunidad que el propio León XIV supo aprovechar recientemente, dialogando a través de un enlace por streaming desde el Vaticano con 16 mil jóvenes, participantes en la National Catholic Youth Conference, reunidos en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, en Estados Unidos.

El enlace del viernes 21 de noviembre entre el Papa León XIV y los jóvenes católicos reunidos en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis

Los riesgos de la tecnología

Este modo de interactuar, advierte el Papa, puede “influir fuertemente, y no siempre para bien, en nuestra forma de construir y mantener relaciones”. De hecho, puede surgir la tentación “de sustituir la mera conexión virtual por las relaciones reales entre las personas”, justo cuando “son indispensables la presencia, la escucha prolongada y paciente, y la compartición profunda de ideas y sentimientos”, explica el Pontífice, remitiéndose a la Exhortación Apostólica de Papa Francisco, Christus vivit. Y subraya que:

“Los instrumentos tradicionales de comunión, como los Capítulos, los Consejos, las Visitas canónicas y los momentos formativos, no pueden relegarse al ámbito de los enlaces “a distancia”.”

Luego, León XIV invita a no aplicar un criterio meramente pragmático, de conveniencia o de eficiencia, cuando lo que está en juego es la pastoral. Hay que evitar la presunción de “sentirnos gestores de muchos servicios”, de dejarnos “deslumbrar por los reflectores del eficientismo, entorpecidos por los humos del compromiso”. El riesgo sería “detenernos, o transformar nuestro camino de peregrinos en una carrera desordenada y agotadora, olvidando su fuente y su meta”.

En este sentido, añade el Obispo de Roma, el Jubileo es “una ocasión preciosa para volver a lo que realmente importa”, “al corazón encendido de Dios” que “guía y alimenta nuestro avance personal y nuestros caminos comunitarios”.

Caminar juntos como hermanos

Es fundamental, de hecho, caminar juntos, como comunidad, como hermanos. León XIV cita la Carta Encíclica Fratelli tutti, en la que el Papa Francisco nos “ha invitado a encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades” y “a descubrir y transmitir la mística de vivir juntos”. La Iglesia, recuerda el Pontífice, es “un sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad”, un organismo en el que “los lazos se transfiguran en vínculos sagrados, en canales de gracia”.

Relacionarse con Dios

La primera relación que hay que cultivar, subraya el Papa, es la relación con Dios. Por ello, “fundamental en la existencia de todo consagrado es la oración”, ese “espacio relacional en el que el corazón se abre al Señor, aprendiendo a pedir y a recibir con confianza”. «Orando – argumenta León XIV – testimoniamos lo que realmente somos: criaturas necesitadas de todo, abandonadas en las manos providentes y buenas del Creador”.

En esta dialéctica entre herramientas digitales y relaciones auténticas, el “reunirse para dialogar y confrontarse”, en este equilibrio de “luces y sombras”, el Papa anima finalmente a aceptar el desafío “de integrar con equilibrio nova et vetera”, cosas nuevas y cosas antiguas, cuidando y cultivando la relación con Dios y con los hermanos, sin descuidar ni enterrar, por pereza o por miedo, los nuevos talentos que el Señor pone en nuestras manos.