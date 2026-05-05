Por qué importan los medios católicos

COMENTARIO: Cada emisión de radio, cada podcast, cada transmisión digital es una especie de procesión donde la Palabra se lleva a casas, coches o auriculares.

(ncregister.com).-Los medios de comunicación convencionales se apresuraron a destacar la reciente fricción entre el presidente Donald Trump y el Papa León XIV desde una perspectiva partidista. Lo que faltaba en su cobertura no era una mejor fuente ni mejor tiempo de emisión, sino un marco que tomara en serio tanto las responsabilidades del liderazgo político como el papel profético de la Iglesia. Eso es precisamente para lo que existen los medios católicos. Y por qué importa.

Me acordé de eso el pasado fin de semana en la Cena Fishers of Men de la Guadalupe Radio Network, celebrada en Bethesda, Maryland, una velada en apoyo al apostolado católico afiliado a EWTN que atiende al área metropolitana de Washington, D.C. Los medios católicos no son un lujo. Una voz fiel que se niega a separar los titulares de lo eterno ocupa un papel que nada más puede. Es un complemento a la conversación nacional más amplia — y esencial.

Somos herederos de una tradición extraordinaria. La Iglesia siempre ha reconocido cada nuevo medio como una oportunidad para proclamar el Evangelio. Nadie entendió esto con más instinto que el arzobispo Fulton J. Sheen, cuya beatificación está prevista para el 24 de septiembre de 2026. En su día apodado «el micrófono de Dios», el arzobispo Sheen proclamó la verdad de Dios a millones incontables a través de la radio, la prensa y la televisión. Comprendió que la tarea del evangelista es atravesar cualquier puerta que la cultura haya abierto, y en su época, esa puerta daba al salón americano.

Esa tradición sigue viva y coleando. Estoy agradecido de participar en ello un pequeño papel a través de mis apariciones semanales como invitado en Ave Maria in the Afternoon, de la radio afiliada a EWTN, Ave Maria, y como analista legal para EWTN News. También colaboro regularmente en una variedad de programas de radio católicos para tratar asuntos legales y espirituales. Estas son conversaciones que revelan que la vida profesional nunca está separada de nuestra vida en Cristo.

Esto no es una abstracción romántica. Los medios católicos salvan almas. Los regímenes autoritarios lo saben. Por eso mismo, cuando los gobiernos buscan aplastar el espíritu de un pueblo, siempre apuntan a los medios de comunicación de la Iglesia. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua dejó esto claro con su cierre sistemático de emisoras de radio católicas, silenciando las voces de sacerdotes y fieles laicos que se atrevían a decir la verdad en antena. En China, el PCCh obliga activamente a los católicos a adaptarse a su siniestra campaña de sinización donde la verdadera libertad religiosa es imposible. El patrón es tan antiguo como la tiranía misma: controla el mensaje, controla al pueblo.

Ese poder no disminuye con el cambio de tecnología. Se multiplica. Las plataformas digitales extienden apostolados mucho más allá de cualquier señal terrestre. El medio cambia; La misión no.

Los homenajeados de la noche hicieron que todo esto fuera luminosamente concreto. La familia Byrne de Virginia fue reconocida por lo que la Guadalupe Radio Network llamó acertadamente un «jardín para vocaciones», cultivado siguiendo el modelo de los santos Luis y Zélie Martin, padres de Santa Teresa de Lisieux. El difunto Dr. Bill Byrne y su esposa Mary asistían a misa a diario y rezaban el Rosario familiar cada noche con sus ocho hijos. De su iglesia doméstica han crecido frutos extraordinarios. La hermana Dede Byrne, reconocida cirujana, religiosa y coronel del Ejército, ministró en Ground Zero el 11 de septiembre de 2001, llevó a cabo misiones quirúrgicas en Afganistán, Sudán, Irak y Haití, y pronunció un poderoso discurso en la Convención Nacional Republicana de 2020 sobre la santidad de la vida. Su hermano, el obispo William Byrne, sirve a la Diócesis de Springfield, Massachusetts. Durante sus ocho años como capellán en la Universidad de Maryland, 14 hombres ingresaron al sacerdocio y cinco mujeres a la vida religiosa. La Madre Angélica solía decir que la evangelización es simplemente decirle a alguien que Dios le ama. Los Byrne llevan contando esa historia durante generaciones.

El ponente principal, Monseñor Roger Landry, presentador de radio de EWTN y colaborador habitual del Register, que es director nacional de The Pontifical Mission Societies USA, llevó la velada a un punto álgido. Un hombre que recorrió la totalidad de una de las cuatro rutas nacionales de peregrinación eucarística en 2024 — llevando el propio Cuerpo de Cristo — compartió lo que se desarrolló a lo largo de esos kilómetros. Las cuatro rutas atravesaron 27 estados y 65 diócesis a lo largo de 6.500 millas hasta que todas convergieron en el Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis. Monseñor Landry habló de las conversiones que tuvieron lugar en el camino: confesiones largamente pospuestas, católicos caídos de rodillas ante una custodia en una acera, corazones endurecidos por el dolor silenciosamente abiertos por el testimonio mudo del Señor llevado por su pueblo. Su argumento era simple y convincente: la evangelización nunca ha tratado de astucia ni de tecnología. Siempre ha sido cuestión de encuentro.

Cada emisión de radio, cada podcast, cada transmisión digital es una especie de procesión en la que la Palabra se lleva a casas, coches o auriculares. Confiamos en que el encuentro que haga posible hará su propio trabajo silencioso y transformador.

Las ondas de radio pertenecen a Dios. Usémoslos en consecuencia.