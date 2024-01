Por qué los niños no necesitan la tecnología para mantenerse al día con el mundo moderno

No dejes que las narrativas falsas te asusten en esta era digital de la crianza de los hijos. Veamos cuatro puntos y las debilidades de cada uno de ellos.

Recientemente, publiqué un artículo sobre nuestra decisión de no permitir teléfonos, redes sociales o consolas de juegos para nuestros hijos hasta la mitad de su último año en la escuela secundaria. El artículo se puede encontrar aquí, junto con otros 50+ artículos y series que detallan la ciencia y las razones detrás de esta decisión.

Como suele ocurrir, este tema provocó varias reacciones, una de las cuales fue expresada por un comentarista anónimo (LB) a continuación:

Entonces, en lugar de trabajar con sus hijos para ayudarlos a aprender el uso apropiado de la tecnología, implanta una actitud ludita en ellos imponiendo una prohibición artificial de la misma. Oh, claro, pueden escribir hermosos ensayos universitarios sobre su inconformismo, pero tarde o temprano tendrán que unirse al mundo real, y descubrirán que no los has preparado en absoluto con tu «punto de vista teológico, científico y experiencial»

A lo largo de los años, este tipo de narrativa falsa se ha utilizado a menudo para asustar a los padres para que proporcionen opciones tecnológicas a sus hijos, incluso cuando saben que no es la mejor decisión. Dicho de otra manera, los padres han sido aculturados a creer que si no introducen los teléfonos y las redes sociales lo suficientemente temprano, entonces impedirán la capacidad de un niño para vivir en este mundo «moderno». A medida que la innovación tecnológica se ha convertido en un falso dios en nuestra sociedad, los padres sienten que no tienen más remedio que ceder a este progreso percibido, o de lo contrario podrían ser llamados «luditas» (o algo peor).

Falacias y falsos paradigmas

Pero una mirada más cercana a esta narrativa descubre lo que creo que son algunas falacias obvias y falsos paradigmas.

Caso # 1: La cantidad de tiempo y enfoque necesarios para aclimatar a nuestros jóvenes a la tecnología está enormemente sobreestimada. La falsa narrativa propagada anteriormente les dice a los padres que para que los jóvenes funcionen bien en la sociedad, tienen que pasar muchos años participando activamente en las redes sociales y el uso de dispositivos móviles antes de estar listos para la edad adulta en este mundo digital. Pero incluso una mirada superficial a este argumento revela algunos defectos fatales.

En primer lugar, la cantidad de tiempo que los jóvenes realmente necesitan para aprender a usar razonablemente los teléfonos y las redes sociales y ser conscientes de los posibles escollos, es en realidad bastante mínima, especialmente para aquellos que crecen como nativos digitales. Dadas las diversas adaptaciones, los jóvenes pueden aprender rápidamente a utilizar los dispositivos y los formatos en línea de forma funcional que les permitan disfrutar del ocio, la ocupación y la socialización a medida que crecen (si así lo desean). En nuestra propia casa, a pesar de que nuestros hijos no tienen sus propios teléfonos, he sido testigo de cómo incluso nuestros estudiantes de secundaria saben cómo manejar el iPhone de mi esposa sin ninguna dificultad, y también pueden ser entrenados a través de posibles peligros.

Si lo dudas, ten en cuenta que millones (incluso miles de millones) de no nativos digitales (es decir, los nacidos antes de la era de los teléfonos inteligentes, las redes sociales, el correo electrónico e incluso Internet) han descubierto cómo usar esta tecnología muy bien a pesar de que no crecieron con ella en sus hogares. De hecho, se puede argumentar válidamente que, debido a que crecieron sin él, son más capaces de usarlo de una manera funcional y saludable que sus contrapartes nativas digitales, que luchan cada vez más con la adicción en línea, la distracción crónica y otros problemas.

Además, como parte de esta narrativa falsa en particular, se ha propagado una suposición subyacente: que si nuestros hijos no aprenden a usar los teléfonos y las redes sociales a una edad temprana, entonces no podrán descubrir la verdadera innovación tecnológica (por ejemplo, que involucra varios campos ocupacionales) que ha permitido que nuestro mundo avance de diferentes maneras. Pero, una vez más, incluso un breve examen descubre fallas en este argumento, el primero de los cuales involucra cómo la mayoría de nuestros jóvenes en realidad usan teléfonos, juegos y redes sociales, lo cual no es una entrada a una carrera a largo plazo. Más bien, lo están usando para razones sociales, de ocio y, a menudo, ilícitas que no tienen nada que ver con el avance del mundo moderno hacia un lugar mejor o con ayudarlos a avanzar hacia una carrera. Cualquier niño que realmente tenga interés en explorar la tecnología por razones de carrera o vocación puede ser apoyado fácilmente en esta empresa sin necesidad de un dispositivo móvil conectado a la cadera.

