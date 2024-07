MetaSaint: El videojuego católico que revoluciona Roblox y evangeliza a la nueva generación

(aciprensa.com).-¿Cómo evangelizar a los niños del hogar en un mundo donde la tecnología y los videojuegos capturan toda su atención? Un ministerio católico dirigido por un joven sacerdote está utilizando estas herramientas para presentar a Dios a la Generación Alfa.

El P. Rob Galea , quien sirve en la Diócesis de Sandhurst (Australia), y es fundador y director del apostolado ICON Ministry , ha lanzado en marzo de este año MetaSaint , un innovador videojuego en Roblox que ya superó el millón de jugadores. Roblox es una popular plataforma de videojuegos multijugador en línea que alberga a más de 70 millones de usuarios activos diarios.

MetaSaint se está jugando principalmente en Australia, pero cuenta con un 40% de jugadores provenientes de América del Norte, América del Sur y América Central, y el 20% del resto del mundo. “Queremos llevar a nuestra audiencia a la Iglesia. Ese es nuestro objetivo final”, expresó.

Un llamado a la evangelización digital

El P. Rob, originario de Malta y residente en Australia, compartió su visión y pasión en una reciente entrevista concedida a ACI Prensa.

“Cuando tenía 16 años, tuve una experiencia de conversión en la que encontré el amor de Dios. Desde entonces, no he parado. Sólo quiero compartir con la gente lo que he experimentado en el amor de Dios”, afirmó.

Si bien ICON Ministry alcanza a millones de católicos cada año en todo el mundo, ha notado una desconexión con la llamada “generación alfa”, es decir aquellos que actualmente tienen entre 0 y 13 años.

“Nos dimos cuenta de que esta generación está perdida. No usan redes sociales como Instagram o Facebook. Sus padres y abuelos están en esas plataformas, pero ellos no se encuentran allí. Intentamos descubrir dónde están estos jóvenes y encontramos que estaban en dos lugares: YouTube y Roblox”, explicó.

MetaSaint: Así se transmite la Buena Nueva en el mundo virtual

Según el presbítero, como en Roblox “no había nada que les hablara de Jesús de una manera creíble”, tomaron la decisión de “ir allí”.

Con la ayuda de Dubit, una de las mayores empresas de desarrollo de videojuegos del mundo, el equipo de ICON Ministry desarrolló el videojuego que proclama la Buena Nueva.

En el juego, los usuarios interactúan con personajes como el Beato Carlo Acutis, Santa Teresa de Calcuta y San Agustín, quienes los guían a través de la historia del Antiguo Testamento, la creación, el pueblo elegido de Dios, y luego a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Al concluir el juego, el objetivo es que los jugadores que han escuchado el Evangelio decidan si desean convertirse en “meta santos”, siguiendo a Jesús.

“El videojuego es una carrera de obstáculos que debe completarse para llegar al final. Requiere habilidad. Completar el juego entero puede llevar entre 35 y 40 minutos si lo haces de manera directa. Pero si te detienes e interactúas, puedes pasar tres o cuatro horas allí, escuchando el Evangelio”, detalló el P. Rob.

El lanzamiento de MetaSaint ha sido recibido con entusiasmo, superando las expectativas. “Hemos superado nuestros índices de rendimiento clave. Muchos padres nos preguntan cómo pueden llevar a sus hijos a este espacio”, comentó el P. Rob.

“Ha sido muy divertido y gratificante. Tengo visitantes de Melbourne pidiendo a sus padres que los traigan a la iglesia donde celebro Misa, ya que soy un NPC [un tipo de personaje con los que se interactúa dentro de un videojuego] y quieren conocer a Padre Rob”, añadió, destacando el impacto de MetaSaint en la vida de los niños.

Sin embargo, reconoció que la plataforma Roblox presenta desafíos en términos de seguridad infantil. “Roblox tiene sus propias reglas de seguridad infantil que bloquean ciertas palabras y vigilan el comportamiento. Pero, adicionalmente, hemos deshabilitado la conversación por texto, así que sólo pueden comunicarse a través de emojis y con los NPCs”, explicó.

Expansión y futuro de MetaSaint

El P. Rob aseguró que el millón de usuarios que tienen actualmente “es sólo el comienzo”, y que el contenido jugable es apenas una demo introductoria. “Vamos a desarrollarlo en más mundos con más interacción, tratando de conectar a la gente a través de programas como Discord y fomentar su participación en la Iglesia”.

Sin embargo, el sacerdote lamentó que la financiación sigue siendo un obstáculo. “Tenemos la traducción en español y chino listas, y algunas más. El problema es la financiación, ya que cuesta mucho. Necesitamos fondos para hacer mejoras al juego y lanzar las traducciones”, indicó.

“Mi esperanza es que, al final del día, MetaSaint sea una fuente para que la gente se conecte con el mundo real. Queremos que oren y tengan oportunidades para interactuar y hablar con Jesús personalmente”, comentó el P. Rob acerca de la visión de su apostolado a largo plazo.

Además, contó a ACI Prensa que están desarrollando una aplicación para que las escuelas puedan enseñar el currículo de educación religiosa a través del juego. “Así los maestros podrán guiar a los estudiantes y hacer su tarea en casa a través del videojuego, aprendiendo sobre religión de una manera que realmente entienden”.

“Al final, Jesús nos dice que debemos ir al mundo a proclamar el Evangelio, la Buena Noticia, hasta los confines de la Tierra. Queremos que los niños y jóvenes escuchen que son verdaderamente y auténticamente amados por Jesús”, concluyó.

Para acceder a MetaSaint ingrese a Roblox en el siguiente enlace: https://www.roblox.com/es/games/15298842350/MetaSaint