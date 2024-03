Meta Threads: ¿una nueva red social?

(weca.it).-¡Sí! En WeCa nos preguntamos: «¿Realmente necesitábamos una nueva red social?».

En realidad, podemos considerar a Threads no como una red social más, sino más bien como una extensión de Instagram.

Todo lo que gira en torno a esta nueva plataforma, hecha por Meta, es definitivamente una extensión de Instagram. En primer lugar porque, para iniciar sesión, debe usar su cuenta de Instagram, se invita a los usuarios a seguir a las mismas personas que Instagram, lo que ofrece continuidad pero también una nueva dimensión a las interacciones sociales. Por lo general, una nueva plataforma social le brinda la libertad de crear su propia cuenta independientemente de cualquier otra red social.

Se ha introducido una característica dentro de los hilos que …. Cuando el perfil es público… permite sugerir publicaciones tanto en Instagram como en Facebook…

Los hilos también se pueden publicar en Instagram en forma de historia… Esto crea una especie de ecosistema que se denomina fediverso: sistemas y plataformas independientes, que a través de un protocolo abierto llamado ActivityPub, pueden comunicarse entre sí, crear, distribuir y comentar contenidos como fotos, vídeos o publicaciones de texto, así como importar y exportar listas de contactos.

Threads es un poco de todo lo que falta en Instagram.

Diseñado desde una perspectiva de microblogging, da la posibilidad de ampliar una discusión creada dentro de Instagram: en Threads el límite máximo de líneas de texto es ahora de 500 caracteres, admite enlaces (lo que no es posible en Instagram), puede crear encuestas, publicar fotos, imágenes y videos de hasta 5 minutos de duración.

Es útil la función multithreads, es decir, la capacidad de generar múltiples publicaciones y publicarlas al mismo tiempo.

Una de las características más apreciadas de esta plataforma, en este momento, es la capacidad de publicar publicaciones que consisten solo en mensajes de audio. La duración máxima es de 30 segundos y lo más bonito es que los audios también se pueden utilizar como comentarios en otras publicaciones, ofreciendo así una experiencia casi familiar… cómo recibir un audio en WhatsApp de un contacto en nuestra agenda telefónica.

También se agradece mucho la edición de la publicación dentro de los 5 minutos posteriores a la publicación.

No, no es una guerra contra X: Twitter, o al menos Threads, no nació para hundir a X u otras redes sociales, sino para implementar el potencial de Instagram.

La forma del logo está inspirada en el caracol (@) que también podemos asociar a una especie de pelota. Este diseño está vinculado al término «Threads», que significa «hilos», sugiriendo, de hecho, un hilo conductor en las comunicaciones y conexiones entre usuarios que promueven «discusiones». De hecho, la vuelta a la publicación de textos cortos, comentarios y pensamientos personales es el núcleo de esta plataforma.

Algunas limitaciones que los administradores de redes sociales seguramente habrán notado:

Actualmente, no existe la posibilidad de administrar varios usuarios y cambiar rápidamente de uno a otro;

ahora mismo en los hilos los hashtags no se usan bien: no hay una función oficial, no hay historia, no hay posibilidad de entender si ese hashtag lleva a una audiencia de personas que realmente están interesadas. En X e Instagram, los hashtags son un punto crucial: tenemos un historial, la capacidad de ver cuánto ha sido mencionado y utilizado un tema por la gente.

Threads no tiene la capacidad de tener chats privados y grupales;

Por el momento aún no está claro cuánto y cómo uno puede volverse «viral»;

Es difícil, si no casi imposible, moderar automáticamente los audios. Con un esfuerzo de programación, será posible implementar un software que pueda identificar y rastrear palabras. Pero será casi imposible encontrar y bloquear ruidos que podrían ser mucho más genéricos, como un verso o ruidos utilizados como comentarios para denigrar una publicación.

Para anunciantes: Meta ya tiene varias funciones de optimización automática de ADS, la interacción entre las plataformas de Instagram y Facebook ya es muy fuerte, y es fácil imaginar que también se extenderán a Threads.

Es importante recordar que el uso ético de cualquier plataforma de mensajería es crucial para mantener relaciones sanas y respetuosas. Mantener un comportamiento respetuoso, evitando la difusión de información sensible sin autorización o noticias falsas, son valores fundamentales que deben guiar el uso de Threads y cualquier otra plataforma de comunicación.