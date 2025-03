Los jóvenes y las noticias falsas: encuesta, «a uno de cada 3 jóvenes le gusta las noticias no verificadas»

(weca.it/).-Las nuevas generaciones están cada vez más expuestas a las noticias falsas que circulan en la Red, especialmente en los canales sociales. De hecho, según los resultados de la innovadora encuesta «Alfabetización digital y noticias falsas», casi uno de cada 3 jóvenes (31%) da me gusta a una noticia no verificada y el 51% admite utilizar las redes sociales como canales de información para leer noticias de interés. La investigación, llevada a cabo por Ipsos, el Observatorio de la Juventud del Instituto Toniolo y el O_Stili de Libertad Condicional con la contribución de la Fundación Caripolo, involucró a más de 4.800 estudiantes de escuelas secundarias inferiores y superiores y tuvo como objetivo investigar no solo la relación entre los jóvenes y las noticias falsas, sino también en general el enfoque de los menores de 20 años hacia la comunicación digital. qué redes sociales frecuentan más, qué habilidades consideran necesarias, hasta la relación paterno-filial en cuanto a la mediación parental -control y apoyo- en la gestión de la vida online.

«Se trata de una investigación con una metodología innovadora», afirma Elena Marta, catedrática de Psicología Social y Psicología Comunitaria de la Universidad Católica y miembro del Comité Científico del Observatorio de la Juventud del Instituto Toniolo, «ya que no solo se detectó la autopercepción de los adolescentes respecto a sus habilidades digitales, sino que se propuso la visión de las noticias falsas certificadas como tales y la comportamiento de los jóvenes en este sentido».

El estudio, presentado con motivo del Festival de la Comunicación No Hostil, el evento organizado estos días en Trieste por Parole O_Stili, que se ha comprometido durante años a combatir el fenómeno de la violencia verbal fuera de pantalla y en línea, ofrece una instantánea en profundidad de la relación entre los jóvenes y las nuevas tecnologías, la presencia en las redes sociales y las habilidades digitales de los estudiantes.

«Una vez más, emerge con fuerza la falta de conciencia por parte de los adultos de que lo virtual es real. Los jóvenes a menudo se encuentran solos frente al problema de las noticias falsas, así como en muchos otros ámbitos relacionados con el uso de Internet, que todavía se percibe como un mundo aparte, menos relevante o de menor impacto. Lo que realmente falta es la toma de conciencia por parte de los adultos de la responsabilidad de habitar la Red, de vivir en esa cultura digital que es propia de nuestros hijos e hijas. Los datos hablan por sí solos: solo uno de cada tres padres aborda el tema de Internet en la familia, dejando a muchos niños sin puntos de referencia en un contexto que, en cambio, requeriría orientación y responsabilidad compartida», explica Rosy Russo, presidenta y fundadora de Parole O_Stili.