Caso #2: El objetivo no es criar a los niños más conocedores de la tecnología; el objetivo es criar a los más sanos. Mi esposa y yo somos los primeros en admitir que es posible que no estemos criando a la próxima generación de programadores informáticos o analistas de sistemas de juegos, aunque si nuestros hijos quisieran seguir cualquiera de las dos carreras mientras honran un estilo de vida saludable, estamos de acuerdo con esto. El mundo está lleno de niños pequeños que proclaman que quieren ser el próximo gran YouTuber o jugador profesional (mientras que muchas carreras críticas luchan por atraer a los jóvenes que lo toman), pero cada búsqueda profesional se ve superada por algo más importante: perseguir una vida de salud holística, física, psicológica, social y espiritual. Esto debería ser mucho más importante que perseguir la próxima tendencia tecnológica que promete innovación al más alto nivel. A medida que nuestras sociedades luchan contra epidemias de mala salud y división política y filosófica, nos estamos dando cuenta de lo que sucede cuando priorizamos la «innovación» sobre la salud y el bienestar. En las últimas décadas, a los padres se les ha dicho implícitamente (e incluso explícitamente) que solo van a tener que lidiar con los «efectos secundarios» de la tecnología en manos de sus jóvenes porque mantenerse al día con estas tendencias es el estándar de oro. Sin embargo, como vicepresidenta de un departamento de psicología con una lista de espera de 20 meses para ver incluso a nuestros aprendices, puedo dar fe de que cada vez está más claro lo que sucede cuando priorizamos el «progreso» sobre la salud. Y no hablo solo del área de la tecnología.

Mis hijos no serán los adultos más conocedores de la tecnología que conocerás, y eso está bien para mi esposa y para mí. Pero esperamos que primero busquen una vida sana y santa, y creemos que si esta es la prioridad, encontrarán familiares, amigos, empleadores y conciudadanos que los abracen de esta manera.

Caso #3: Nuestra sociedad se da cuenta de que los jóvenes no están preparados para muchos privilegios/responsabilidades hasta cierta edad; ¿por qué nos sentimos diferente con respecto a la tecnología? Lo que ha sido curioso, y triste a veces, en este «experimento tecnológico» de las últimas dos décadas es cómo nuestra sociedad ha lidiado con esta noción de tecnología temprana, contrariamente a cómo parecemos resueltos en muchas otras áreas que involucran otros privilegios y responsabilidades.

Tomemos, por ejemplo, conducir, fumar, beber, apostar, votar, el consentimiento médico, alquilar automóviles, películas clasificadas R o X, pólizas de seguro personal, propiedad de tarjetas de crédito/cuentas bancarias y muchos otros privilegios. En cada caso, nuestra sociedad ha establecido una edad particular en la que una persona puede acceder a este privilegio. Esto ocurre por dos razones básicas: el bienestar de la persona y el bien público. Establecer estos estándares es un intento (aunque no sea perfecto) de equilibrar ambos valores de una manera que, en última instancia, proporcione los mejores resultados.

Usando el ejemplo de la conducción: Ciertamente se podría argumentar que los jóvenes de 15 años están física y mentalmente equipados para conducir solos, y que conducir a esta edad podría tener ciertos beneficios por razones sociales y de conveniencia (ya que tener otro conductor en nuestra casa sería genial por muchas razones). Pero tal como están las cosas actualmente, nuestra sociedad ha considerado que, si bien existen beneficios potenciales para que los jóvenes de 15 años conduzcan de forma independiente, de manera similar a cómo pueden existir beneficios en ciertas situaciones para los jóvenes que usan redes sociales o dispositivos, la preponderancia de la evidencia ha llevado al estado de Indiana, y a la mayoría de los otros estados, a declarar que debe ser mayor de 16 años para conducir solo. Incluso entonces, existen restricciones legales para hacerlo (por ejemplo, después de obtener una licencia, durante 180 días, no puede tener amigos en el automóvil sin una licencia para conducir al menos 25 años de edad y no puede conducir entre las 10 p.m. y las 5 a.m., entre otras restricciones hasta los 18 años).

Sin embargo, cuando se trata del clima actual de la juventud y la tecnología, de alguna manera se nos ha alimentado con la noción de que los jóvenes necesitan tener acceso a edades cada vez más tempranas, incluso cuando ha surgido un cuerpo masivo de evidencia que indica que los costos superan los beneficios para la mayoría.

Todo esto me llevó a proponer un argumento hace un tiempo considerando restricciones legales similares para dispositivos móviles y redes sociales. Lejos de ser luddita, la atención se centra en ser lógico y perspicaz, tal como lo eran muchos ciudadanos hace décadas antes de que se estableciera una edad legal para conducir o beber. El hecho de que cualquier entidad pueda tener beneficios positivos, como una cantidad modesta de alcohol puede tener beneficios sociales y de salud, no significa que esto supere la determinación más importante, que es lo mejor para un individuo y la sociedad en su conjunto. Cuando los costos superan los beneficios, es hora de considerar qué restricciones deben implementarse, sin importar cuáles sean las tendencias.

