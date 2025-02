Romaria das Comunicações abre inscrições para Workshop

O objetivo é reunir todos os profissionais que atuam nos meios de Comunicação Social e agentes de pastoral.

(pascombrasil.org.br).-Neste ano, o Santuário Arquidiocesano de Adoração foi escolhido pelo Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, como Santuário de Peregrinação Jubilar no território que compreende 31 municípios cearenses e mais de 140 paróquias. Para celebrar o Jubileu 2025, a programação será iniciada no mês de fevereiro, com a Romaria das Comunicações, nos dias 15 e 16.

O objetivo é reunir todos os profissionais que atuam nos meios de Comunicação Social e agentes de pastoral, para uma reflexão sobre o tema ‘Comunicando a Esperança’.

A programação começa dia 15 de fevereiro (sábado), com um Workshop para “Pasconeiros”, tendo como público alvo todos os que atuam nas Pastorais de Comunicação da Arquidiocese de Fortaleza. A programação será de 8h30min às 17h, no Salão de Festas do Centro de Pastoral do Santuário, e contará com a presença do Frei Wilter Malveira OMFCap, que apresentará o livro de sua autoria “A Evangelização nas Redes Sociais – conexão, proximidade e encontro”; do Pe. Josileudo Queiroz, que soma mais de 1 milhão e 600 mil seguidores no Instagram; do fotógrafo profissional, Láercio Peixoto e do grande comunicador nacional, Pe. Zezinho, que fará uma participação virtual. As inscrições podem ser acessadas através do link na bio do perfil do Santuário pelo Instagram @santuarioeucaristicoce.

Seguindo a programação da Romaria das Comunicações, no dia 16/02 (domingo), acontecerá a Santa Missa no Santuário às 8h, presidida pelo Vigário Episcopal Pe. Bruno Moreira, representante do Arcebispo, e concelebrada por vários padres ligados à comunicação da Arquidiocese.

Profissionais, emissoras, estudantes, locutores, apresentadores, influenciadores, ‘pasconeiros’ e a imprensa em geral está convidada a participar. Após a Celebração, a programação continuará com uma mesa redonda sobre o Jubileu 2025, no estacionamento do Santuário.

Serviço:

Workshop para “Pasconeiros” – 15 de fevereiro (sábado), de 8h30min às 17h

Romaria das Comunicações – no dia 16/02 (domingo), de 8h às 11hh

Link para Inscrição

Endereço do Santuário Arquidiocesano de Adoração: Av. Imperador, 1165 – Centro – Fortaleza/CE