Misioneros digitales: ‘¿Quién influye en los influencers?’

Cerca de 200 participantes se reunieron en Roma para una conferencia organizada por cuatro universidades pontificias dedicadas a reflexionar sobre la formación pastoral, espiritual, humana e intelectual necesaria para el emergente campo misionero de la evangelización digital.

(vaticannews.va).-«El objetivo no es simplemente estar presente allí, sino ir donde hay gente, abrirles un camino y acompañarles para que puedan venir a la casa del Padre», enfatizó Monseñor Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio de Comunicación, en su introducción a la conferencia titulada «Misioneros Digitales: ¿Qué Formación?»

Esta reunión reunió a académicos, expertos en comunicación, sacerdotes y personas consagradas en Roma para examinar el creciente fenómeno de la evangelización digital. Los participantes reflexionaron sobre cómo sacerdotes, religiosos y fieles laicos pueden estar mejor preparados para proclamar el Evangelio en la cultura digital que cada vez más moldea las relaciones humanas y la vida social.

La conferencia tuvo lugar el 17 de marzo de 2026 en el Aula Magna «Giovanni Paolo II» de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, reuniendo a cerca de 200 participantes interesados en el futuro de la presencia de la Iglesia en el entorno digital.

Las facultades de comunicación de cuatro universidades pontificias —la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, la Universidad Pontificia de Letrán, la Universidad Pontificia Gregoriana y la Universidad Pontificia Salesiana, con la colaboración del Dicasterio para la Comunicación— organizaron la conferencia.

Formación pastoral y responsabilidad

La primera sesión exploró la dimensión pastoral de la evangelización digital, enfatizando que la comunicación no es simplemente una habilidad técnica, sino un elemento central de la misión de la Iglesia.

El profesor Massimiliano Padula, de la Universidad de Latran, reflexionó sobre la aparición de lo que llamó un «grassroots pastoral», moldeado por la interacción entre la cultura digital y la experiencia vivida de las comunidades de fe.

Basándose en estudios de comunicación, señaló que la vida religiosa en el entorno digital se desarrolla cada vez más a través de redes en lugar de estructuras jerárquicas rígidas. Dijo que la Iglesia debe invertir «en hombres y mujeres de buena voluntad como agentes creativos de acción digital.»

Desde esta perspectiva, el profesor Paolo Asolan, también de Letrán, subrayó que la formación de evangelistas digitales requiere discernimiento teológico más que simples estrategias de comunicación.

«La teología pastoral no es una colección de recetas», dijo, explicando que la verdadera tarea es discernir cómo actúa Dios a través de la Iglesia en situaciones concretas.

El reto espiritual del entorno digital

La conferencia también abordó los desafíos espirituales que plantea la cultura digital.

El reverendo padre Peter Lah, de la Universidad Gregoriana, reflexionó sobre la naturaleza de la comunicación en línea, advirtiendo que las redes digitales a menudo recompensan el compromiso superficial en lugar del diálogo auténtico.

«El entorno digital no es neutral», afirmó, señalando que las plataformas online están estructuradas en torno a mecanismos diseñados para estimular la atención y la participación constantes.

Añadió que la verdadera evangelización no puede reducirse a la producción de contenidos o a la popularidad en línea.

En cambio, el profesor Felipe Domínguez, del Gregoriano, subrayó que los misioneros digitales deben cultivar humildad, realidad e interioridad en su vida espiritual.

«Nuestra relación con Dios es lo primero. Debemos reservar momentos de silencio y oración.»

Formación humana e influencia digital

Otro panel examinó las implicaciones antropológicas y sociales de la evangelización digital.

La investigación presentada por la profesora de la Universidad Salesiana María Paola Piccini ofreció una visión empírica del creciente fenómeno de los influencers religiosos en línea. Los resultados mostraron que la audiencia de influencers religiosos no se limita a usuarios jóvenes, sino que abarca varios grupos de edad.

Aunque el 74 por ciento consideraba auténticos a los influencers religiosos, la mayoría de sus seguidores nunca los había conocido personalmente, lo que pone de manifiesto cómo la relación sigue siendo en gran medida mediada en línea.

El reverendo profesor Fabio Pasqualetti, de la Universidad Salesiana, subrayó la necesidad de una sólida formación humana entre los misioneros digitales, señalando que el contexto actual incluye una crisis de credibilidad dentro de la Iglesia, una creciente secularización y nuevos modelos de autoridad en la cultura digital.

Advirtió que «en las plataformas digitales, las normas son las empresas, no nosotros», añadiendo que la evangelización debe priorizar el testimonio sobre la técnica.

Formación intelectual para misioneros digitales

Las sesiones finales destacaron la importancia de la formación intelectual y teológica para quienes participan en la evangelización digital.

El profesor Juan Narbona, de la Universidad Holy Cross, enfatizó que el estudio profundo y la reflexión siguen siendo esenciales incluso en una cultura mediática dominada por vídeos cortos y comunicación rápida.

«La fe habla a nuestra razón porque da voz a la verdad. La fe sin razón no es fe cristiana auténtica», recordó, citando al Papa Benedicto XVI.

La sesión concluyó: «Detrás de cada mensaje efectivo hay estudio, reflexión y preparación intelectual.»

Animando a jóvenes misioneros digitales

Para quienes comienzan a implicarse en la evangelización online, Anastasia Pinto, una de las participantes, también ofreció un mensaje de ánimo, especialmente a los jóvenes interesados en la misión digital.

«No tengas miedo. Empieza donde estás», dijo, explicando que el éxito en la evangelización digital no debe medirse por el tamaño de la audiencia.

«No necesitas millones de personas al principio. Incluso si tocas un alma y esa persona experimenta a Dios a través de tu presencia en línea, eso ya es una victoria.»

Citando una frase que escuchó una vez de un sacerdote misionero digital, el padre Rob Galea, añadió: «A veces tenemos miedo de exponernos — pero hazlo con miedo y sé fiel a lo que haces. Dios desea nuestra disponibilidad más que nuestra capacidad.»

Una formación que integra fe y cultura

Para concluir la conferencia, el moderador, el profesor Daniel Arasa de la Universidad de Holy Cross, resumió la pregunta clave que guía las discusiones: «¿Quién influye en los influencers?»

A medida que la Iglesia entra cada vez más en el «continente digital», los ponentes enfatizaron que la evangelización debe mantenerse basada en el testimonio auténtico, el encuentro personal y el mensaje duradero del Evangelio.