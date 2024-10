Sínodo, la Iglesia debe ser más descentralizada e invertir en entornos digitales

En la habitual sesión informativa de actualización en la Oficina de Prensa del Vaticano, se informó sobre el «intercambio de dones» y una «articulación funcional entre lo local y lo universal». Discursos de los cardenales Aveline, Rueda, Aparicio y Mulla y de monseñor Marín De San Martín sobre el entusiasmo de la obra en un mundo todavía «lleno de dramas»



(vaticannews.va/it).-La «descentralización» es «saludable» si se inspira en criterios sólidos: así, una «Iglesia de Iglesias» encuentra su armonía si se funda en algunos principios capaces de restablecer su funcionamiento eficaz. Entre ellas se encuentran el «intercambio de dones», una «articulación funcional entre lo local y lo universal», la «subsidiariedad», la valorización de la unidad de las «Iglesias ‘sui iuris‘». La sesión informativa de hoy sobre los trabajos del Sínodo, ayer por la tarde y esta mañana, 18 de octubre, celebrada en la Oficina de Prensa de la Santa Sede y moderada por la directora adjunta, Cristiane Murray, ha sido abierta por Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión para la Información del Sínodo, y ha continuado con el informe de Sheila Pires, secretario de la propia Comisión.

Redefiniendo el concepto de territorio

Los debates, en particular ayer, en presencia de 332 miembros, se centraron en la tercera parte del Instrumentum laboris, dedicada a los «Lugares». En este contexto, dijo Ruffini, varias intervenciones pusieron de relieve «la importancia de las Iglesias particulares, que no dañan, sino que sirven a la unidad», subrayando el hecho de que «la particularidad de cada una» no es una amenaza, sino un «don especial». Ejemplos de ello son las «Iglesias Orientales Católicas», cuya tradición debe ser protegida, ya que es «el tesoro de toda la Iglesia Católica universal», de la que por tanto es «parte integrante e indispensable». Por ello, ha continuado el presidente de la Comisión, muchos han señalado que es necesario «garantizar» no sólo «la supervivencia efectiva», sino el «renacimiento de las Iglesias orientales católicas tanto en los territorios de origen como en la diáspora». De hecho, algunos intervinieron argumentando que «ha habido en nuestra historia una unidad entendida no como debería ser» y que a veces la Iglesia latina se ha comportado de manera «injusta con las Iglesias orientales ‘sui iuris‘, pensando en su teología como secundaria». Hoy, sin embargo, se ha reiterado durante el debate, uno de los desafíos es «redefinir el concepto de territorio», que «no es solo un lugar físico»: de hecho, «debido a la diáspora hay orientales que viven en territorios donde predomina el rito latino».

Descentralización entre Roma y los suburbios

En cuanto al tema —muy sentido— de la celebración de la Pascua el mismo día, por parte de las «Iglesias hermanas», se subrayó que se había llegado a un acuerdo para que esto sucediera el próximo año; pero la asamblea elevó la petición, que fue recibida con gran aprecio, de «un mensaje de todo el Sínodo para pedir siempre una fecha común», concluyó Ruffini. La descentralización entre Roma y las periferias ha sido objeto de numerosas reflexiones en los trabajos sinodales de estos días, suscitando también la curiosidad de los periodistas en las diversas sesiones informativas. Pires explicó que se analizaron los criterios para «definir una descentralización sana», entre ellos «la cercanía y la sacramentalidad, o los sacramentos». También se ha prestado atención a las «pequeñas comunidades de base como lugar privilegiado de una Iglesia sinodal». Para ellos, se dijo, el entorno digital es de gran importancia, porque puede ayudar a mantenerlos unidos incluso en el terreno, «no solo virtualmente». A su vez, el entorno digital puede ser contaminado provechosamente por la oración, indispensable «para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo». Esto, añadió el secretario de la Comisión, retomando algunas reflexiones de la asamblea, «es fundamental para todos nosotros, porque todos podemos convertirnos en discípulos digitales».

Compartir el camino con los laicos

Varias intervenciones, dijo Pires, instaron a «no tener miedo de la sinodalidad, porque no debilita los diferentes carismas y ministerios o incluso la especificidad de los lugares», sobre los que se pidió desarrollar más el tema de la parroquia. De hecho, resulta que «las tareas administrativas sofocan el entusiasmo y el entusiasmo misioneros, y por lo tanto es necesario pensar creativamente». En particular, es necesario «escuchar los gritos de los que sufren, porque la sinodalidad de la Iglesia local» se manifiesta también «en realidades marcadas por el sufrimiento». Para librar la buena batalla de la fe en las sociedades secularizadas, como decía san Pablo, es importante «compartir el camino con los laicos», se recordaba entonces: «una sana descentralización de la Iglesia puede aumentar la dimensión de la corresponsabilidad del Pueblo de Dios», siempre que sea siempre en unidad, «en fidelidad al magisterio, en comunión eclesial con el Sucesor de Pedro, en el respeto de las Iglesias locales, en la subsidiariedad y en la sinodalidad». El Evangelio debe ser «encarnado en toda cultura y en todo lugar, viviendo en ella, fortaleciendo la dimensión comunitaria de los movimientos y de las nuevas realidades eclesiales». Un discurso muy aplaudido, señaló también Pires, subrayó la llamada de la Iglesia «a la unidad en la diversidad»: es un «organismo vivo que tiene a Cristo como corazón y vive como cuerpo a través de la existencia de las personas».

