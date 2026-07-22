Mais de 150 agentes da comunicação da Diocese de Bragança participaram do 3° Encontro Diocesano da Pascom

O encontro foi marcado por momentos de formação, espiritualidade, convivência fraterna e pela realização da Assembleia Eletiva da pastoral.

(pascombrasil.org.br).-Nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2026, a Pastoral da Comunicação da Diocese de Bragança do Pará realizou a terceira edição do Encontro Diocesano da Pascom, reunindo mais de 150 agentes da comunicação de diversas paróquias da Diocese de Bragança. O encontro foi marcado por momentos de formação, espiritualidade, convivência fraterna e pela realização da Assembleia Eletiva da pastoral.

A programação teve início na sexta-feira, com o credenciamento dos participantes no Centro Guadalupe (EFAC) em Bragança. À noite, foi realizado o Terço do Comunicador, seguido da Santa Missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Raimundo Possidônio, e concelebrada por Padre Leonardo Monteiro(Coordenador da PASCOM no Regional Norte 2). Após o jantar, os participantes acompanharam a primeira formação do encontro, ministrada por Padre Pablo Misley, que abordou os princípios da heráldica, dando início a um processo formativo que terá continuidade nos próximos meses.

No sábado, a programação começou com a celebração da Santa Missa presidida por Frei Wilton, seguida do café da manhã. Em seguida, os participantes dirigiram-se à Usina da Paz Celso Leite, onde participaram da formação conduzida por Dom Raimundo Possidônio sobre a encíclica Magnifica Humanitas, do Papa Leão XIV, refletindo sobre a dignidade da pessoa humana e sua relação com a missão evangelizadora da Igreja.

Um dos pontos altos do encontro foi a realização simultânea de seis oficinas temáticas. A oficina Imprensa Católica: Ser Voz no Mundo, foi conduzida por Matheus Felipe(Coord. Diocesano e vice no regional norte 2), juntamente com Beto Amorim(FEC) e Jota Bahia(FEC), abordando o compromisso da imprensa católica com a verdade e a evangelização.

A oficina A Arte de Ver, Compor e Evangelizar, foi ministrada pelo fotógrafo Sam Marcelo, enquanto Padre Leonardo Monteiro conduziu a oficina Como Encontrar as Pessoas Onde e Como Estão?, refletindo sobre a proximidade e a escuta na missão evangelizadora.

Na oficina Comunicação e Dízimo: Fé que Alimenta, Padre Hudson Rodrigo apresentou estratégias para fortalecer a cultura do dízimo por meio da comunicação pastoral. Já a irmã Ana Tavares conduziu a oficina Como Desenvolver a Espiritualidade do Comunicador na Paróquia, destacando a oração e o testemunho como fundamentos da missão comunicadora.

Encerrando o ciclo de oficinas, Alex Ferreira (Secretário da PASCOM Brasil) refletiu sobre Os Desafios da Pascom nas Redes Sociais: Caminho da Beleza ou Busca por Cliques?.

Após o almoço, Alex Ferreira também conduziu a palestra Preservar Vozes e Rostos Humanos: Evangelização em Movimento, aprofundando o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Em seguida, aconteceu a Assembleia Eletiva da Pascom, momento em que foram escolhidos os novos coordenadores regionais para o próximo período de missão.

Na coordenação diocesana, foi renovada a confiança em Matheus Felipe, reconduzido para mais um mandato à frente da Pastoral da Comunicação da Diocese de Bragança, dando continuidade ao trabalho de formação, articulação e comunhão entre as regiões episcopais.

A programação prosseguiu com a oração do Ângelus e do Santo Terço, conduzidos pela Região Episcopal Dom Luis. À noite, após o jantar, os participantes viveram um profundo momento de espiritualidade preparado pelo eixo de Espiritualidade da Pascom, conduzido por Valéria Leal, inspirado na passagem de Livro dos Provérbios 31,8-9: “Abre tua boca em favor do mudo; faze justiça aos pobres e necessitados.”

Na sequência, Padre Pablo Misley presidiu a adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzindo os participantes a um intenso momento de oração e silêncio.

Durante esse momento de espiritualidade, o encontro foi profundamente marcado pela notícia do falecimento de Marcos Vinícius, membro da Pascom da Catedral de Bragança vítima de depressão. A comunicação do ocorrido emocionou todos os presentes, especialmente por sua dedicação à missão evangelizadora e pelos laços de amizade construídos ao longo dos anos com a equipe diocesana. Em sinal de respeito, gratidão e fraternidade, os participantes prestaram uma homenagem à sua memória, rezando por seu descanso eterno e recordando sua importante contribuição para a caminhada da Pastoral da Comunicação na Diocese de Bragança.

No domingo, último dia do III Encontro Diocesano da Pastoral da Comunicação da Diocese de Bragança do Pará, a programação teve início com o café da manhã no Centro Guadalupe (EFAC). Em seguida, os participantes seguiram para a Catedral Nossa Senhora do Rosário, onde foi celebrada a Santa Missa de encerramento do encontro.

A celebração foi presidida por Padre Leonardo Monteiro e co-presidida por Padre Pablo Misley. Em sua homilia, Padre Leonardo convidou os comunicadores a renovarem o compromisso de amar, cuidar e acolher uns aos outros, recordando as palavras de Jesus: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso”. A reflexão destacou a missão da Pascom de comunicar com proximidade, sensibilidade e esperança em uma sociedade marcada pelo cansaço e pela indiferença.

Ao final da celebração, Matheus Felipe chamou os novos coordenadores regionais da Pastoral da Comunicação para receberem a bênção e o envio missionário, marcando o início de uma nova etapa na caminhada pastoral das regiões episcopais. Na mesma ocasião, também foi prestada uma breve homenagem a Marcos Vinícius, recordando sua dedicação à missão evangelizadora e seu testemunho de serviço na comunicação da Igreja.

Após a Santa Missa, todos os pasconeiros dirigiram-se até a residência de Marcos Vinícius, onde, juntamente com seus familiares, viveram um momento de oração, solidariedade e homenagem em frente à casa da família, manifestando comunhão e apoio neste momento de luto.

De volta ao EFAC, foi realizada a plenária de encerramento e uma roda de conversa para avaliação do encontro e apresentação dos próximos passos da Pastoral da Comunicação na Diocese de Bragança. Durante o momento, foi anunciada a realização do próximo Encontro Diocesano da Pascom, previsto para 2029, e também a criação do Multicom Diocesano, que reunirá pastorais, movimentos, ministérios e serviços que têm a comunicação como parte de sua missão evangelizadora.

Também foram apresentados os projetos de comunicação voltados ao Jubileu de 50 anos da Diocese de Bragança e ao centenário da antiga Prelazia do Guamá, além de propostas para novos encontros do Regional Norte 2 da CNBB, fortalecendo a integração entre os comunicadores da região amazônica.

Na ocasião, foi anunciada ainda a chegada de Michelle Rodrigues à equipe diocesana, assumindo a coordenação do Eixo de Formação e passando a integrar, juntamente com os eixos de Articulação, Produção e Espiritualidade, a estrutura organizativa da Pascom da Diocese de Bragança.

O III Encontro Diocesano da Pascom foi encerrado com o almoço de confraternização, em clima de gratidão, fraternidade e renovação da missão evangelizadora, fortalecendo o compromisso dos comunicadores de anunciar o Evangelho com verdade, esperança e comunhão.