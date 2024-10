Síndrome FOMO: miedo a perderse algo en las redes sociales

Las redes sociales generan ansiedad en sus usuarios, provocando un síndrome llamado FOMO. Te contamos qué es y cómo evitarlo

¿Alguna vez te ha pasado que entras a redes sociales y ves que todos hablan de alguna nueva película, una tendencia o fotos de un viaje maravilloso? Si tu respuesta es sí, continúa leyendo porque muy seguramente experimentaste ciertas emociones en ese momento, al sentirte fuera del tema, o tener la percepción de que te estás perdiendo de nuevas aventuras. A todo esto se le conoce como el síndrome FOMO.

El FOMO -nombrado así por sus siglas en inglés: Fear of Missing Out– es el miedo a perderse de algo. Es ese miedo con el que sientes que la vida se te va y aún no has hecho ese viaje que tus contactos en redes sociales ya hicieron; miedo a perderse alguna tendencia o a no tener los productos más nuevos.

Las redes sociales y la ansiedad

Si bien las redes sociales son canales que nos permiten estar en comunicación con los demás, encontrar consejos o tutoriales y pasar un rato de entretenimiento, también pueden llegar a ser un medio directo para disparar ansiedad.

En este caso, la ansiedad se genera a partir de la creencia de que a los otros les están pasando cosas más interesantes que a ti o que viven experiencias asombrosas que tú también deberías vivir.

¿Cómo detectar si he sido víctima del FOMO?

A continuación te mostramos una breve lista de sentimientos que puedes detectar al abrir tus redes sociales:



Inseguridad



Sensación de vacío



Soledad



Angustia



Ausencia

Si los has experimentado, posiblemente hayas sido víctima en más de una ocasión. Dichos sentimientos impactan en nuestra vida, provocando que te olvides de darle importancia a lo real, es decir, lo que está fuera de la pantalla de tu celular.

Recuerda que no todo lo que vemos en pantalla es 100% real, ya que las personas tienden a compartir únicamente los momentos buenos o divertidos de su vida, evitando los momentos malos o las situaciones aburridas. Según investigaciones, al compartir este tipo de hechos, el cerebro activa el sistema de recompensa neuroquímica.

¿Cómo podemos evitar el FOMO?

Estas son algunas maneras en las que puedes disfrutar de tu vida, alejándote de aquellas sensaciones que pueden afectar tu autoestima:

1 Desintoxícate de tu celular

Disminuye el uso de las redes sociales en tu día, evita estar constantemente pendiente de lo que publican los demás. Incluso puedes cerrar sesión de tus redes sociales por algunos días y así desintoxicarse de todo el bombardeo de contenido diario. Te sentirás en paz y mejor contigo mismo.

2 Conéctate con el mundo real

Comienza a practicar la conciencia de las actividades que haces fuera de la pantalla: sal a dar un paseo, sin audífonos ni celular, para ser consciente del aire y el sol. Observa a los demás, pues a veces pasan desapercibidos en nuestra vida porque solemos prestarle atención únicamente al teléfono desconectándose del entorno y de quienes nos rodean como nuestra familia.

3 No te compares con los demás

Cambia la forma en la que ves a los demás cuando entras a redes sociales, los expertos llaman a este fenómeno de comparación como «comparanoia«, para evitarla es mejor recordar que cada persona busca crear un cierto tipo de identidad digital y que también es humano, por lo que lleva una vida con altas y bajas como todos.

Mantén en claro cuáles son tus valores y virtudes, las cuales te hacen ser capaz de lo que has logrado y sentirte feliz con lo que eres y tienes para compartir.