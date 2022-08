PROJETO FELIZMENTE PROMOVERÁ LIVE SOBRE O SETEMBRO AMARELO

(diocesedepatosdeminas.org.br).-A Pascom da Província Eclesiástica de Uberaba, composta pela Arquidiocese de Uberaba, Dioceses de Patos de Minas, Uberlândia e Ituiutaba, promoverá no próximo dia 30 de agosto às 19h30 a live “Setembro Amarelo: descontruindo paradigmas” que é fruto do Projeto Felizmente, desenvolvido pela Arquidiocese de Uberaba, cujo principal objetivo é despertar nas pessoas o interesse pelo cuidado com a saúde mental.

O cuidado com a saúde mental é uma emergência, ao que se refere a questão da saúde pública em nível mundial. Anualmente, a sociedade tem se deparado com problemas sociais cada vez mais graves e sensíveis, tais como: crise econômica, política e até mesmo sanitária, essas adversidades tão comuns a sociedade influenciam o cotidiano de várias maneiras, o que leva os indivíduos passarem por situações extremas, seja no campo emocional, psíquico ou físico.

Por isso, é importante que assuntos ligados à saúde mental também seja trabalhado pela Igreja, pois se “amar o próximo como a si mesmo” é um dos mandamentos que Jesus Cristo deixou, é necessário que os corações fecundados pela Palavra de Deus sejam os motivadores de ações que buscam o cuidado com o próximo e consigo.

Sendo assim, a desmitificação em relação à Saúde Mental é uma urgência, sendo uma realidade principalmente do século XXI, com esta perspectiva e atenta a esta necessidade, a Pascom Província de Uberaba vem fazer o convite para a participação desta live que tratará sobre o Setembro Amarelo, ação promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, desde 2014.

A live contará com a presença de padres das Dioceses pertencentes à Província, formados em Psicologia que trarão reflexões sobre o autocuidado e ao mesmo tempo, expor dados e informações que demonstram o quanto a sociedade precisa se atentar para questões ligadas à Saúde Mental, como por exemplo, distúrbios que podem corroborar para a triste realidade que é o suicídio. Afinal, o autoextermínio geralmente é fruto de uma série de fatores.

A live será transmitida via canal do youtube da Pascom Província de Uberaba e contará, portanto, com a presença do Pe. Otair Cardoso (Arquidiocese de Uberaba), Pe. José Ronaldo (Diocese de Patos de Minas), Pe. Flávio Barbosa (Diocese de Uberlândia) e Frei Gilmar (Diocese de Ituiutaba).

Ajude na divulgação desta live, pois assim você também poderá ajudar outras pessoas a refletirem sobre esse tema!