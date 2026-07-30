León XIV pide prudencia en el uso de la IA porque puede proyectar “un mundo irreal”

(aciprensa.com).-El Papa León XIV alentó a los jóvenes a usar con prudencia las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) porque «pueden sumergirnos en un mundo irreal».

En un mensaje de vídeo enviado a los participantes del Festival Halleluya 2026, que concluye este domingo en Fortaleza, en Brasil, el Pontífice propuso como modelo para las nuevas generaciones a San Carlo Acutis, conocido por haber utilizado las tecnologías digitales para evangelizar.

“Él muestra cómo mantener a Cristo siempre en el centro, incluso en el uso de la tecnología”, indicó.

Tomando como referencia su ejemplo, León XIV —que en mayo publicó su primera encíclica, Magnifica humanitas, sobre la IA—aconsejó a los jóvenes utilizar adecuadamente tanto las redes sociales como la inteligencia artificial.

“Les aconsejo utilizar bien las redes sociales y la inteligencia artificial, usando de forma moderada y disciplinada estos instrumentos, porque pueden sumergirnos en un mundo irreal, en el que lo efímero, la mera apariencia y el engaño terminan ocupando el lugar de los verdaderos valores y de lo que realmente importa”, advirtió.

Dirigiéndose a los asistentes de este encuentro de evangelización juvenil, que combina música, alabanza y adoración, el Pontífice destacó los frutos espirituales que ha dado esta iniciativa a lo largo de los años, mencionando “confesiones, conversiones, vocaciones sacerdotales y religiosas”.

“Hoy, quisiera decir nuevamente cuán bueno es estar con los jóvenes. Su entusiasmo contagia y despierta en todos nosotros un renovado ardor apostólico”, afirmó el Santo Padre.

Asimismo, constató que los jóvenes católicos poseen “un vigor misionero indispensable para transformar este mundo, que tanto necesita del Evangelio”.

Por ello, los exhortó con fuerza: “¡Nunca pierdan este ardor misionero!”.

El Papa subrayó que todavía hay muchas personas que necesitan descubrir que Cristo responde a las aspiraciones más profundas del ser humano. En este contexto, invitó a los jóvenes a proclamar sin miedo la fe cristiana.

“Proclamen con valentía que una vida sin Cristo es una vida sin gracia. Él es el Camino, la Verdad y la Vida”, aseguró, citando el Evangelio de San Juan.

León XIV retomó una de las expresiones más conocidas de San Juan Pablo II para invitar a los jóvenes a confiar plenamente en el Señor.

“No tengan miedo de Cristo. Él no quita nada, lo da todo”, afirmó. Y añadió que quien se entrega al Salvador “recibe cien veces más” y “sale siempre vencedor”.

Finalmente, pidió que el Espíritu Santo reavive en los jóvenes un amor capaz de transformar su juventud en una fuerza evangelizadora y los convierta en “piedras vivas” para la construcción de una “ciudad de la paz”.

Antes de concluir, impartió su bendición apostólica a todos los participantes y organizadores del Festival Halleluya: “Que Dios los acompañe siempre”.