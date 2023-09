Presentan Together vigilia ecuménica de oración

El 30 de septiembre, el evento, presidido por el Papa Francisco, reunirá a patriarcas, obispos y jefes de Iglesias de otras tradiciones cristianas junto a jóvenes de entre 18 y 35 años de todo el mundo.

(vaticannews.va).- Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano | Patriarcas orientales y obispos protestantes, representantes ecuménicos y delegados fraternos, cardenales, jóvenes de distintos países y de distintas confesiones. Y en el centro, el Papa. Será un símbolo de ese «caminar juntos» que está en la base de todo el proceso sinodal, la vigilia ecuménica prevista para el próximo 30 de septiembre en la Plaza de San Pedro (el mismo día en que se celebrará el Consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales), en la que participarán jóvenes y representantes de otras confesiones cristianas. Entre ellos figuran, entre otros, Bartolomé, Teófilo III y Justin Welby. La vigilia titulada «Juntos – Encuentro del Pueblo de Dios» – nacida de «un sueño» expresado por el Hermano Aloïs, prior de Taizé hace tres años – abre el camino al Sínodo sobre la Sinodalidad, que comenzará el 4 de octubre en el Vaticano, tras un proceso de unos tres años que implicará a las diócesis de los cinco continentes.

Caminar más juntos

«El desafío de este Sínodo es aprender a caminar más juntos, a la escucha del Espíritu, para llegar a ser una Iglesia más sinodal, con el objetivo de anunciar el Evangelio en el mundo de hoy», dijo la hermana Nathalie Becquart, subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo, durante la conferencia de presentación en la Sala de Prensa del Vaticano este viernes 8 de septiembre, ofreciendo las claves para interpretar este acontecimiento, estrechamente vinculado al camino sinodal. En concreto, la religiosa francesa recordó las palabras del Papa Francisco según las cuales «no puede haber sinodalidad sin ecumenismo y no hay ecumenismo sin sinodalidad». Y el propio Documento Preparatorio proponía el diálogo con otras confesiones cristianas como uno de los 10 temas a explorar durante la fase de consulta local.

Por tanto, será muy simbólico ver en la Plaza de San Pedro a los líderes de las Iglesias ortodoxa, protestante y evangélica, junto con algunos delegados fraternos, ponerse al lado del Papa y acompañarle en el lanzamiento de un proceso que hunde sus raíces en el Concilio Vaticano II. También estarán presentes, por supuesto, los miembros de la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que iniciarán así su etapa romana antes de partir esa misma tarde hacia la Fraterna Domus de Sacrofano. En este inmenso complejo a unos veinte minutos de Roma, lugar de paz y verdor, se celebrará un retiro espiritual de tres días antes de la misa de apertura de la sesión sinodal, el 4 de octubre por la mañana.

Programa de la Vigilia

Al detallar el programa de la Vigilia, que se celebrará de 17.00 a 19.00 horas, la Hermana Becquart explicó que el acto, que se abrirá con cantos y momentos musicales como «expresión de gratitud», incluirá una introducción del Papa Francisco, seguida de una oración del Patriarca Ecuménico Bartolomé y de la lectura de la Palabra de Dios. Las intercesiones serán leídas en su lugar por un líder de la Iglesia o un delegado fraterno en el Sínodo, mientras que el padrenuestro será introducido por el arzobispo Welby. A continuación, está prevista una oración final y la bendición conjunta de Francisco y los doce líderes eclesiásticos y cristianos.

Alrededor de 3.000 jóvenes de entre 18 y 35 años

Bendecirán la plaza -enmarcada por el follaje multiforme de diferentes árboles colocados por Confagricoltura- donde se reunirán unos 3.000 jóvenes de entre 18 y 35 años procedentes de diferentes países europeos y pertenecientes a todas las Iglesias cristianas, según explicó desde la tribuna de oradores el hermano Matthew, que ocupará el cargo de prior de Taizé a partir del 3 de diciembre. La vigilia, subrayó, está en el centro de un fin de semana de oración y convivencia para chicos y chicas que se reunirán en Roma del viernes 29 de septiembre al domingo 1 de octubre. «Es una hermosa colaboración al estilo sinodal», dijo la hermana Natalie Becquart, añadiendo en italiano el principio repetido varias veces por el Papa de que «el camino se hace al andar».

Los trabajos del Sínodo

Lo mismo ocurre con los trabajos del Sínodo, cuyo calendario y reglamento aún se están ultimando. Sin embargo, Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión de Información de la Asamblea Sinodal, ha querido dar a los periodistas algunas indicaciones para «facilitar el trabajo», «garantizar nuestro compromiso para que haya una correcta representación del Sínodo» y «contribuir a un clima de serena colaboración entre quienes tienen el deber de tutelar el Sínodo por lo que es, para que dé frutos, y quienes tienen la tarea de informar sobre el Sínodo». Todo ello responde al deseo del Papa de crear un espacio dentro de la Iglesia que no sea un «parlamento» y menos aún «un salón», sino que, libre de cualquier «ideología», pueda favorecer «el diálogo, entre los bautizados, entre los miembros de la Iglesia, sobre la vida de la Iglesia, sobre el diálogo con el mundo, sobre los problemas que afectan hoy a la humanidad», como reiteró en la última rueda de prensa aérea a su regreso de Mongolia.

Cómo comunicar el Sínodo

«El Papa nos invitó a todos a entender y decir lo que es y lo que no es el Sínodo», remarcó Ruffini, «la forma en que comunicaremos el Sínodo es muy importante para el proceso de discernimiento y para toda la Iglesia». «Preservar la confidencialidad, la privacidad, yo diría la sacralidad de ciertos espacios de conversación en el Espíritu es consustancial al deseo de hacer de estos momentos una verdadera ocasión de escucha, de discernimiento y de oración basada en la comunión», añadió el prefecto. Además, toda organización pública o privada «conserva estos momentos preciosos e indispensables de confrontación libre y protegida, donde se gesta el pensamiento común».

No un Parlamento, sino un espacio de diálogo

Todo ello se reflejará en una metodología de trabajo desarrollada para permitir a los miembros del Sínodo «conocerse y escucharse», sintiéndose así «parte de un solo cuerpo». Después de tres semanas de oración, reflexión y conversión, explicó Ruffini, la asamblea aprobará un documento de síntesis, que «naturalmente será público» pero que no debe considerarse «el documento final». Se trata, de hecho, de la primera sesión del Sínodo, mientras que la segunda, según anunció el Papa, se celebrará el año que viene. «En un mundo tan dividido contamos mucho con la forma en que la comunicación podrá narrar este esfuerzo nuestro por la comunión», dijo Ruffini. Citando las palabras del Papa, reiteró que el Sínodo no es ni será «la discusión de un Parlamento, que es algo distinto de la dinámica eclesial. Habrá ciertamente ideas que no podrán coincidir, pero también la búsqueda de un consenso que una a todos. Esto es lo que caracteriza el proceso sinodal». De ahí la promesa a todos los periodistas: «Haremos todo lo posible para ayudaros».