Maio: Comunicar e amar!

Em maio, honremos Maria, as mães e São José Operário, buscando inspiração em seus exemplos de amor, fé e trabalho.

(pascombrasil.org.br).-Intenções do Papa Francisco: neste mês, o Santo Padre nos pede que através do trabalho, toda pessoa se realize, as famílias tenham como sustentar-se com dignidade e a sociedade se torne mais humana.

São José Operário: exemplo de dignidade no trabalho e amigo dos comunicadores

No dia 1º de maio, celebramos São José Operário, patrono universal dos trabalhadores.

Esta memória litúrgica, instituída pelo Papa Pio XII em 1955, veio reafirmar a

dignidade do trabalho humano e cristianizar uma data que já simbolizava a luta por justiça social. José, homem justo e silencioso, sustentou com o suor do próprio rosto a Sagrada Família. Nele, contemplamos o valor santificador do trabalho simples, discreto e fecundo.

A figura de São José nos ensina que o labor não é apenas meio de subsistência, mas vocação e caminho de santidade. Em sua carpintaria, Jesus aprendeu mais do que um ofício: aprendeu o valor do esforço, da fidelidade e do compromisso. Assim, São José se torna modelo para todos que buscam, através do trabalho, colaborar com a obra criadora de Deus e construir um mundo mais justo.

Neste mesmo espírito, os comunicadores encontram em São José um aliado e intercessor. Embora silencioso nas Escrituras, ele é presença constante, fiel e observadora — como devem ser os que comunicam com responsabilidade e verdade.

Sua escuta atenta, seu olhar sensível e sua ação coerente são inspirações para quem evangeliza pelos meios de comunicação, traduzindo a Palavra em gestos concretos.

Que São José Operário inspire a todos os trabalhadores, especialmente os

comunicadores católicos, a viverem com dignidade, zelo e espírito de serviço sua missão. Que em cada palavra transmitida, em cada imagem registrada, em cada conteúdo produzido, haja a marca da justiça, da verdade e da esperança — como foi a vida daquele que, em silêncio, ensinou o Verbo a viver.

Maria: Mulher do Sim, Mãe de Todos Nós

Maio é um mês especial, no coração da Igreja, ele floresce como o Mês Mariano, tempo propício para olhar com mais ternura para aquela que foi escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador e, por consequência, Mãe de toda a humanidade: Maria Santíssima.

É também neste mês que celebramos o Dia das Mães, figura que, assim como Maria, acolhe, educa, ama e intercede por seus filhos com incansável dedicação. Nesta união de temas tão ricos e cheios de significado, somos convidados a voltar o olhar para Maria, exemplo de mulher, de discípula, de comunicadora da fé e reconhecer nas mães do nosso tempo as sementes dessa mesma entrega.

Seguem dicas de como a Pascom pode homenagear as mães da comunidade:

Produzir conteúdos destacando o papel de Maria na vida da Igreja e das comunidades;

Realizar campanhas nas redes sociais com fotos, testemunhos e homenagens às mães da comunidade;

Promover momentos de oração mariana (como o Terço nas famílias ou nas redes sociais);

Criar vídeos curtos com crianças e jovens falando sobre o que aprenderam com suas mães e como veem Maria;

Dedicar um espaço nas celebrações do mês para homenagear as mães, aquelas presentes e também as que já estão com Deus.

Que Deus abençoe a todas as mães!

Dia Mundial das famílias

No dia 15 e maio celebramos o Dia Mundial das Famílias, data que foi instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993.

A data tem como objetivo reconhecer a importância da família e promover a reflexão a respeito de temas que estão relacionados ao bem-estar familiar.

É importante lembrar que a data reconhece e valoriza todas as formas de família, independentemente de sua composição.

O Dia Mundial das famílias está relacionada diretamente com o Ano Jubilar, cujo tema deste ano é: “É tempo de júbilo em nossa vida” e o lema “Ora a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito santo que nos foi dado” (Rm 5,5).

Abençoa, Senhor, as famílias, amém!

