«Los Elegidos», la serie de televisión sobre Jesús llega al cine

Del 14 al 18 de junio, las salas de UCI Cinemas proyectarán los dos primeros episodios de la cuarta temporada antes de su distribución en plataformas digitales

(vaticannews.va).-«Los Elegidos» (The Chosen), serie de televisión dividida en siete temporadas que narra la vida de Jesús y sus discípulos, se ha convertido con los años en un fenómeno mundial, con doscientos millones de espectadores y ochocientos millones de episodios individuales visionados. Dirigida por el realizador estadounidense Dallas Jenkins, doblada ya a cincuenta idiomas (es la serie de televisión más traducida de la historia), Los elegidos se produce gracias a las donaciones gratuitas de los espectadores a la fundación Come and See.

Hay dos platós principales donde se rueda la serie: uno en Utah, en Provo, cerca de Salt Lake City, donde se ha reconstruido la ciudad de Jerusalén, y otro en Texas, en Midlothian, cerca de Dallas, donde se ha reconstruido Cafarnaún, siguiendo el modelo de las ciudades de Pompeya y Herculano. Junto a la ilustración de episodios basados en los Evangelios, como la multiplicación de los panes y los peces, o Jesús caminando sobre las aguas, o la danza de Salomé, la serie cuenta también historias fruto de la creatividad de los guionistas, historias que sirven para crear la experiencia vivida por los personajes que rodean a Jesús.

La cuarta temporada

En comparación con las tres primeras temporadas, que ilustraban la misión de Jesús y delineaban las relaciones entre los distintos personajes, la cuarta temporada promete ser más dramática, ya que ilustrará cómo la oposición al mensaje de Cristo se vuelve violenta por parte de aquellos que empiezan a ver su creciente influencia sobre el pueblo como una amenaza al poder establecido.

El actor Alaa Safi, que interpreta el papel de Simón el Zelote, y Giovanni Zappalà, persona de contacto internacional de The Chosen para Italia, celebraron una rueda de prensa en Zoom como anticipo del estreno en cines de los dos primeros episodios de la cuarta serie. Simón el Zelote sólo se menciona un par de veces en las Escrituras. Los guionistas imaginaron que era el hermano del paralítico curado por Jesús. Para preparar el papel, Safi dijo que investigó el movimiento de los zelotes para comprender su afán por proteger al pueblo contra la hostilidad de los romanos y su ferviente anticipación de la llegada del Mesías liberador.

De la fuerza al amor

«Me bastó con comprender lo importante que era para mi personaje salir de su casa, dejar a un hermano paralítico, intentar ser útil. Entonces me centré en mi práctica de las artes marciales, porque yo también, de niño, experimenté algo parecido: no tanto la necesidad de abandonar mi casa, pero sí la de refugiarme en una disciplina que me permitiera fortalecerme, construir mis defensas y prepararme para la vida. Fueron las artes marciales las que me proporcionaron esta disciplina. El punto decisivo en mi comprensión del carácter fue la transición de creer en una vida basada únicamente en la fuerza -y, por tanto, en realidad en una forma de miedo, en una necesidad de control para limitar el miedo- a una nueva filosofía, basada en el amor, la aceptación, el perdón y una actitud de confianza ante la vida. Fue una intuición inmediata que me ayudó en la configuración de cada escena de mi personaje».

Alaa Safi añade: «En la cuarta temporada entramos en una fase en la que la duda se instala en mi personaje: todo lo que, siguiendo a Jesús, ha creído hasta ahora, es decir, que es justo renunciar a las armas, confiar en una fuerza aún mayor que la violencia y la lucha, todo lo que mi personaje ha renunciado sólo por amor a Jesús, porque Jesús se lo pidió, porque confía en Él y cree que es el Mesías, vuelve ahora, en el momento del desafío, como una alternativa posible, o tal vez inevitable.»

Pero, ¿qué aspecto de esta serie ha hecho que el público se apasione por una historia tan marcadamente religiosa? Giovanni Zappalà recordó que a menudo olvidamos que vivimos en un mundo y un tiempo marcados por la presencia de Cristo en la tierra: «La Historia se divide en Antes de Cristo y Después de Cristo».

La clave del éxito de «Los elegidos» es dar a conocer las razones por las que en Judea, hace más de dos mil años, un pequeño grupo de hombres tuvo en tan poco tiempo un impacto tan fuerte en la historia de la humanidad. Si está bien contada, es una historia que no puede dejar de suscitar interés. A menudo, la cinematografía ha contado la historia de Cristo y sus discípulos haciendo hincapié en la deidad de Cristo, en la santidad de estos hombres, retratándolos como inalcanzables en comparación con nosotros, que somos débiles y frágiles.

En cambio, «Los elegidos» relata a un Jesús que es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, y describe a los discípulos como muchachos llenos de dudas, que intentan decidir qué hacer con sus vidas. Es interesante entender el contexto de Judea hace dos mil años, donde el pueblo judío, sometido a la opresión romana, esperaba un libertador, el Mesías; pero esperaban un libertador político, y por eso los zelotes preparaban una revuelta basada en la fuerza. En cambio, llega Jesús y empieza a decir ‘ama a tu enemigo, perdona, pon la otra mejilla’. Todo suena a revolución. Y sin embargo, después de dos mil años, seguimos hablando de ello».

Sentido del humor

«Cada vez que veía la historia de Jesús en el cine -añade Alaa Safi- me fascinaba. El mensaje de Jesús es universal, y resuena a través del tiempo, pero la peculiaridad de Los elegidos es también el hecho de que es una serie y, por tanto, permite al espectador seguir a los personajes durante mucho más tiempo, a lo largo de un arco narrativo mucho más largo, y así encariñarse con sus historias. Este aspecto va unido a un lenguaje intencionadamente accesible y moderno, con un fuerte sentido del humor, que favorece una identificación más fuerte y fácil. Esta identificación es también la razón de su éxito mundial, porque más allá de la cultura o la religión de base en la que nos hemos criado, hablamos de valores universales, humanos, en los que todos nos encontramos».

Y añadió: «La elección, pues, de contar la historia desde el punto de vista de los testigos que conocieron a Jesús, a partir de la mirada de los discípulos y de las demás personas que le rodeaban, hace que los espectadores puedan identificarse con al menos uno de los personajes, y encontrarse en la experiencia de al menos uno de ellos. Lo leemos todos los días en los mensajes que recibimos: cada uno, con su historia personal, tiene la posibilidad de relacionarse con uno de los personajes. Y muy a menudo los testimonios que recibimos nos dicen también que los telespectadores se han encontrado con la serie en un momento muy difícil de su vida. Es como una respuesta a una necesidad de algo a lo que agarrarse para salir de un momento difícil, debido a la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Esto también nos hace ser muy responsables y tener muchas ganas de hacerlo bien.

Es maravilloso para un artista saber que lo que hace es útil para otras personas, que su trabajo estimula una experiencia positiva, en una relación de comunión con el público. Para nosotros es bueno saberlo, y siempre vamos a trabajar con gran alegría, sentido de la responsabilidad y satisfacción.»