Un cortometraje para el Jubileo cuenta cómo la tecnología puede generar esperanza

El cortometraje «S.PER. UN. ZE.» está disponible a partir del 15 de octubre en el canal de YouTube de Giancarlo Mici, quien la dirigió y, con Elena Tasso, el tema. La obra cuenta las historias de jóvenes que hacen de la tecnología una oportunidad para una nueva forma de ver el mundo, comunicarse y vivir. La película está dedicada al Papa Francisco y a Daniele Venturi, fundador de la revista «Pensiero Settimanale»

(vaticannews.va/it).-Concebido con ocasión del actual Jubileo, S. PER. UN. ZE. – Un futuro 5G, producido por Maria Paola Migliassi, es un cortometraje diseñado como un estímulo, especialmente para que los jóvenes y desanimados, tengan confianza, y como una mano que extiende y levanta a los caídos. Los cortometrajes, especialmente en este período, son necesarios para llegar a todos los medios de comunicación, para sembrar y anunciar al Señor en el corazón de muchos. El comentario final de la obra está tomado de la Bula de Convocación del Jubileo Ordinario del Año 2025. Y a partir del 15 de octubre la obra estará disponible en el canal de YouTube de su director Giancarlo Mici.

Cuatro niños y el futuro

El cortometraje ganó 6 premios en la Competencia de Mejores Cortometrajes de EE. UU., IndieFest Film Awards, Global Shorts y en el Festival Italiano de Cine y Artes de Bracciano. Actualmente compite en el David di Donatello 2026. Las historias de cuatro niños, Stefano, Perla, Anna y Zeno, se cruzan en la ciudad de Fiuggi, en Lazio. Los jóvenes exponen en su lenguaje codificado sus perplejidades sobre su propio futuro y el de la sociedad en la que viven. Sus teléfonos inteligentes, que han generado sus problemas, se transformarán en medios de encuentro, reconciliación y un viaje hacia una esperanza viva de sus vidas. Un título enigmático que habla de esperanzas, tecnología y conexiones, no solo digitales, sino también humanas. Una investigación profunda, un viaje hacia un futuro en el que el 5G no es solo una innovación tecnológica, sino una nueva forma de ver el mundo, de comunicar y de vivir. El cortometraje explora temas contemporáneos, dejando espacio para reflexiones sobre la esperanza en una era de cambios rápidos y conexiones cada vez más estrechas.

Producción

Con el patrocinio del Ayuntamiento de Fiuggi, esta producción exclusiva fue creada por Saint Production y MPM Management Productions, con el apoyo de Ucsi – Unión de la Prensa Católica Italiana, Asociación Nacional de Papaboys, Unitre – Asociación Nacional de Universidades de la Tercera Edad – Fiuggi, Pro Loco Fiuggi, DMO Alta Ciociaria ETS y la concesión de LEV – Libreria Editrice Vaticana – Dicasterio para la Comunicación. La dirección es de Giancarlo Mici y la historia original del propio Giancarlo y Elena Tasso. Los 4 jóvenes protagonistas son Stefano (Alessandro Marzia), un prometedor futbolista, novio dulce y decidido; Perla (Noemi Petrangeli), una actriz en ciernes con un sueño en su corazón; Anna (Valentina Giagnacovo): bailarina obstinada lista para volar en el escenario; Zenón (Federico Sardi de Letto): enigmático y reflexivo, el hilo conductor de un misterio. Las voces del misterioso SMS son interpretadas por dos actores muy importantes: Paola Pitagora y Giuseppe Pambieri.