Los Salesianos se lanzan al continente digital

(infoans.org).-Casi en Nochebuena, apenas una semana después de su llegada a Vanuatu, los Salesianos, en su más reciente presencia en el mundo, ya han llegado al continente digital. Han lanzado su primer boletín informativo, « Tamtam» . En Vanuatu, el tamtam es un tambor tradicional de madera de hendidura cuyos ritmos transmiten mensajes a larga distancia y unen a las personas. Con el mismo espíritu, los Salesianos también han abierto páginas en Facebook e Instagram ( Don Bosco Port Vila ). Estas sencillas iniciativas buscan compartir con el mundo los pequeños pasos y los emocionantes avances del Centro de Jóvenes Don Bosco en Port Vila.

Mientras tanto, los Salesianos se han mudado recientemente a su residencia, ubicada en una propiedad de 16 hectáreas que el obispo local les confió generosamente. Además de establecerse en su residencia temporal durante los próximos años, también están atendiendo a la comunidad católica local perteneciente a la parroquia catedralicia. En esta fase inicial, su principal objetivo es escuchar, observar y comprender la realidad pastoral local, así como la situación y las necesidades de los jóvenes. Esperan fundar un oratorio para la festividad de Don Bosco, aunque por el momento no cuentan con instalaciones ni jóvenes líderes, solo con un viejo campo de fútbol y una cancha de baloncesto en mal estado.

«Somos como un oratorio itinerante. Empezamos desde cero», explicó el padre Maravilla, responsable de la nueva misión. «Nuestro primer paso es formar un grupo de líderes. Contamos con la ayuda de amigos y personas de buena voluntad para poder poner en marcha nuestro oratorio».

«Como pioneros, hemos abrazado la lógica de la pequeñez», dijo. «Aún no contamos con recursos, instalaciones ni influencia social en el país. Pero confiando en las palabras del Señor: «No temáis, rebaño pequeño» (Lc 12,32), llevamos en el corazón el celo misionero de Don Bosco. Movidos por su pasión por los jóvenes, vivimos con la esperanza, arraigados en la fe y en nuestra unión con Dios, de que el carisma de Don Bosco crecerá y dará abundantes frutos en esta tierra de Oceanía».