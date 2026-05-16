Sarah El Haïry sobre los retos de la IA: «Las palabras de los papas siempre están estructurando»

Sarah El Haïry, Alta Comisionada para la Infancia, se reunió con el Papa en Roma el 29 de abril para un seminario de trabajo sobre inteligencia artificial (IA). Pocos días antes de la publicación de la primera encíclica de León XIV, subraya la convergencia de puntos de vista entre la Alta Comisión y la Santa Sede sobre la necesidad de adoptar una «ética sólida y robusta» ante la revolución digital para proteger a los niños.

(fr.aleteia.org).-Por invitación de la Embajada de Francia ante la Santa Sede y la Fundación de Tecnología Humana, Sarah El Haïry, Alta Comisionada para la Infancia, participó el 29 de abril en el seminario de trabajo titulado «Crecer con IA: ¿cuáles son los retos para la autonomía?», organizado como parte del Observatorio de Inteligencia Artificial en Roma. Pocos días antes de la publicación de la primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas («Magnífica Humanidad»), sobre inteligencia artificial, prevista para mediados de mayo, Sarah El Haïry recuerda a Aleteia tras su encuentro con el Papa y subraya la convergencia de puntos de vista entre la Iglesia y la Alta Comisión para la Infancia sobre la necesidad de adoptar una «ética sólida y robusta» ante la revolución digital para proteger a los niños.

Aleteia: Te reuniste con el Papa León XIV el 29 de abril en Roma. ¿Cómo fue esta reunión? ¿Cómo lo experimentaste personalmente?

Sarah El Haïry: Siempre es una gran emoción poder intercambiar con el Santo Padre, no es trivial, es incluso una oportunidad, un privilegio. Personalmente, me pareció un momento muy emotivo. Me conmovió mucho al aceptar un gesto extremadamente simbólico por mi parte: le regalé un libro dedicado a San Donatien y San Rogatien, dos santos de Nantes – yo mismo soy de Nantes – pero también son a quienes llamamos «niños mártires». Soy Alto Comisionado para la Infancia, el tema de los niños mártires adquiere una resonancia particular. Detrás de este libro, están todas las víctimas de hoy, de todas las formas de violencia.

Una forma de llevar las palabras de las jóvenes víctimas al Papa.

También entregué al Santo Padre una carta con la voz de las víctimas de abuso. Es una forma de llevar al Papa las palabras de las jóvenes víctimas de ayer, algunas de las cuales hoy se han convertido en adultas, que expresan un miedo, el de olvidar, y un deseo, el de proteger a las próximas generaciones. Y sé que el Santo Padre estará atento a esto, porque creo que la protección de los niños le es muy cercana. El trabajo realizado junto con el arzobispo de Chambéry, el arzobispo Thibault Verny, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, muestra hasta qué punto este es un compromiso que debe continuar, que debe abordarse, ya sea en el ámbito escolar, en casa, en la familia, en estos nuevos espacios digitales llenos de oportunidades pero también de peligros. Y con la Santa Sede existe esta convergencia de puntos de vista sobre la importancia de proteger a los niños.

Has estado trabajando en el tema: «Crecer con IA: ¿cuáles son los retos para la autonomía?», ¿qué ha resultado de este trabajo, de estos intercambios?

Debemos hacernos preguntas que sean a la vez simples y mareantes: ¿seguimos siendo los verdaderos amos de la construcción de los pensamientos de nuestros hijos? ¿Siguen nuestras sociedades proporcionando la garantía de la libertad y la dignidad a las que tienen derecho a crecer? No soy en absoluto tecnófobo, me gusta la tecnología, lo que puede aportar, su capacidad para difundir, para hacer la cultura accesible, para conectarnos con el mundo, pero tenemos que estar atentos a la violencia contra los niños para que la respuesta sea total. Y aquí es donde el diálogo con el Papa y, más ampliamente, con la Santa Sede es esclarecedor y de una modernidad poco común. Durante este seminario en Roma, surgió la idea de presentar un marco ético sólido y sólido frente a la revolución digital.

