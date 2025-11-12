León XIV: La IA no debe limitarse a laboratorios e inversiones

En un mensaje a los participantes del Foro Builders AI, que se celebra actualmente en la Pontificia Universidad Gregoriana, el Papa reflexiona sobre la «carga ética y espiritual» que acompaña a las nuevas tecnologías, recordando que cada decisión de diseño expresa «una visión de la humanidad». De este modo, renueva la invitación a cuestionar cómo las herramientas fabricadas están transformando a los seres humanos.

(vaticannews.va).-No solo de lo que es capaz la Inteligencia Artificial (IA), sino de lo que silenciosamente logra en nuestro interior: cómo nos moldea, cómo nos transforma, en quién nos estamos convirtiendo. El verdadero significado de su trayectoria reside en esta mirada interior, más que en «laboratorios» y «carteras de inversión». En esto nos invita a detenernos el Papa León XIV en su mensaje leído el jueves 6 de noviembre, a los participantes del Foro Builders AI 2025, que se celebra hasta el 7 en la Pontificia Universidad Gregoriana.

«¿En quién nos estamos convirtiendo?»

El objetivo de la conferencia es crear una nueva comunidad interdisciplinaria dedicada a apoyar el desarrollo de productos de IA al servicio de la misión de la Iglesia. Desde esta perspectiva, según el Papa, surge una reflexión crucial para el momento actual:

No solo lo que la IA puede hacer, sino en quién nos estamos convirtiendo a través de las tecnologías que desarrollamos.

El peso «ético y espiritual» de la IA

El Pontífice reitera lo que afirmó en la Nota Antiqua et Nova , publicada el 28 de enero y fruto de una reflexión conjunta de los Dicasterios para la Doctrina de la Fe y para la Cultura y la Educación: la IA, «como todo invento humano, surge de la capacidad creativa» que Dios ha infundido en la humanidad. La innovación, en este sentido, puede considerarse una forma de «participación» en el acto mismo de la Creación.

Como tal, conlleva un peso ético y espiritual, ya que cada decisión de diseño expresa una visión de la humanidad.

Cultivar el «discernimiento moral»

El mensaje de la Iglesia es claro: todos los que participan en el desarrollo de nuevas tecnologías están llamados a cultivar el “discernimiento moral” como parte integral de su trabajo, desarrollando sistemas que encarnen los valores de justicia, solidaridad y auténtico respeto por la vida.

Sus reflexiones a lo largo de estos dos días demuestran que este compromiso no puede limitarse a laboratorios de investigación o carteras de inversión: debe ser una empresa profundamente eclesial.

Fe y razón en diálogo

Las aplicaciones de la IA, continúa el Papa, son múltiples: algoritmos para la educación católica, herramientas para una atención sanitaria compasiva, plataformas creativas capaces de narrar la historia cristiana con verdad y belleza. Sin embargo, la misión sigue siendo la misma: poner la tecnología al servicio de la evangelización y del desarrollo integral de cada persona. Una sinergia que, citando nuevamente a Antiqua et Nova, encarna el diálogo entre la fe y la razón, reinterpretado en clave digital. La inteligencia, ya sea artificial o humana, encuentra su plenitud en el amor, la libertad y la relación con Dios.

Que vuestra colaboración dé fruto en una IA que refleje el diseño del Creador: inteligente, relacional y guiada por el amor.