Somos comunicadores de todos os cantos!

Começou o 8º Encontro Nacional da Pascom. O evento, que acontece no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, de 12 a 14 de julho, na cidade de Aparecida/SP, reúne mais de 900 pasconeiros e pasconeiras de todo o Brasil.

Nesta edição, o tema discutido nas palestras, seminários e workshops é a Inteligência Artificial, através do tema central “Pastoral da Comunicação em uma mudança de época: desafios e perspectivas”.

A cidade de Aparecida tornou-se o centro da comunicação pastoral católica. É bonito e emocionante ver tantos comunicadores de todos os cantos do Brasil chegando com a marca principal da Pascom: a alegria do encontro, do abraço e da paz. E, como estão na casa da Mãe Aparecida, acolher a todos com carinho materno é o desejo de toda a coordenação da Pastoral da Comunicação do Brasil.

Dom Amilton, Monsenhor Lucio, Dom Valdir, Janaína Gonçalves e Marcus Tullius.

No discurso de abertura do evento, estavam presentes no palco o coordenador nacional e a vice-coordenadora nacional da Pascom, Marcus Tullius e Janaína Gonçalves; o secretário da Pascom, Alex Ferreira; Dom Valmir José de Castro, SSP, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB; Dom Amilton Manoel da Silva, CP, bispo de Guarapuava (PR) e membro da Comissão Episcopal de Pastoral para a Comunicação e o secretário do Dicastério para a Comunicação, Monsenhor Lucio Adrian Ruiz.

Marcus Tullius ressaltou em suas palavras de abertura a importância de vivermos o abraço real, assim como destaca o Papa Francisco sobre a cultura do encontro. Ele disse:

Que saibamos sair das avenidas digitais para o cenário real e que possamos juntos viver a alegria do encontro.

Marcus também falou da importância da presença da Irmã Élide Maria Fogolari, que estava presente no evento, pois, se o encontro nacional existe, foi por determinação da irmã paulina, que soube abraçar a Pascom e abrir muitos caminhos para a articulação pastoral que temos hoje.

Irmã Élide Maria Fogolari

Dom Valdir falou da alegria de estarem todos sob a proteção da Mãe Aparecida, renovando o compromisso com o Evangelho de Jesus e transformando a sociedade pela comunicação, na qual a Pascom é o instrumento e sinal de Cristo nos meios digitais.

Dom Amilton disse que aprende muito com os pasconeiros e pasconeiras. Se falamos que os catequistas são os braços direitos das paróquias, pois são os primeiros a evangelizar as crianças e adolescentes, precisamos incluir nesse processo a Pascom, pois a rapidez na transmissão da palavra pela comunicação também é uma atitude de evangelizar.

Monsenhor Lucio ressaltou em seu discurso a vontade que os pasconeiros e pasconeiras possuem de carregar no coração e de transmitir ao mundo a mudança, transformando o meio comunicado em mensagem de Cristo Ressuscitado.

Assim, todos os corações pasconeiros, homens e mulheres de todo o Brasil, iniciaram o 8º Encontro Nacional com o sorriso da comunicação que salva nos rostos, praticando a sinodalidade e a cultura do encontro.

Viva a cultura do encontro!

Viva o 8º Encontro Nacional da Pascom!