Hoy en día, el reto es la autonomía, la protección y el apoyo para los jóvenes y sus padres para que no se sientan indefensos. Y las autoridades públicas deben ser las garantes de esta normativa. No puede ser el Lejano Oeste, no podemos estar en una situación de depredación sobre los niños, sus mentes, su soberanía cognitiva. Ante estos peligros, no debemos ser ingenuos. Debemos ser capaces de preguntarnos cuál es nuestro deber de proteger, cuál es nuestro deber de cambiar nuestra legislación. Creo que es papel de las autoridades públicas ser firmes respecto a las grandes plataformas.

La primera encíclica de León XIV está prevista para mediados de mayo y abordará el tema de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. ¿Qué esperas de esta publicación? ¿Esperas que eso mueva las líneas?

Voy a ser cuidadosa y paciente, ¡porque aún no he leído el texto! Pero estoy convencido de que las palabras de los papas son raras y que, por tanto, siempre son profundamente estructuradoras, incluso muy inspiradoras. Ya sea el Papa León XIII con su Doctrina Social, o el Papa Francisco con Laudato si’ sobre la ecología integral, cada encíclica ha marcado su tiempo e incluso su era. Esta encíclica sin duda seguirá estableciendo un requisito absolutamente esencial: situar al hombre, la dignidad, en el centro de nuestras decisiones.

Hacer de la ética un requisito previo para la innovación es una brújula para mí.

Y en un momento en que yo mismo como comisionado, y más ampliamente el Estado, el gobierno, los cargos electos, los parlamentarios, estamos trabajando en esta idea de hacer que las plataformas sean responsables, de controlar la edad, hay esta convergencia, esta evidencia sólida en ambos lados, sobre la necesidad de regular, apoyar y proteger frente a esta inteligencia artificial que plantea la cuestión de la ética. La tecnología no puede ser un poder sin conciencia. Es una batalla cultural, ética y política, y una que debemos librar hoy. En Roma, la Embajada de Francia ante la Santa Sede reafirmó su compromiso de llevar una visión exigente al ámbito internacional. El Presidente de la República ha hecho de la protección de la infancia en la era digital el tema principal en el G7, lo cual es más que una señal contundente. Es un paso, un pilar de este compromiso. Y hacer de la ética un requisito previo para la innovación es una brújula para mí.

¿No es esto un deseo cuando vemos que durante años los estados no han sido capaces de poner de rodillas plataformas hiperpoderosas?

Podemos, a través de la justicia, hacer que las cosas sucedan. Las sentencias del sistema judicial estadounidense son extremadamente severas. Esto no es insignificante. Tenemos ensayos que se abren en Francia y tendremos los primeros esquemas en septiembre. Cuando estuve en el Ministerio de Educación Nacional, convocamos a las plataformas tras acoso y tendencias en TikTok que eran extremadamente dañinas, y nada cambió. Y luego cambiamos nuestro método. A partir de ahora, los gestores de estas plataformas serán considerados responsables, se han iniciado procedimientos legales y personalmente remito sistemáticamente el asunto a ARCOM, PHAROS y la fiscalía.

Hoy, la protección de los menores atraviesa una fase de judicialización, mientras se espera una regulación, una regulación más fuerte, para finalmente tener un sistema que proteja a los menores. Ya no estaremos en una carrera por la moderación, sino en algo más sólido. Hay cosas que existen hoy en día. Las plataformas son capaces, tecnológicamente, de proteger a los niños y crear interfaces especialmente dedicadas a ellos.

Los obispos de Francia anunciaron ayer la probable llegada del Papa a Francia el próximo septiembre. ¿Cómo recibes esta noticia?

Es una gran oportunidad porque siempre son momentos extremadamente ricos. Recuerdo el viaje del Papa Francisco a Córcega. Y encontré que el viaje de León XIV a África fue extremadamente interesante y revelador de la modernidad del Papa. Compartía su visión del mundo. Es un papa de su época. Un papa que predica la paz en un momento en que esta palabra es cada vez menos audible hoy, cuando hay niños que viven en zonas de guerra y que son las primeras víctimas, junto con sus familias, de conflictos armados. Los niños son víctimas de todo esto y sé que esto también concierne al Papa.