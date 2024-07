Mons. Lucio Ruiz a la Pastoral Juvenil Latinoamericana: No hagan tres carpas, seamos una iglesia en salida, vayamos a todos, todos, todos

(celam.org).- El XXI Encuentro Latinoamericano de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil 2024 (ELARNPJ 2024) que se está llevando a cabo desde el lunes 15 de julio hasta el viernes 19 de julio en Asunción, tiene invitados que van nutriendo desde sus experiencias y saberes. Tal es el caso de monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario para el Dicasterio de la Comunicación, quien en la tarde inaugural compartió esta charla de la que extractamos los tramos esenciales para nuestros lectores de ADN Celam. Sus reflexiones acercaron a Francisco hasta cada joven, en la palma de la mano, ofreciendo su magisterio desde un lenguaje llano y directo.

“Es aburrido vivir de lo que no se puede hacer”

“Francisco tiene un escrito para toda la iglesia que es muy lindo, muy profundo, muy importante, que es la Evangelii gaudium. Es algo importante hablar de lo que es la alegría del Evangelio, guau… Chicos: ¿cuántas veces hemos igualado la predicación, la iglesia, a una cantidad de reglas morales de todo lo que no se puede hacer? Y la gente está cansada de eso porque es muy aburrido vivir de todo lo que no se puede hacer. Pero ese no es Jesús porque Él superó la ley con la ley del amor. Cuando Francisco nos entrega este documento nos invita a descubrir la alegría del Evangelio y a vivirla.”

Misericordeando

“Cuando Francisco llega al pontificado nos trae un evangelio fresco, una vez le decía ‘me parece como leer el evangelio con olor a tinta fresca’ porque nos pone en contacto directo con el texto, con la palabra, con el camino de Jesús con sus discípulos. Esa frescura de un amor que se entrega, de un amor que se dona, de un amor que perdona, guau… misericordeando. Sentirnos amados, perdonados, abrazados, y de eso se trata. En ese documento él tiene una frase —que en su momento escandalizó bastante— que dice ‘prefiero una iglesia lastimada, sucia, porque sale a misionar’ más que una iglesia enferma que se queda protegiendo-protegiéndose. Ahí está la clave total de lo que es la invitación de Papa Francisco a toda la iglesia y en especial a ustedes, jóvenes, a ser una iglesia en salida, que se abre, que se cae, que se ensucia, que se lastima porque lleva a Jesús hasta las periferias existenciales donde hay un sufrimiento, la carne sufriente de Cristo de todas las maneras: físicas, psíquicas, intelectuales, amorosas… todas. Donde falte la luz de la esperanza de Dios.”

¿Estamos formando instituciones, movimientos, grupos, lo que sea, en salida, que salen y buscan, que salen y llevan que salen y quieren encontrar al que necesita la esperanza al que necesita el anuncio? (Mons. Lucio Ruiz)

La pregunta clave en la era de Francisco

“La pregunta en la era de Francisco para cada uno de nosotros, de ustedes como líderes juveniles, es ¿estamos formando instituciones, movimientos, grupos, lo que sea, en salida, que salen y buscan, que salen y llevan que salen y quieren encontrar al que necesita la esperanza al que necesita el anuncio? O sea: necesitamos tener una clave fundamental y nos la da el Papa: hoy, aquí y ahora tenemos que ser iglesia en salida… no era muy original el Papa en esto, ya lo decía Jesús ‘vayan’.”

Comunicar es misionar

“¿Y por qué hablo esto desde mi institución? Porque mi institución es la subparte del Vaticano que se encarga de la comunicación y la comunicación para nosotros tiene que ser misionera, no es producir cosas, no es hacer el videíto de YouTube, el post de internet, o sitio web o un periódico. Es misionar. Es ir, es llevar, es que los otros conozcan la alegría del Evangelio.”

Samaritanear a todos, todos, todos

“No sean una comunicación de producción, sean una comunicación misionera, de amor, que busca y que lleva, que sale, que va y habla el lenguaje de los otros, aunque a veces ese lenguaje es pobre, es chiquitito, es simple, parece banal pero es un primer anuncio, que le dice al que nunca sintió nada y al que está tirado —como el tirado del Buen Samaritano— le dice una primera palabra y después viene el resto, pero empecemos por el principio. Chicos y chicas: hay tantos afuera que necesitan de ustedes. No se queden nunca contentos con estar bien aquí, no hagan tres carpas, a Jesús no le gustaba eso. Seamos una iglesia en salida, vayamos a todos, todos, todos.”

Este XXI Encuentro se está llevando a cabo en el Seminario Metropolitano de Asunción (Paraguay), con el lema “¡A ti te digo, levántate!”. Un llamado continental a los jóvenes que vienen realizando un trayecto de compromiso con esta pastoral fundamental que revitaliza el día a día eclesial.

