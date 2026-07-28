Primera Asamblea Misionera Digital Católica Asiática que reúne a comunicadores en Manila

La iniciativa respaldada por el Vaticano reunirá a misioneros digitales, creadores de contenido e influencers católicos de toda Asia para fortalecer la evangelización en el continente digital.

(comunicazione.va/en).-Misioneros digitales católicos, creadores de contenido, comunicadores e influencers religiosos de toda Asia están invitados a participar en la Primera Asamblea Misionera Digital Católica Asiática, que se celebrará del 10 al 13 de septiembre de 2026 en la sede de Radio Veritas Asia en Quezon City, Metro Manila, Filipinas. La reunión tiene como objetivo fomentar la colaboración, la formación y una visión compartida para la evangelización digital en todo el continente.

Organizada conjuntamente por la Federación de Conferencias Episcopales Asiáticas – Oficina de Comunicaciones Sociales (FABC-OSC) y Radio Veritas Asia (RVA), en colaboración con el Dicasterio de Comunicación a través de la Red Plenamente Presente, la asamblea refleja el creciente compromiso de la Iglesia para acompañar y fortalecer a los misioneros digitales en Asia.

El evento se celebrará bajo el lema «Influencers to Witnesses: A Synodal Way for Digital Mission in Asia», inspirado en Hechos 4:20: «Porque no podemos sino hablar de lo que hemos visto y escuchado.» Los organizadores esperan que la asamblea anime a los participantes a ir más allá de la influencia de las redes sociales hacia un testimonio cristiano auténtico, basado en la comunión, el diálogo y el discipulado misionero.

El programa de cuatro días combinará ponencias magistrales, talleres, oración, sesiones de networking y debates colaborativos diseñados para dotar a los participantes de habilidades prácticas y perspectivas pastorales para la evangelización en el entorno digital actual. Se prestará especial atención a la sinodalidad, la comunicación ética, la narración digital, la inteligencia artificial, la creación de contenido y las estrategias para involucrar a las generaciones más jóvenes en línea.

Según los organizadores, la asamblea busca construir una red continental de misioneros digitales católicos capaces de apoyarse mutuamente, compartir buenas prácticas y responder creativamente a los retos y oportunidades que presenta la cultura digital. También pretende fortalecer la cooperación entre las conferencias episcopales, las organizaciones mediáticas católicas y los evangelizadores digitales individuales en toda Asia.

La iniciativa forma parte de una misión más amplia inspirada por el creciente énfasis de la Iglesia en la evangelización digital, especialmente tras la reflexión «Hacia la Plena Presencia» promovida por el Dicasterio de la Comunicación, que anima a los cristianos a fomentar relaciones auténticas y encuentros significativos en espacios digitales. A través de la Red Plenamente Presente, el Vaticano continúa apoyando iniciativas regionales que traducen estos principios en acciones pastorales concretas.

La participación está abierta a comunicadores católicos, evangelizadores de redes sociales, jóvenes creadores de contenido, profesionales de los medios, clérigos, líderes religiosos y laicos implicados en el ministerio digital en toda Asia. Los organizadores esperan que la asamblea se convierta en un hito para fortalecer la presencia misionera de la Iglesia en el panorama digital en rápida evolución del continente.