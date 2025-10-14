Padre Roberto Busa, el sacerdote católico a quien debemos la navegación en internet y padre del lenguaje informático.

¿Conoces esas letritas azules llamadas link, enlace, liga, etc. Que con sólo un click te lleva a otro post?

(lastampa.it/).-Roberto Busa, el jesuita profesor de robótica a quien debemos eso tan cotidiano de «hacer un clic»

Suya fue la idea, y en 1949 se plantó ante Thomas Watson, fundador de IBM, para que la realizara. Le dijeron que era imposible, pero…

El Padre Roberto Busa, es además el compilador del Index Thomisticus, la gran obra que reúne todos los trabajos de Santo Tomás de Aquino.

El periodista Stefano Lorenzetto escribe en el diario vaticano L’Osservatore Romano (LOR) que «si existe una santidad tecnológica, creo haber tenido el privilegio de encontrarla: tenía el rostro del Padre Busa».

Este sacerdote, señala, fue un gran lingüista, filósofo e informático. «Si navegas en Internet, se lo debes a él, si pasas de un sitio a otro haciendo clic con los enlaces marcados en azul, se lo debes a él. Si usas el PC para escribir mails y documentos de texto, se los debes a él», afirma.

Lorenzetto recuerda luego que en 1949, habiendo compilado las nueve millones de palabras de las obras de Santo Tomás, el P. Busa fue a buscar al fundador de IBM, Thomas Watson, quien le dijo que las grandes máquinas de ese entonces no podían relacionar estos contenidos.

El sacerdote insistió usando para ello el lema de IBM «lo difícil lo hacemos rápido y lo imposible nos toma un poco más de tiempo», a lo que Watson respondió: «está bien Padre, Lo probaremos. Pero con una condición: Prométame que usted no cambiará IBM, siglas de International Business Machines a International Busa Machines».

De este desafío nació el hipertexto, nombre acuñado por Ted Nelson en 1965, cuyo precursor fue el Padre Busa poco más de 15 años antes.

Al Padre Busa, recuerda L’Osservatore Romano, le tomó unos 50 años compilar los 118 libros de Santo Tomás y otros 61 autores al respecto, viajando además entre Pisa, Boulder (Colorado, Estados Unidos) y Venecia.

Profesor de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, el sacerdote jesuita que conocía el latín, griego, hebreo, francés, inglés, alemán y español, «no pronunciaba una palabra que fuese superflua o que fuera pronunciada en vano», señala Lorenzetto.

Finalmente el autor de la nota de (LOR) señala que el P. Busa era consciente que el lenguaje informático tenía su origen en la inteligencia humana, que era un reflejo del poder creador de Dios, «autor y productor del cosmos», sobre quien «los Evangelios nos aseguran que hace dos mil años descendió del cielo».

Roberto Busa nació el 28 de noviembre de 1913 en Vicenza, Italia. Ingresó al seminario en 1928. Entró a la Compañía de Jesús en 1933 y fue ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1940.

Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana, en donde hizo la tesis sobre «La terminología tomística de la interioridad» publicada en Milán en 1949.

Su obra más importante es el Index Thomisticus. Sancti Thomae Aquinatis operum omnium indices et concordantiae compuesto por 56 volúmenes de casi mil páginas cada uno. En 1990 su obra se convirtió en un CD-ROM y luego en un DVD.

Falleció el 9 de agosto de 2011 a los 97 años de edad.

Padre Busa, el jesuita que inventó el hipertexto | Murió a los 97 años. Fue el pionero de la informática lingüística.