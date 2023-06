«Seguidores en contra», cómo distinguir lo falso de lo verdad en el universo de las redes sociales

Una serie de consejos concretos sobre cómo defenderse del desorden de la información, revelando los mecanismos que lo crean. Este es el objetivo del libro escrito por Fabrizio Mastrofini, jefe de la oficina de prensa de la Academia Pontificia para la Vida, publicado por Marcianum Press y presentado en la Sala Marconi del Palazzo Pio

Un libro que quiere ser tanto teórico como práctico, mostrando en acción el desorden informativo con la ayuda de un caso concreto y emblemático vía Twitter, del que se proporcionan todas las coordenadas de análisis. De ahí el texto «Seguidores en contra, Twitter trastorna a la Iglesia», escrito por Fabrizio Mastrofini, jefe de la oficina de prensa de la Academia Pontificia para la Vida. «Este libro -explica el autor- nació de mi experiencia como responsable de comunicación de la Academia Pontificia para la Vida, donde a menudo tuvo que mediar una diatriba que tuvo lugar a través de los canales sociales, con fuertes críticas a algunas posiciones de la Academia que no siempre son comprendidas y leídas en su integridad. De ahí la necesidad de profundizar en los diferentes aspectos de este problema».

El enorme daño del desorden de la información

Estos ataques son entonces los que crean el llamado desorden de la información, que apunta al corazón de la información, convirtiéndose en una estrategia precisa que difunde información falsa, desacredita a las personas con roles públicos, organismos e instituciones incluyendo gobierno, hasta el punto de multiplicar y repetir noticias falsas a través de los canales sociales, y no poder distinguir lo falso de lo verdadero y lo plausible. «En el libro – continúa explicando Mastrofini – enfatizo que necesitamos nuevas herramientas teóricas para defendernos. El desorden de la información es una categoría, es decir, no se trata solo de una simple desinformación o la difusión de noticias falsas, sino que a menudo es una estrategia orquestada para difundir noticias falsas con el fin de golpear la credibilidad de instituciones o personas, y así generar una desconfianza básica hacia todo lo que luego se hace. Estos ataques a menudo son creados por grupos que tienen intereses económicos y financieros detrás de ellos, porque son personas que se organizan a través de técnicas muy sofisticadas. La única manera de defenderse en este momento es trabajar en red entre las instituciones y las personas y tratar de protegerse de todo esto».

Educar para buscar la verdad más allá de las falsificaciones

Y muy a menudo el desorden de la información encuentra su fuerte fomento precisamente en las noticias falsas: «Digamos que dependen el uno del otro – subraya el autor – de hecho las noticias falsas son un desorden de información, ya que no es solo la difusión de noticias falsas o incluso plausibles, sino que cuenta mucho para todas aquellas personas que creen en ellas y a veces las comparten, multiplicando así la difusión de esas noticias falsas. Esto tiene como objetivo atacar a esa persona o esa entidad siempre con el objetivo de desacreditar lo máximo posible y golpear la credibilidad». Por lo tanto, se hace esencial educar para recuperar una interpretación consciente y responsable de las noticias «En este caso debe haber una alianza entre diferentes instituciones – continúa Mastrofini – La escuela en primer lugar tiene un papel fundamental en educar para reconocer las noticias verdaderas de las falsas, pero a nivel eclesial tenemos la misma tarea, porque debemos comprometernos para que la comunicación llegue a un nivel capilar hasta las parroquias y así hacer una acción de contraste. Y luego dar a conocer nuestras actividades, porque por ejemplo cuando critican a la Academia Pontificia para la Vida, nadie se dirige directamente a nosotros para pedirnos nuestra opinión: las noticias se repiten de oídas, por lo que se necesita el compromiso de todos para que esto no suceda».

Escuche el comentario del Prefecto Paolo Ruffini

Ruffini: la responsabilidad de usar las redes sociales para ir hacia el bien

A la presentación también asistió el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini. «En la web a menudo abunda la información incompleta e incompleta, por lo que hay una necesidad de reglas, pero no interfieren con la libertad. – explicó – De hecho, si por un lado la era digital nos lleva frente a un progreso impensable hasta hace unos años, por otro nos trae de vuelta en el derecho a replicar o no pensar de la misma manera. Este es un reto para cada uno de nosotros, que no se resuelve pensando solo en soluciones top-down con normas legislativas o deontológicas para profesionales, sino que debemos ser conscientes de que vivimos mal. De hecho, son situaciones que afectan a todos, porque hoy en día, especialmente en las redes sociales, no es necesario ser periodista para difundir noticias falsas, por lo que todos debemos estar convencidos de la necesidad de una ética de la responsabilidad». Por lo tanto, se necesitan reglas que puedan garantizar la libertad y la responsabilidad juntas, porque también podría existir el riesgo de que lleguemos con las mejores intenciones a reglas que pongan en riesgo la libertad de expresión. «Necesitamos mucha más ética en el mundo digital y en los algoritmos, así como en la inteligencia artificial – subrayó el prefecto – porque esta nueva forma de comunicación que hemos creado ciertamente tiene muchas ventajas, pero depende de nosotros decidir utilizar estos medios llevándolos hacia el bien y no hacia el mal»