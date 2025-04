Nappa a funcionários do Vaticano: sejam humanos portadores de alegria

O secretário-geral do Governatorato, arcebispo Emilio Nappa, presidiu nesta quarta-feira (16/04) uma celebração eucarística na Basílica de São Pedro em vista da Páscoa. No dia anteior, a Via-Sacra nos Jardins do Vaticano.

(vaticannews.va/pt).-A gentileza com o sorriso como distintivo, a concórdia para indicar a união simbólica dos corações, e a simplicidade sem máscaras e hipocrisia. Essas são as atitudes cristãs para “permanecer humanos portadores de alegria e não mortais”, lembradas pelo arcebispo Emilio Nappa, secretário-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, durante missa em preparação para a Páscoa aos funcionários do Vaticano. A celebração foi realizada no Altar da Cátedra, na Basílica de São Pedro, na manhã de desta quarta-feira, 16 de abril.

No início da homilia, o prelado se concentrou em duas imagens tiradas das leituras do dia. Do livro do profeta Isaías, a primeira, com a frase “o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não resisti”, que “remete à qualidade da escuta”; e do Evangelho de Mateus, a segunda, sobre a figura de Judas Iscariotes.

A Via-Sacra nos Jardins do Vaticano para os funcionários do Governatorato

Concelebrando com Nappa estavam o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro; o arcebispo Cesare Pagazzi, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana; e também Lucio Adrián Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação, e Orazio Pepe, secretário da Fábrica de São Pedro – todos os quatro se aproximaram do altar no momento da oração eucarística -, juntamente com os sacerdotes que exercem seu ministério como assistentes espirituais nos Dicastérios e em outros órgãos. Entre os presentes, estava a Irmã Raffaella Petrini, presidente do Governatorato, com alguns diretores e chefes de vários escritórios.

Na manhã de terça-feira (15/04), às 8h15, também foi realizada a tradicional Via-Sacra nos Jardins do Vaticano para os funcionários do Governatorato, partindo da praça em frente ao Governatorato e chegando à Gruta de Lourdes, onde a presidente, Irmã Petrini, fez um breve discurso de boas-vindas. O cardeal Almoner Konrad Krajewski também estava presente.