Acogida de mujeres y jóvenes

Sobre el tema del diaconado femenino, algunas intervenciones destacaron que «la Iglesia no debe ser una ‘cosa de hombres’ y que, si también las mujeres piden estar presentes en los procesos de toma de decisiones, esto no es suficiente». Sobre los jóvenes, en cambio: si «dicen que son espirituales pero no religiosos» esto debe empujarlos a «ser pastores incluso en los entornos digitales» que frecuentan y habitan niñas y niños. Para concluir, Ruffini anunció que esta tarde, además del encuentro entre los grupos de trabajo, se llevará a cabo una reunión de la comisión canónica y otra de SECAM, encargada de un discernimiento teológico-pastoral sobre la poligamia. La próxima semana, recordó, será decisiva para discutir el borrador del documento final: por lo tanto, como «ha afirmado esta mañana el cardenal Mario Grech», habrá que vivirlo en un clima de retiro y de gran oración. «Precisamente por eso -dijo el prefecto del Dicasterio-, el lunes comenzará a las 8:30 con la misa votiva al Espíritu Santo, celebrada en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana.

Retos en el Mediterráneo

Del Mediterráneo a África, pasando por América Latina. Zonas geográficamente distantes entre sí y, sin embargo, unidas por problemas similares, así como por una unidad de intención para resolverlos que ha surgido durante los trabajos del Sínodo. Este fue el hilo conductor que enlazó las intervenciones y las posteriores preguntas formuladas a los invitados a la sesión informativa. El primero en tomar la palabra fue el cardenal francés Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, quien recordó su papel en la coordinación de los trabajos eclesiales en la región mediterránea en nombre del Papa Francisco.

El purpurado esbozó una cronología de su compromiso, realizado en 2020 con unos cuarenta obispos y continuado a través de otros encuentros hasta septiembre de 2023, cuando Francisco «expresó el deseo de continuar este trabajo, coordinarlo y apoyarlo». Una dirección basada sobre todo en la escucha de las dificultades de las diversas comunidades eclesiales. El «Mare Nostrum», dijo Aveline, «no es un tema de estudio, sino una región donde se viven escenarios dramáticos: guerras, libertades no respetadas, corrupción», sin olvidar los fenómenos migratorios, para los que se han creado redes de apoyo especiales. Sin embargo, prosiguió el arzobispo de Marsella, los problemas tomados en consideración también se refieren a cuestiones teológicas y relacionadas con los santuarios marianos, que «aparecen como oasis» donde acuden personas de diversas zonas del continente europeo. En los encuentros también participan personalidades institucionales, jóvenes estudiantes y personas que profesan religiones distintas al cristianismo. «Necesitamos entender cómo la Iglesia puede contribuir a los esfuerzos por la justicia y la paz en esta región», señaló Aveline, recordando su propuesta de un posible Sínodo dedicado al Mediterráneo.

El cardenal francés Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, con el Papa Francisco

Sufrimientos y esperanzas de América Latina

A continuación, fue el turno del cardenal colombiano Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, quien presentó la experiencia de la fe en su país y en toda América Latina, un «continente joven» con «sufrimientos y esperanzas». La Iglesia local busca una «espiritualidad cada vez más cercana a los pobres». Un flagelo agravado no solo por el fenómeno de la migración hacia la zona norte del continente americano, sino también por cuestiones relacionadas con el narcotráfico. La Iglesia, en este difícil contexto, «ha sabido unirse y encontrar métodos para acercarse a la realidad, tratando de verla con los ojos de la fe y de la esperanza». El resultado, en la visión del arzobispo de Bogotá, es una concreta «presencia del Reino» que pretende expandirse, llegar a una «evangelización integral» en conformidad con todo el continente.

