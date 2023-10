Mons. Lucio Ruiz: «Aprender la cultura del continente digital para anunciar el mensaje de Cristo»

(weca.it/).-Para la comunidad de creyentes es cada vez más importante saber comunicar la fe incluso en contextos digitales. En la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, se celebró una misa y se organizó un festival para quienes, en las redes sociales, con varios idiomas, se comprometen a anunciar el Evangelio.

Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación, al margen de estos eventos nos preguntamos por qué es tan importante que la Iglesia trabaje en este frente.

«Donde está el hombre, debe estar la Iglesia», confirma Mons. Ruiz, «Hoy nuestra cultura nos hace ver cómo la vida real y la vida digital son una sola realidad. En lo digital intercambiamos pensamientos, afectos, presencia, pero en este mundo también compramos, vendemos, nos quedamos, interactuamos, trabajamos, estudiamos, investigamos. El hombre de hoy, por lo tanto, es así: un poco en presencia y un poco en virtualidad. La Iglesia, como madre y maestra, no puede dejar de llegar a muchas personas que no nos escuchan y no nos conocen, y por eso, como dice el Papa Francisco, debemos ser una Iglesia en salida, para ir y llegar a las personas donde quiera que estén, donde busquen esperanza».

¿Qué puede hacer la Iglesia como institución para acompañar a quienes anuncian el Evangelio en las redes sociales?

«Creo que los influencers funcionan como testigos del amor y la misión. Cuando conoces a Jesús, y por lo tanto, como decían los discípulos, «no podemos callar lo que hemos visto y oído», entonces no puedes dejar de transmitir esa experiencia en Jesús. Estas personas transmiten ese amor y plenitud que tienen en sus corazones con el lenguaje y el tiempo de esta cultura».

¿Cómo se «incultura» la fe en el continente digital?

«Como siempre lo ha hecho la Iglesia. Primero aprendiendo la cultura. Tenemos el mensaje, el kerigma, el anuncio de Cristo que cambia la historia. Pero el lenguaje se aprende, se aprende mirando, se aprende escuchando. Esto es lo que el Magisterio siempre nos ha pedido: actuar en la cultura aprendiendo».