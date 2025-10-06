Los jesuitas crean una app con inteligencia artificial que personaliza tu vida espiritual: «Aprende de ti y adapta el contenido a tus intereses»

AMDG es una herramienta que aprende de tus intereses religiosos y adapta el contenido de oración y formación a cada usuario

(cope.es).-Los jesuitas han dado un paso revolucionario en la evangelización digital con el lanzamiento de AMDG (Ad Maiorem Dei Gloriam o A Mayor Gloria De Dios ), una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial para personalizar la experiencia espiritual de cada creyente. «Para que Dios se note» es el lema de esta innovadora herramienta que promete transformar la manera en que los católicos acceden a contenidos de formación y oración desde sus dispositivos móviles.

Carlos Maza, responsable de contenidos de la aplicación, ha explicado que el proyecto nace con una misión ambiciosa: «Poner a disposición de la gente la enorme cantidad de recursos» que los jesuitas han generado a lo largo de su historia, incluyendo revistas especializadas, artículos de reflexión, blogs y libros completos de espiritualidad ignaciana. Aunque pueda parecer contradictorio fusionar tecnología avanzada con la vida interior, Maza ha defendido que «bien aplicada, la inteligencia artificial puede tener muchas posibilidades» para el crecimiento personal y espiritual.

La app integra recursos ya consolidados como Rezando Voy, el Evangelio del día y la práctica del examen ignaciano, pero va mucho más allá al ofrecer un ecosistema completo de formación católica que se adapta inteligentemente a cada persona. El sistema no solo proporciona contenido, sino que establece un diálogo digital que acompaña al usuario en su camino de fe de forma personalizada y continua.

App Jesuitas AMDG

Una tecnología que conoce tu alma

La principal innovación de AMDG reside en su capacidad de aprendizaje automático. Desde el primer acceso, la aplicación realiza preguntas estratégicas para identificar los intereses espirituales del usuario. A partir de ese momento, el sistema monitoriza las preferencias, analiza las consultas realizadas y estudia los resultados del examen diario, cruzando toda esta información con su amplia base de datos de contenidos.

«Lo que permite la inteligencia artificial es que la aplicación va conociendo tus gustos, tu personalidad, tus intereses, y te va ofreciendo personalizadamente lo que a ti te puede interesar», ha detallado Maza. Esta funcionalidad convierte el smartphone en un director espiritual digital que sugiere lecturas, meditaciones y recursos formativos acordes al momento vital de cada creyente, algo que hasta ahora solo era posible en el acompañamiento presencial personalizado.

App Jesuitas AMDG

Evangelizar en la era digital

Uno de los aspectos más destacados de AMDG es su vocación universal. Aunque el formato digital podría sugerir un público joven, Maza ha asegurado que está diseñada «para personas de todas las edades». El responsable ha confesado que el objetivo era «estar también en el móvil, sabiendo que muchas veces lo consultamos en el autobús, en el metro, en casa», llevando la presencia de Dios a los espacios cotidianos donde transcurre la vida real.

Sin embargo, la propuesta jesuita se diferencia radicalmente del «escroleo continuo» que caracteriza a las redes sociales. AMDG es «una aplicación que te invita a parar», a dedicar tiempo de calidad a la reflexión profunda y al crecimiento espiritual, más allá de los minutos de oración matutina. Sobre el papel de la Iglesia Católica en la transformación digital, Maza ha reconocido las posibilidades inmensas de estas tecnologías para «apropiarnos de estos nuevos instrumentos con discernimiento y aplicándolos a la evangelización», aunque ha advertido sobre la necesidad de mantener una actitud crítica ante los sesgos que puede tener la inteligencia artificial.