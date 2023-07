Padre Júlio Lancellotti lidera iniciativa para inclusão digital de pessoas em situação de rua

https://audima.co/

A iniciativa da Binance Charity e do Instituto Ruas, liderada pelo Padre Júlio Lancellotti, permitirá doações para projetos sociais por meio de criptomoedas e ajudará a construir um centro digital com acesso gratuito à internet e computadores para essa população

(observatorio3setor.org.br).-A Binance Charity, braço filantrópico da empresa provedora de infraestrutura de criptomoedas e blockchain do mundo, anunciou uma parceria com o Instituto Ruas, liderado pelo Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua, para oferecer inclusão digital e financeira a pessoas em situação de rua em São Paulo. A iniciativa permitirá doações para projetos sociais por meio de criptomoedas e ajudará na construção de um centro digital com acesso gratuito à internet e computadores para essa população.

“A sociedade talvez não perceba o quanto a exclusão digital pode ser um grande problema para pessoas em situação de rua. Isso é um limitador em muitos aspectos, já que a vida agora é totalmente digital para todos. Por exemplo, a população excluída digitalmente tem dificuldade em preencher formulários, como para se candidatar a um emprego ou receber apoio financeiro em um programa social, que muitas vezes exigem envio online ou pelo menos uma mensagem pelo celular. A população excluída digitalmente também se torna excluída financeiramente”, afirmou Padre Júlio, que lidera diversos programas de caridade em São Paulo.

Um estudo do Centro de Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que cerca de 23% dos brasileiros das classes D e E, as mais pobres do país, foram impedidos de acessar e solicitar auxílio público durante a pandemia de Covid-19 devido à exclusão digital, que variou desde acesso limitado à internet, celulares e computadores, até falta de habilidades para lidar com dispositivos digitais. As pessoas em situação de rua, mais vulneráveis, foram ainda mais prejudicadas, e a falta de centros digitais públicos resultou em perda de conexão com a família e os amigos.

A Binance apoiará o Instituto Ruas na construção de um espaço dedicado ao acesso gratuito a computadores e telefones celulares para a população em situação de rua por meio de uma doação em criptomoedas. Esse centro digital também oferecerá aulas de informática para as pessoas auxiliadas pelos projetos liderados pelo Instituto, a fim de fornecer a elas conhecimentos básicos para se candidatarem a empregos. O centro vai estar localizado na sede do Instituto Ruas, no bairro da Mooca, em São Paulo.

Além disso, a parceria permitirá que pessoas interessadas em ajudar a causa e apoiar o Instituto Ruas façam doações em criptomoedas no site da Binance Charity. As doações podem ser feitas internacionalmente, diretamente na conta do Instituto Ruas, e a Binance não vai cobrar nenhuma taxa sobre estas transações.

O Instituto Ruas tem como missão transformar a infraestrutura viária dos municípios de pequeno e médio porte, no Brasil e demais países em desenvolvimento, fazendo, para tanto, uso de estratégias e conceitos focados nos três pilares da sustentabilidade.

Esta iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da ONU, sendo os ODS 4, 10 e 11, que dizem respeito a educação de qualidade, redução de desigualdades e cidades e comunidades sustentáveis.