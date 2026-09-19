Periodismo constructivo e IA, conferencia UCSI sobre la protección de la profesión en la Universidad de Sapienza el 18 de septiembre

(weca.it).-El viernes 18 de septiembre en la Universidad La Sapienza de Roma se celebró la conferencia «Preservando las voces y los rostros humanos. Periodismo constructivo, inteligencia artificial y protección de la profesión: periodismo italiano desde el Papa Francisco hasta el Papa León XIV». La cita es de 9 a 13:45 en la Sala de Graduación de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología y Comunicación, en el piazzale Aldo Moro 5.

La iniciativa es impulsada por un grupo de realidades del mundo de la comunicación y asociaciones católicas: Red Constructiva, WeCa, Fisc, Ucsi, Fuci, Meic, el Instituto de Sociología para la Persona y la Universidad de Asís. El profesor Nicola Strizzolo moderará el trabajo.

La mañana comienza con los saludos institucionales del profesor Pierpaolo D’Urso y la apertura de las obras confiadas al profesor Stefano Ceccanti. A continuación, habrá intervenciones de Vincenzo Varagona sobre la historia y el servicio de la UCSI, de Mario Morcellini sobre «Comunicación en lugar de política» y de Luigi D’Andrea sobre el constitucionalismo digital.

Andrea Tomasi, concejal de la Asociación Italiana de Webmasters Católicos, interviene con un informe titulado «De las comunidades a las comunidades digitales»: un pasaje dedicado a la forma en que las plataformas están rediseñando los vínculos entre las personas y las formas de pertenencia, un tema que también afecta estrechamente a las comunidades eclesiásticas y a quienes trabajan en ellas en términos de comunicación.

Tras el descanso, la segunda parte de la mañana se centra en los entrenamientos y los territorios. Fabio Pasqualetti habla de información «de la cantidad a la calidad», Mauro Ungaro, de los periódicos católicos, al servicio de los territorios, y Assunta Corbo, del periodismo constructivo. El programa se completa con las intervenciones de Federico Romaldi en jóvenes, comunicación y política, del P. Gabriele Vecchione en el cuidado pastoral universitario, de Gabriele Cela en el papel de la FUCI en las universidades y de Corrado Cassani en proyectos, escuela y formación. Cierre de la reunión a la 13:45, precedido por el debate.

La conferencia está enmarcada por una cita de León XIV, tomada de Magnifica Humanitas, recogida en el cartel: «Cuando cambian los lenguajes y las herramientas, también cambian los gestos cotidianos y las relaciones sociales.»