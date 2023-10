Octubre es el mes del Sínodo, y no hay sínodo sin misión

(clicktopray.org).- Para simplificarlo con tono periodístico, octubre es el mes del Sínodo. En realidad, el Sínodo lleva dos años en marcha, y el Papa Francisco ha decidido prolongarlo un año más; pero octubre es el momento en que delegados de todo el mundo se reúnen en Roma, para la asamblea sinodal.

Toda la atención mediática, en definitiva, está puesta en el Vaticano: como si entre esos muros, a la sombra de la basílica de San Pedro, se fuera a decidir el destino de la Iglesia en las próximas décadas. Y en cambio, nos dice el Santo Padre en su intención de oración de este mes, el destino de la Iglesia se juega en otro lugar: en la periferia, allí donde los cristianos estamos llamados a ir. Porque en el corazón de la Iglesia está la misión, nos recuerda el Papa, y es precisamente esta «vocación misionera» la que «alimenta» la «dinámica sinodal».

En el Vídeo de este mes, que acompaña las palabras de Francisco, el concepto de Iglesia «en camino» y su vocación misionera se representa en la elección de imágenes en forma de road movie: a través de la ventanilla de un coche vemos lugares y personas de diversos países -desde el Vaticano hasta Camboya, pasando por África, Oriente Medio, Norteamérica- filmados en escenas de la vida cotidiana. Sin embargo, ese coche representa precisamente a la Iglesia; su combustible es «la fuerza del Espíritu Santo», que -en palabras de Francisco- debe guiarla «hacia las periferias del mundo».

Pongamos atención: el Papa señala que a las periferias -sean periferias geográficas o existenciales- no se va para hablar, sino ante todo para escuchar. «El apostolado del oído», como lo llama Francisco en el Vídeo del Papa de octubre, es la capacidad de «escuchar con los oídos de Dios para hablar con la palabra de Dios». No es enseñar desde una cátedra, sino por el contrario «llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos, implicar a todos, sin excluir a nadie».

Porque el sínodo, como dice la etimología griega de la palabra, no es otra cosa que un camino común. No es posible hacer sínodo quedándose quietos. No es posible hacer sínodo caminando solo.

Andrea Sarubbi

Coordinador de El Video del Papa