Cardenal colombiano Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá

Las plagas de Sudán del Sur

A continuación, el cardenal sursudanés Stephen Ameyu Martin Mulla, arzobispo de Juba, se refirió a las dificultades encontradas por su país y el «vecino» Sudán. Un pueblo «pobre», que luchó en guerras en busca de la libertad y que hoy, sin embargo, se encuentra todavía lejos de la paz y presa de numerosas «cuestiones no resueltas». La guerra en Sudán va de la mano con las dificultades del país de origen del cardenal Murla que, a pesar de un proceso de independencia que se pensaba que podía «resolver todos los problemas», se encuentra con cantidades aún mayores. Los acuerdos de paz firmados en Sudán del Sur aún no se han aplicado plenamente; una pregunta que una delegación de alto nivel había planteado al Papa Francisco en la histórica reunión de 2018. La situación, sin embargo, no ha cambiado en los últimos años, ni siquiera tras el viaje del Papa al país africano. «Por eso -dijo el arzobispo de Juba- pensamos que el Sínodo puede ayudarnos a tener un diálogo para resolver los problemas sociales y políticos que estamos viviendo». Otra de las plagas que aflige a la nación, recordó Mulla, se refiere al calentamiento global. En este sentido, se mencionó la ciudad de Bentiu, ahora completamente inundada por las inundaciones que azotaron Sudán del Sur. En el sufrimiento, sin embargo, crece la Iglesia local, con una nueva diócesis cuya creación se remonta al pasado mes de julio. En un contexto mundial cada vez más interconectado, según el arzobispo de Juba, «nadie está a salvo», y tener en cuenta «ciertas situaciones es un problema y una necesidad de carácter internacional.

Cardenal de Sudán del Sur Stephen Ameyu Martin Mulla, arzobispo de Juba

El entusiasmo del Sínodo

Por último, tomó la palabra el obispo agustino Luis Marín De San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo y miembro de la Comisión para la Información, quien, señalando los desafíos que el mundo está llamado a afrontar, a la luz de las intervenciones anteriores a la suya, explicó cómo el Sínodo «responde» a estas preguntas, alimentando una Iglesia abierta. con un lenguaje comprensible, capaz de tratar temas relevantes e interesantes. «Llevar la respuesta de Cristo a las tragedias de hoy» es el concepto que subyace en el mensaje del prelado, que identifica cuatro pilares fundamentales sobre los que debe apoyarse la Iglesia: que sea cristocéntrica, fraterna, inclusiva («y los que ven», añadió la Asamblea sinodal, «se equivocan las luchas de poder. Esto no existe») y, por último, la dinámica. «Ojalá pudiéramos compartir nuestro entusiasmo en un mundo lleno de drama». Los diálogos dentro del Sínodo, por su parte, se desarrollaron a través de algunas dicotomías: sinodalidad y escucha de los signos de los tiempos, unidad y variedad, centro y periferias. La invitación final del subsecretario fue para no desanimarse por el «pesimismo que a veces nos atenaza».

Obispo agustino Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo

Exija respuestas inmediatas

Durante la sesión informativa, se reservó el espacio habitual para las preguntas de los periodistas. En cuanto a la concreción del concepto de «unidad en la diversidad», el cardenal Rueda Aparicio señaló que ya se puede encontrar en un «estilo sinodal» diferente e innovador, donde las madres sinodales representan el índice más visible de «novedad y desarrollo». A propósito de dar respuestas a quienes exigen respuestas inmediatas del Sínodo, monseñor Marín De San Martín trazó un paralelismo con la misma fe cristiana: «es una experiencia de Cristo. Si no lo vivimos, nunca podremos vivirlo al máximo. Sin embargo, y aquí en la visión del prelado agustino está el «clic», el «cambio», es necesario que todo el proceso sinodal no quede en abstracto sino que, por el contrario, «caiga en la realidad». En este sentido, las parroquias siguen siendo importantes y centrales: «las primeras comunidades».

Documento final y la poligamia

También se preguntó a los presentes sobre las discusiones relacionadas con el papel y la autoridad de los obispos. «Se ha hablado mucho de ello», admitió el purpurado colombiano, recordando el pensamiento de san Juan XXIII, para quien el depósito de la fe sigue siendo «siempre el mismo». Sin embargo, aclaró el arzobispo de Bogotá, «hay que adaptarlo a cada situación». A continuación, el purpurado volvió a tocar el tema de las dificultades encontradas en su país, entre ellas una «polarización tóxica», capaz de hacer que las comunidades sean similares entre sí, «enemigas» entre sí.

A continuación, el cardenal Aveline dio algunas ideas sobre la redacción del Documento Final del Sínodo. Su «comisión de síntesis» tiene, por ejemplo, «el objetivo de verificar que lo que se propone como texto a votar no se aleje demasiado de las opiniones expresadas en estas semanas de trabajo». Por último, en relación con el tema de la poligamia, un periodista se refirió a la visita de hoy del rey de Esuatini «con una de sus esposas» al Papa Francisco: El cardenal Mulla recordó que, como otras fuentes de discusión, se refiere principalmente a África, pero debe abordarse de manera «integral».

Invitados a la sesión informativa sobre el Sínodo, el 18 de octubre