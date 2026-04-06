Simposio en Chile sobre fe, consumo y cultura digital con la participación de la Dra. Miriam Diez Bosch

(obsblanquerna.com).-La directora del Observatori Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, la Dra. Miriam Diez Bosch, participará como ponente en el Simposio internacional “Fe, consumo y cultura digital: reconfigurando los debates religiosos en las sociedades de plataformas”, que tendrá lugar el próximo 29 de abril en Santiago de Chile.

El evento está organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco del proyecto de investigación NetCath, y reunirá a especialistas internacionales para analizar cómo las plataformas digitales están transformando la comunicación, la identidad y el consumo de la religión.

Durante el simposio se debatirán los principales retos que afrontan las universidades e instituciones en la transmisión de su identidad y misión en entornos digitales, así como las nuevas formas de participación religiosa, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

La doctora Diez compartirá espacio con investigadoras como Liliana De Simone y Rayen Condeza, en una jornada que pretende fomentar el diálogo entre investigación académica, cultura digital y espiritualidad contemporánea.

El simposio cuenta con la colaboración del Observatori Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura y del grupo de investigación STReaM (Society, Technology, Religion and Media), reforzando así la dimensión internacional de los proyectos vinculados a la Universitat Ramon Llull.

Fecha y lugar: 29 de abril, de 10:00 a 12:00 h

Facultad de Comunicaciones, Alameda 340, Santiago de Chile