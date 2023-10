Método de aprovação do documento de síntese do Sínodo da Sinodalidade muda

A Secretaria Geral do Sínodo informou ontem (19) sobre uma modificação na forma de apresentação, análise e aprovação do relatório de síntese e, consequentemente, uma mudança no calendário dos próximos dias até o seu encerramento em 29 de outubro.

Na abertura da XIII Congregação Geral, o secretário-geral do sínodo, cardeal Mario Grech, informou que “o esquema não será apresentado em duas partes” como estabelecia o calendário original.

A parte correspondente ao módulo A do Instrumentum Laboris seria apresentada nos dias 23 e 24, enquanto a síntese dos trabalhos relativos ao módulo B seria apresentada nos dias 25 e 26.

Também foi acordado dar aos membros do Sínodo da Sinodalidade algum tempo “para decidir sobre os métodos e etapas da próxima fase do processo sinodal com vista à segunda sessão”, que será em outubro de 2024.

A Secretaria Geral do Sínodo também confirmou que foi aprovada uma proposta de “publicar no final da sessão uma Carta ao Povo de Deus”.

Consequentemente, o calendário foi modificado de tal forma que na manhã de segunda-feira (23), a Carta ao Povo de Deus será discutida e votada nos círculos menores. Tanto naquela tarde como na manhã de terça-feira (24), a secretaria geral providenciou um horário de descanso para os participantes.

À tarde, a comissão encarregada de redigir o relatório síntese terá uma reunião.

Na manhã de quarta-feira (25), acontecerá a XVII Congregação Geral, na qual o relator-geral, cardeal Jean-Claude Hollerich, apresentará o esboço do relatório, após o qual será concedido tempo para leitura pessoal e oração.

Após a refeição, os participantes poderão expressar suas opiniões sobre o texto.

Na quinta-feira (26), os círculos menores prepararão os “modos” logo pela manhã e os entregarão à secretaria do sínodo. “Modos” é uma palavra utilizada neste tipo de reuniões eclesiais para se referir às contribuições ou correções que os participantes fazem ao relatório do relator.

Nesse dia à tarde serão debatidas as propostas sobre os métodos e etapas a seguir no período, até à celebração da segunda sessão da assembleia do Sínodo da Sinodalidade em outubro de 2024.

Na sexta-feira (27), os membros do sínodo terão mais um dia de descanso no qual a comissão de preparação da síntese terá uma nova reunião.

O sábado (28) será dedicado à leitura da versão final da síntese e à sua aprovação. Nno domingo, (29), será celebrada missa solene de encerramento.