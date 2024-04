MetaSaint: Sacerdote católico lanza divulgación en la plataforma de juegos Roblox

MetaSaint, un nuevo juego católico, se lanza en la plataforma de juegos Roblox el Jueves Santo y busca llevar el Evangelio a la ‘Generación Alfa’ y a los 70 millones de usuarios diarios de la plataforma.

El P. Rob Galea ha estado trabajando con jóvenes durante todo el tiempo que ha sido sacerdote.

El artista maltés-australiano cantó frente a unas 500.000 personas en la Jornada Mundial de la Juventud en 2011, y luego apareció en Australia’s Got Talent. Su organización sin fines de lucro ICON Ministry llega a entre 1.7 y 2 millones de personas cada año a través de charlas en persona, videos y liturgias en línea.



Sin embargo, con el paso del tiempo, el P. Galea se ha dado cuenta de que hay un grupo demográfico en particular al que no está llegando: la llamada «Generación Alfa», que tiene edades comprendidas entre los cero y los 13 años.

La Generación Alfa, señala el P. Rob en una entrevista con Vatican News, no está en las redes sociales y es mucho menos probable que asista a eventos presenciales que los niños mayores. Esta es «la generación COVID», señala.

MetaSaint

Sin embargo, Generation Alpha está en Roblox, una plataforma de juegos en línea que cuenta con más de 70 millones de usuarios activos diarios. Esto inspiró al P. Galea a lanzar MetaSaint, una nueva experiencia interactiva basada en el universo de Roblox.

Diseñado junto con Dubit, un estudio de juegos líder, MetaSaint cuenta con una catedral virtual con espacio para la oración, la reflexión y la lectura de las Escrituras. Los usuarios también pueden jugar y recolectar tesoros, así como visitar escenas de la Biblia.

Al final de la experiencia, pueden decidir si quieren convertirse en MetaSaint encendiendo una vela virtual y recibiendo un par de alas de ángel.

La ‘Catedral del Metaverso’, próximamente en Roblox

Seguridad de los niños

El sacerdote nacido en Malta detalla los grandes esfuerzos que se han hecho para garantizar que los niños estén seguros durante todo el tiempo que usen MetaSaint.

Aunque Roblox tiene sus propias medidas de seguridad infantil, dice, la plataforma es conocida por el grooming. Por esta razón, MetaSaint ha introducido medidas adicionales, incluida la desactivación de casi toda la interacción entre usuarios.

Lanzamiento antes de Semana Santa

El juego está programado para lanzarse el Jueves Santo de 2024, justo antes de Semana Santa.

«La realidad es», dice el P. Galea, «que estos 70 millones de jóvenes, muchos de ellos no irán a la Iglesia [en Pascua]; no escucharán el Evangelio. Por lo tanto, pensamos que este era el momento más oportuno para llevarles la Iglesia, para llevarles el Evangelio».

«Quiero pedir a sus lectores», concluye, «que recen por nosotros, porque nosotros sembramos las semillas y luego Dios da el fruto. Recen por nosotros y por estos jóvenes que pueden interactuar con este juego».

Galería de fotos

MetaSaint: Adán y Eva

MetaSaint: El tiempo de Jesús

La Catedral del Metaverso

MetaSaint: La creación del mundo

MetaSaint: La Crucifixión

Los jardines de la Catedral del Metaverso

MetaSaint

Altar de la Catedral del Metaverso

MetaSaint