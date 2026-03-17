Misioneros digitales: El desafío entre el anuncio y la comunidad

Una conferencia organizada por las Pontificias Universidades de la Santa Cruz, Salesiana, Gregoriana y Laterana, con el patrocinio del Dicasterio para la Comunicación, dedicada a los misioneros digitales y la presencia cristiana en línea. Monseñor Ruiz, afirmó: «Una presencia superficial no basta; debemos ir más allá, hacia la comunidad, la Eucaristía y un camino que nos permita descubrir la belleza de la presencia de Dios en la Iglesia.»

Davide Dionisi – Ciudad del Vaticano

(vaticannews.va).- Proponer una reflexión sistemática sobre la presencia cristiana en línea, abordando las dificultades y crisis que pueden enfrentar los comunicadores digitales. Este es el objetivo de «Misioneros Digitales: ¿Cuál formación?», un evento nacido de la colaboración entre las Universidades Pontificias de la Santa Cruz, la Laterana, la Salesiana y la Gregoriana, que contó con la participación de sacerdotes, personas consagradas y laicos dedicados a la evangelización en línea.

Respondiendo a los desafíos en línea de hoy

«Se trata de un intento por abordar los problemas, las dificultades y las crisis a las que se enfrentan muchos de nuestros misioneros digitales. Está dedicado principalmente a nuestros alumnos que estudian comunicación y procesos digitales desde diversas perspectivas disciplinares, pero también a todos aquellos, religiosos y laicos, que están conectados, ya sea como meros espectadores o como protagonistas y creadores de contenido», destacan los organizadores.

En continuidad con el Jubileo de los misioneros digitales

La iniciativa se alinea perfectamente con el Jubileo de los Misioneros Digitales en julio de 2025 y reviste una importancia estratégica porque «hoy, las universidades también están aportando su contribución de pensamiento, estudio e investigación. Los desafíos actuales requieren la intervención de los intelectuales para profundizar en los aspectos canónicos y teológicos necesarios para que la misión se encarne adecuadamente en la historia de la Iglesia», afirmó Monseñor Lucio Ruiz, Secretario del Dicasterio para la Comunicación, uno de los ponentes del foro.

El prelado especificó que «el mundo digital no es simplemente un conjunto de herramientas avanzadas, sino la cultura misma en la que estamos inmersos. Ya no existe una distinción clara entre lo online y lo offline; vivimos en una realidad híbrida. El reto para la Iglesia no es ignorar esta dimensión, sino habitar los espacios digitales donde las personas piensan, sufren y buscan respuestas. Estar presente significa escuchar el dolor ajeno y ofrecer una primera proclamación de Cristo allí donde la humanidad se cuestiona».

Una misión que lleva a descubrir la belleza de la presencia de Dios

Pero existe otro reto que la Secretaria del Dicasterio para la Comunicación señala al servicio de los nuevos evangelizadores: «No caigan en el error de pensar que una presencia superficial o simplificada es suficiente. Si bien lo digital es una valiosa herramienta para la proclamación inicial, no puede limitarse a eso. Así como Jesús invitó a sus discípulos a “venir y ver”, la misión digital debe ir más allá de la pantalla: hacia la comunidad, la Eucaristía y un camino catequético que nos permita descubrir la belleza de la presencia de Dios en la Iglesia».

Las habilidades de un misionero digital

¿Qué habilidades debe poseer hoy un misionero digital? Para Monseñor Ruiz, «Ante todo, el sentido de pertenencia. El misionero digital no es diferente de cualquier otro misionero: debe ser un hombre o una mujer de la Iglesia, profundamente arraigado en la oración, la Sagrada Escritura, el Magisterio y la vida comunitaria. No se trata de traducir servilmente el lenguaje analógico al digital», concluye, añadiendo que «es necesario habitar esta cultura, comprender su dinámica, su época y sus expresiones, para que el mensaje sea comprensible para el hombre contemporáneo». La iniciativa fue patrocinada por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.