Mutirão Regional de Comunicação reúne mais de 200 agentes da Pascom em Teresina

Momentos de profunda espiritualidade, formação e convivência fraterna marcaram a 3ª edição do Mutirão Regional de Comunicação (Muticom), realizado na Arquidiocese de Teresina, nos dias 29 e 30 de novembro.

(pascombrasil.org.br).-O evento teve como tema “O protagonismo leigo na comunicação evangelizadora” e reuniu mais de 200 participantes, representando todas as 8 dioceses do Piauí, além de agentes da Pascom dos estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte.

A programação do Muticom foi intensa. Foram realizadas conferências, oficinas temáticas, lançamento de livros, sorteio de brindes, apresentação cultural e a celebração da Santa Eucaristia. Nesta edição, o mutirão teve como conferencistas a coordenadora do Setor de Comunicação da Arquidiocese de Natal, Cacilda Medeiros; o vigário episcopal para a Ação Sociotransformadora da Arquidiocese de Teresina; o diretor executivo da Ação Social Arquidiocesana (ASA), pe. Tony Batista e o mestre e doutor em Comunicação, Moisés Sbardelotto.

Nas oficinas também colaboraram referências e profissionais ligados à área da comunicação como o publicitário e criador de conteúdo, Bruno Marques (captação de imagens e edição de vídeos); a jornalista Josiane Sousa (técnicas de oratória); a publicitária Bianca Neves Souza (uso do Canva na produção de peças digitais); o bispo referencial para a Pastoral da Comunicação no Regional NE 4, dom Edilson Soares Nobre (comunicação e liturgia); a jornalista Luiza Gualberto (planejamento de comunicação) e o professor, mestre e doutor em Comunicação, Moisés Sbardelotto (media training).

Em sua palestra “Cristãos leigos e leigas, peregrinos de esperança”, o padre Tony Batista destacou que os comunicadores atuantes no âmbito da Igreja são chamados a ser instrumentos de paz e de esperança em meio à sociedade: “Ao nos encontrarmos com o amor de Deus, somos convidados a amar e servir aos irmãos. Assim, nosso encontro pessoal com Deus se transforma em um compromisso social, num espaço de diálogo e reconciliação, onde todos se sintam acolhidos e respeitados”, falou.

O bispo de Oeiras, dom Edilson Soares Nobre reforçou que os agentes envolvidos com a comunicação eclesial comunicam Jesus Cristo, portanto comunicá-lo, exige não apenas o domínio da técnica, mas o conhecimento da Palavra e a vivência de uma experiência missionária e pastoral: “Somos chamados a ser instrumentos de salvação. Para isso, devemos colocar nossos dons e talentos a serviço da construção do Reino de Deus para promover a paz, a justiça e a fraternidade”, disse.

O coordenador regional da Pascom, padre Raimundo Duarte e o bispo de Oeiras e referencial para a Pascom no Regional Nordeste 4, dom Edilson Soares Nobre.

Durante a conferência Comunicação e evangelização na era digital, Moisés Sbardelotto reforçou ser cada mais necessário que a Igreja faça uso do ambiente digital e das tecnologias para promover o diálogo, a escuta e o respeito: “Comunicar Jesus Cristo através destas plataformas significa comunicar aquilo que ele pregava: o amor, a justiça e o respeito às diferença. Não há como pensar em uma comunicação evangelizadora sem que haja uma abertura para a diversidade, para o diferente. Tudo isso é parte da missão da Igreja, chamada a se constituir na pessoa de Jesus, e no modo como ele agia”, destacou.

Moisés Sbardelotto, durante sua conferência sobre comunicação e evangelização na era digital.

O 3º Mutirão Regional de Comunicação finalizou com a celebração da Santa Missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Teresina, dom Juarez Marques Sousa da Silva e concelebrada por dom Edilson Nobre e por padres assessores eclesiásticos da Pascom nas dioceses.