Caso #4: Lo que constituye un «uso apropiado de la tecnología para los jóvenes» aún no se ha establecido, e incluso cuando creemos que está ocurriendo, no protege contra las amenazas inherentes a la tecnología en sí.

A medida que avanza el experimento tecnológico, surgen innumerables opiniones profesionales y personales sobre lo que constituye «un uso apropiado de la tecnología» para los jóvenes (y, para el caso, para los adultos). Esto no debería sorprender, ya que han pasado menos de 20 años desde que se lanzó el iPhone y Facebook llegó a los campus universitarios. Como todo lo nuevo, se espera que haya mucha incertidumbre sobre cómo se deben manejar estas nuevas entidades en la sociedad.

Y, sin embargo, por varias razones, al principio del proceso, los padres a menudo han sido informados falsamente de que restringir ciertos aspectos de la tecnología, irónicamente a edades en las que el cerebro es más susceptible a su programación, de alguna manera no es la forma adecuada de criar a sus hijos. Durante más de una década, como padre, me he sentido frustrado repetidamente por artículos que descubren serias amenazas que la tecnología impone a los jóvenes, solo para luego seguir con consejos tibios empantanados en el monitoreo y la educación. Si bien ambos son piezas importantes de cómo nosotros, como padres, debemos manejar este nuevo desafío, la última década ha dejado cada vez más claro que son insuficientes para proporcionar la salud y el bienestar de nuestros jóvenes. A medida que las listas de espera de asesoramiento, los suicidios, la soledad y todo tipo de indicadores negativos se disparan para los jóvenes y adultos jóvenes (no solo debido a la tecnología, sino en parte debido a ella), se está volviendo innegablemente claro que es necesario imponer restricciones en áreas donde el monitoreo y la educación no son suficientes para contrarrestar cómo la tecnología se aprovecha de la inmadurez.

Aprovechándose especialmente de las niñas

Incluso si se pudiera llegar a un acuerdo sobre el «uso apropiado», y se implementara en nuestros hogares, lo que hemos encontrado es que nuestros hijos pueden envenenarse a través del uso «responsable» porque muchas empresas de tecnología priorizan una cosa (las ganancias) sobre todas las demás (el bienestar). Como ejemplo de muchas transgresiones tecnológicas, un informe del Wall Street Journal encontró que Facebook había estado ocultando una investigación realizada en los últimos tres años, que encontró que Instagram está dañando a los jóvenes, especialmente a las adolescentes.

Entre muchos hallazgos, casi un tercio de las chicas encuestadas revelaron que cuando se sentían mal con sus cuerpos, Instagram las hacía sentir peor. El 6% de los usuarios estadounidenses y el 13% de los británicos rastrearon sus pensamientos suicidas hasta Instagram. En general, los datos fueron claros en cuanto a que para muchos jóvenes, Instagram es un lugar poco saludable. En situaciones como estas, es posible que muchos padres hayan trabajado para monitorear y educar a sus hijos sobre los daños potenciales y, sin embargo, los daños aún ocurrieron porque las plataformas en sí mismas permitieron un resultado poco saludable. Por lo tanto, a medida que los jóvenes atraviesan un período intenso de desarrollo cerebral que afecta el resto de su vida, la salvaguarda más razonable a menudo resulta ser el retraso y la restricción.

Calorías vacías

Hay otros casos que se pueden presentar, pero todos nosotros deberíamos participar en conversaciones como los cuatro casos presentados anteriormente si realmente nos importa la difícil situación de nuestra juventud y nuestro mundo. Considere lo que el Dr. Mitch Prinstein, director científico de la Asociación Americana de Psicología, dijo recientemente sobre las redes sociales:

Ya hemos visto cómo esto ha creado tremendas vulnerabilidades a nuestra forma de vida. Es aún más aterrador considerar cómo esto podría estar cambiando el desarrollo del cerebro de toda una generación de jóvenes… Nuestros cerebros [hablando de todas las personas] no fueron construidos para este tipo de interacción social. Y las redes sociales están secuestrando la necesidad de interacción social con algo artificial e insuficiente. Las redes sociales son las calorías vacías de la interacción social.

Finalmente, al comentarista anónimo que proporcionó el catalizador para este artículo, agradezco su compromiso con este tema. Pero debo admitir que el troleo anónimo es solo otro triste efecto secundario de la era tecnológica. Desprovisto de casi cualquier beneficio, con un enfoque en crear una mayor división, relega la comunicación a una mercancía fría en la que un individuo solo puede ser visto por su agenda vituperativa, y no por consideraciones de cuidado que podrían estar ocultas bajo una fuente despectiva.