Los líderes digitales católicos instan a los misioneros de hoy en día a aprender Internet

(heraldmalaysia.com).-Cuando Francisco Javier llegó a la India o la Madre Cabrini llegó a los Estados Unidos, ninguno de los dos creyó que se convertirían de la noche a la mañana.

Primero, tuvieron que conocer a la gente, aprender el idioma y apreciar las costumbres y la cultura local. Sólo entonces podrían empezar a evangelizar.



Y según algunos de los participantes en el sínodo sobre la sinodalidad del pasado mes de octubre, es hora de que la Iglesia aplique ese mismo enfoque al mundo digital.



«Nunca hemos tenido miedo como iglesia durante 20 siglos de estar ahí», dijo José Manuel De Urquidi. «Te enviaron a una misión y ¿quién podría saber lo que pasaría?»



Para Urquidi, quien es el fundador de la Red Juan Diego, que apoya a los ministerios digitales católicos para conectarse con los latinos, la Iglesia siempre ha sido consciente de que enviar misioneros a nuevas fronteras conlleva riesgos, incluido el del martirio.



«Nunca hemos tenido miedo de eso», dijo. «¿Por qué ahora le tenemos miedo a Internet? ¿Cuál es la diferencia?»



Durante el sínodo del pasado mes de octubre, Urquidi fue una de las pocas voces que, a lo largo de la cumbre de un mes de duración, defendió continuamente que Internet es «un lugar de encuentro» y que «no es una herramienta, sino una cultura».



Su mensaje fue directo: al igual que aquellos primeros misioneros de siglos pasados, el espacio digital es «un lugar donde necesitamos estar. Necesitamos aprender el idioma y comprometernos».



Y con solo 39 años, Urquidi es un adulto joven que representa un grupo demográfico objetivo que la mayoría de los líderes de la iglesia están desesperados por tener más en sus bancos.



El trabajo pionero en este campo comenzó más de un año antes de que los 400 delegados sinodales llegaran a Roma. Bajo el lema «La Iglesia está escuchando» (también conocido como el «sínodo digital»), fue una idea de Mons. Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.



El proyecto impulsó a los «misioneros digitales» —en un grupo que comenzó con 250 personas y ahora ha superado las 2.000— para involucrar activamente a católicos y no católicos por igual para que sus voces pudieran incluirse como parte del documento de síntesis durante la etapa continental del sínodo.



La idea era que estos misioneros digitales, católicos con muchos seguidores en línea, usaran medios como podcasts, WhatsApp y plataformas de redes sociales para involucrar a las personas en una conversación y, lo que es más importante, escuchar sus preocupaciones.



El resultado: decenas de miles de encuestados, muchos de ellos no creyentes, que querían contribuir a la conversación sobre cómo la iglesia podría ser más acogedora, cuidar de los migrantes y el medio ambiente, participar en la construcción de la paz y apoyar a las familias y a los jóvenes.



«Hay que ir a donde está la gente. Como misionero, debes ir y aprender el idioma, aprender la música y aprender la cultura para poder expresar el mensaje para ellos», dijo Mons. Ruiz.



Durante la primera semana del sínodo, Pureza de María, Sor Xiskya Valladares, de Nicaragua, fue una de las primeras delegadas en plantear formalmente el tema de la misión digital de la Iglesia.



Conocida como la «monja de Twitter», Sor Valladares dijo a la sala, incluido el Papa, que dentro del ámbito digital, se encuentra con personas que «necesitan sanar sus heridas».



«No basta con decirles el horario de la misa o invitarlos a visitar la catedral si antes no hemos dialogado con ellos, acercándonos para Escúchenlos», dijo. «A veces se sienten confundidos o avergonzados, y necesitan un ‘compañero de viaje’ que los ayude. Para ser ese compañero, necesitamos salir de nosotros mismos, de nuestras formas de pensar, encontrarlas, escucharlas y acompañarlas».



Reflexionando sobre ese momento, Sor Valladares dijo que muchos delegados sinodales comenzaron a acercarse a ella y a De Urquidi en las pausas para el café o durante las discusiones en grupos pequeños para aprender más sobre las ideas que tenían sobre la misión digital de la Iglesia. Muchas personas estaban preocupadas por llegar a los jóvenes y consideraron que este podría ser un punto de partida útil.



Cuando se publicó el documento de síntesis del sínodo a finales de octubre de 2023, dedicó uno de sus 20 capítulos a este mismo tema.



Bajo el título Misión en el Entorno Digital, el Capítulo 17 propone la creación de redes colaborativas de misioneros digitales con el fin de «liberar nuevas energías para nuevas formas de misión».



«No basta con crear contenido», como publicar en Instagram o TikTok, insistió Ruiz, sino que se trata de entrar en la cultura digital y relacionarse con personas reales allí.



«El objetivo final es devolver a la gente a la vida sacramental», dijo De Urquidi. «Pero a veces el viaje tiene cien pasos».



En cuanto a lo que viene después, De Urquidi, quien nació y creció en México pero ahora vive en Estados Unidos, donde ha ayudado a lanzar casi 100 podcasts, dice que es importante que los obispos comiencen a averiguar quiénes son los misioneros digitales en su diócesis y se tomen el tiempo para conocerlos. Y para que los misioneros también se reúnan con su obispo.



La esperanza es que las diócesis reconozcan a sus misioneros digitales, encuentren formas de formarlos, los envíen a la misión y luego los acompañen en su ministerio.



Ruiz dijo que algunas diócesis ya tienen una misión digital organizada, otras apenas están comenzando a pensar y preguntar al respecto, mientras que para la mayoría todavía es completamente nueva.



Pero si bien la misión digital está profundamente conectada con el sínodo, De Urquidi se apresura a señalar que la reunión del Vaticano es solo un punto de partida.



«Es el comienzo de que la Iglesia reconozca Internet como una frontera misionera», insistió.



«La gente está en busca de sentido, está en busca de amor, está en busca de la verdad. Están en busca de Dios, la mayoría de ellos sin saberlo», continuó. «La gente no va a la iglesia, pero está en sus dispositivos. Así que tenemos que ir a ellos allí y mostrarles a Aquel que es amor».