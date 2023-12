Tecnologia moderna leva a Virgem Maria a milhões de pessoas

Uma suposta projeção de Nossa Senhora de Guadalupe no The Sphere, em Las Vegas, tem circulado nas redes sociais

(pt.aleteia.org).-Você deve se lembrar que, há algum tempo, o Papa Francisco apareceu nas redes sociais vestindo uma jaqueta branca que o deixou parecendo um rapper. Certamente não era o traje normal do pontífice, mas parecia muito real.

Rapidamente, espalhou-se a notícia de que a imagem era obra da inteligência artificial.

E, agora, parece que a tecnologia moderna está brincando conosco mais uma vez.

No dia da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, uma imagem da Virgem Maria parecia estar sendo porjetada no The Sphere, em Las Vegas. No entanto, como indicou o meio de comunicação mexicano N+, o vídeo era falso: era, na verdade, um filtro sobreposto a um vídeo real do The Sphere. Muitos usuários das redes sociais logo desconfiaram, mas muito acreditaram que a imagem estava sim sendo projetado na tela que possui quase 1,2 milhão de discos de LED e é usada para eventos e exibições publicitárias com efeito imersivo.

Rapidamente, o vídeo viralizou nas redes.

https://www.tiktok.com/@annacapry1/video/7308755204738944286?referer_url=pt.aleteia.org%2F2023%2F12%2F18%2Ftecnologia-moderna-leva-a-virgem-maria-a-milhoes-de-pessoas%2F&refer=embed&embed_source=121374463%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_fullscreen&referer_video_id=7308755204738944286

Quem criou o filtro estava homenageando a aparição da Virgem de Guadalupe na colina de Tepeyac, no México, há 492 anos, em 12 de dezembro. A imagem da Morenita del Tepeyac é visível entre os fogos de artifício.

Embora muitos dos que viram o vídeo no TikTok tenham entendido claramente que se tratava de fato de um filtro, houve alguma confusão.

Tecnologia que inspira?

Há algo bastante inspirador no trabalho realizado para criar esse filtro de Nossa Senhora de Guadalupe para que milhões de pessoas vejam.

Quem sabe, talvez o número impressionante de pessoas que assistiram ao vídeo do TikTok possa aprender um pouco mais sobre as aparições marianas e como elas são significativas para os fiéis.

Não está claro se haverá algum comentário do The Sphere sobre o filtro.