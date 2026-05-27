Papa: La Iglesia debe restaurar la ‘confianza en la tecnología’, guiar a las personas hacia Cristo

Reuniéndose con participantes en una conferencia vaticana sobre inteligencia artificial, el Papa León XIV anima a los esfuerzos para educar a la gente sobre la IA mientras los guía hacia Cristo y una «confianza restaurada en la tecnología».

(vaticannews.va).-El Papa León XIV se reunió el viernes con los participantes de la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial, titulada «Preservando los rostros y las voces humanas.»

Promovido por el Dicasterio de Comunicación (nuestra organización matriz) y el Dicasterio de Cultura y Educación, este evento de un día reunió a expertos en los campos de la IA, la educación y la teología para explorar el mensaje del Papa en el Día Mundial de la Comunicación de este año.

En su intervención, el Papa León defendió la implicación de la Iglesia en la formación del avance de las tecnologías digitales, al tiempo que ayudaba a educar a las personas para que las utilicen con sabiduría.

El Decreto sobre los Medios de Comunicación del Concilio Vaticano II, dijo, recuerda que la Iglesia fue fundada por Cristo para llevar la salvación a todos a través del Evangelio, empleando los medios a su disposición.

«Este deseo de que todos ‘sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad'», dijo, «debe por tanto informar no solo nuestras decisiones y acciones, sino también el uso y la dirección que se da a los medios, la tecnología digital y la inteligencia artificial, para asegurar que estas herramientas estén al servicio auténtico de la humanidad.»

Sin embargo, señaló, la implementación desenfrenada de la tecnología a costa de la dignidad humana conduce a herramientas que explotan nuestra necesidad de relaciones humanas.

Por ello, el Papa León instó a la Iglesia a ayudar a las personas a redescubrir «el verdadero significado y grandeza de la humanidad tal y como Dios lo ha querido.»

El desafío al que se enfrenta la humanidad, añadió, no es tecnológico sino antropológico, ya que va al corazón de lo que significa ser humano.

Al contemplar a Cristo, la Palabra Encarnada, llegamos a conocernos mejor, ya que no podemos entender nuestro propio corazón sin el corazón de Cristo, dijo.

El Papa invitó a la Iglesia y a sus líderes a trabajar con los sistemas educativos para fomentar la alfabetización mediática y de IA en los jóvenes, para que aprendan a pensar críticamente.

Mientras la Iglesia busca el bienestar espiritual de los jóvenes, dijo, debemos ayudarles a «aprender moderación y disciplina en su uso» de la tecnología.

«Los jóvenes, en particular, están abiertos a esta verdad y desean descubrir el sentido de la vida», afirmó. «Por lo tanto, debemos ayudarles a encontrarse con el Cristo vivo y enseñarles a integrar el uso de la tecnología dentro de un estilo de vida cristiano holístico.»

El Papa León XIV concluyó señalando que la era de la IA y nuestra respuesta a ella es un tema esencial para la Iglesia, ya que busca ayudar a todos a alcanzar la plena madurez.

«Espero que estas reflexiones conduzcan a una confianza restaurada en la tecnología como fruto del genio de la persona humana en armonía con el diseño creativo de Dios.»