Calendário litúrgico

01 São José Operário,esposo da Santíssima Virgem Maria, protetor dos trabalhadores e São Jeremias, profeta 02 Santo Atanásio, Bispo de Alexandria no Egito e Doutor da Igreja 03 Santos Filipe e Tiago O Menor, Apóstolos e Santos Evêncio, Alexandre e Teódulo, Mártires, na Via Nomentana 04 Santa Antonina, Mártir de Niceia 05 São Núncio Sulprício, jovem operário de Nápoles 06 Santos Mariano e Tiago, Mártires 07 Santa Flávia Domitila, Mártir romana e Santa Rosa Venerini, Virgem, Fundadora das Piedosas Mestras 08 São Vítor, Mártir de Milão, São Bonifácio IV, Papa, São Bento II, Papa e São Arsênio, Diácono romano, Anacoreta no Egito 09 São Pacómio, Abade, São Isaías, Profeta e Santa Luísa de Marillac, Co-Fundadora das Filhas da Caridade 10 São Gordiano, Mártir, na Via latina,São João de Ávila, Sacerdote, Santos Quarto e Quinto,Mártires, na Via latina e São Jó 11 São Antimo, Mártir, na Via Salária 12 Santos Nereu e Aquileu, Mártires, na Via Ardeatina, São Pancrácio, Mártir, na Via Auréliae São Germano de Constantinopla, Bispo 13 Nossa Senhora de Fátima e Santo André Humberto Fournet, Presbítero 14 São Matias, Apóstolo e São Miguel Garicots, Presbítero, Fundador dos Sacerdotes Missionários do Sagrado Coração de Jesus 15 São Torquato, Bispo de Guádix e Santo Isidro, lavrador 16 São Alexandre, Bispo de Jerusalém e Mártir e São Ubaldo, Bispo de Gúbio 17 São Vítor,Mártir, na Via Salária Antiga e São Pascoal Bailão, Leigo Franciscano, Padroeiro das Associações Eucarísticas 18 São João I, Papa e Mártir e São Félix de Cantalício, religioso capuchinho 19 São Pedro Celestino V, Papa (Pietro del Murrone), São Urbano I, Papa, Santos Partênio e Colágero, Mártires, na Via Ápia, São Ivo, Sacerdote, Advogado dos Pobres e São Crispim de Viterbo, religioso capuchinho 20 São Bernardino de Sena, Presbítero Franciscano e santa Áurea,Mártirde Óstia 21 Santos Cristóvão de Magalhães, SAC, e Companheiros, Mártires no México e São Carlos Eugênio de Mazenod, Bispo de Marselha, Fundador dos Oblatos de Maria Imaculada 22 Santa Rita de Cássia, religiosa agostiniana e Santa Júlia, Virgem e Mártir na Córsega 23 São João Batista de Rossi, Sacerdote romano 24 São Vicente de Lérnis, Presbítero 25 São Gregório VII, Papa, Santa Beda Venerável, Presbítero Beneditino, Doutor da Igreja e Santa Maria de Pazzi, Virgem 26 São Felipe Néri, Presbítero, Fundador da Congregação dos Padres do Oratório, São Eleutério, Papa e São Simétrio, Mártir, na Via Salária Nova 27 Santo Agostinho, Arcebispo de Cantuária 28 São Germano, Bispo de Paris 29 Solenidade da Ascenção do Senhor, Santa Úrsula Ledochowska, Fundadora das Irmãs Ursulinas do Coração de Jesus Agonizante e São Paulo VI, Papa 30 São Fernando III, Rei de Castela, Santa Joana D´Arc, Virgem, Santa Dimpna e Santa Petronila 31 Visitação de Nossa Senhora, São Félix de Nicósia

Programação do mês de maio do Jubileu 2025 (de acordo com o Portal Oficial)

1 a 4 Peregrinação da Diocese de Solsona, Peregrinação da Arquidiocese de Lyon, Jubileu dos Trabalhadores

3 Peregrinação do UCID – União Cristã de Empresários, Peregrinação da Diocese de Avellino

4 Peregrinação dos Templários Hoje APS

4 e 5 Jubileu dos Empresários

8 Peregrinação da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre

9 Comemoração dos novos Mártires Testemunhas da Fé

10 Audiência Jubilar do Santo Padre

10 e 11 Jubileu das Bandas e do Espetáculo Popular

11 a 19 Peregrinação da Arquidiocese de Sevilha

12 a 19 Peregrinação da Arquidiocese de Sevilha

12 a 14 Peregrinação da Arquidiocese de Otranto, Jubileu das Igrejas Orientais

14 Peregrinação do Horse Green Experience, Peregrinação da Arquidiocese de Salerno-Campagna-Acerno

15 a 18 Peregrinação da Diocese de Albenga-Imperia

16 a 18 Jubileu das Irmandades

23 a 25 Peregrinação da Arquidiocese de Génova, Peregrinação da Arquidiocese de Cosenza-Bisignano

26 de Maio 2025 a 1 de Junho Peregrinação da Diocese de Astorga

30 de Maio 2025 a 2 de Junho Peregrinação da Diocese de Cuenca

30 de Maio 2025 a 1 de Junho Jubileu das Famílias, dos Avós e dos Idosos

31 Audiência Jubilar do Santo Padre