Un diálogo para sembrar el futuro

(osservatoreromano.va/it).-León XIV llega mañana a Asís para reunirse con jóvenes de toda Europa, reunidos en la ciudad seráfica en nombre de Francisco: es un momento importante por muchas razones.

Los jóvenes y el Papa, en primer lugar: muchos hablan de los jóvenes, los discuten, pero no muchos, me parece — como ya señaló Pablo VI — hablan a los jóvenes, quizás porque en realidad no son capaces de hacerlo. León XIV no viene a hablar de ellos, sino a hablar con ellos y con ellos, y los jóvenes — prueba de ello fue el viaje papal a España — quieren conocerle y escucharle, porque entienden que el Papa no les habla para persuadirles, no le preocupa su propia valoración, pero se presenta hacia ellos con verdad, con una palabra que quizá ni siquiera compartan, pero que saben decir con amor y por su propio bien.

Y los jóvenes, al menos muchos jóvenes, contrariamente a lo que se piensa, buscan precisamente esto, una palabra dicha no de forma autoritaria, sino con autoridad y autoridad, que es lo que encuentran en León XIV.

Luego está la figura — siempre extraordinaria — de San Francisco, a quien los jóvenes se encuentran en un Capítulo en el que quieren recordar los antiguos Capítulos, es decir, las reuniones de los frailes que, en tiempos fijos, se reunían específicamente en el Pórtiúnculo.

En 1216, Jaime de Vitry, al ver a los frailes reunidos en Capítulo, escribió que se reunían «en el lugar designado para regocijarse en el Señor y comer juntos. Aquí, aprovechando el consejo de personas expertas, formulan y promulgan sus leyes sagradas y confirmadas por el Señor Papa.»

El prelado de Brabante comprendió agudamente las cualidades de esas reuniones: eran periódicas, servían ante todo para fortalecer los lazos entre los frailes, contribuían al refinamiento progresivo del texto de la Regla (en aquel entonces un lugar de construcción abierto), permitían el acompañamiento de la comunidad por la Sede Apostólica, cuya presencia es fácilmente reconocible en aquellas «personas expertas» cuyos consejos los frailes recurrían.

Por tanto, será una experiencia en la que los jóvenes, en comparación con Francisco de Asís, podrán crecer en las relaciones, un elemento extraordinariamente importante en una era en la que las relaciones se están volviendo más raras y cada vez más virtuales.

El joven Francisco —él mismo lo reconoció en su Testamento— vivió los primeros veinticuatro años de su vida en una condición de pecado, comportándose como si Dios «nunca hubiera existido» (R. Manselli). Al final de su vida, su existencia juvenil, olvidadiza de Dios y toda extendida hacia el ser, le parecía una condición pecaminosa.

¡Qué cerca, entonces, está la persona de este joven de hace ocho siglos a la de sus iguales de nuestro tiempo! Buenos chicos y chicas, muy a menudo hijos únicos, con padres que a menudo satisfacen todos sus deseos, haciendo que crezcan centrados en sí mismos, acostumbrándoles a pensar que son el centro del mundo.

Francisco, en cierto momento, tomó su vida en sus propias manos y la dio una dirección diferente: eligió vivir con Cristo y para Cristo, y esto significó que las cosas cambiaron radicalmente. Compararse con su experiencia sin duda ayudará a los presentes a clarificar su orientación vital.

Además, las palabras autorizadas del Papa León sin duda les proporcionarán abundante material para la reflexión: será una siembra, de la cual, sin embargo, solo Dios conoce el momento y la extensión de la cosecha…

Luego hay otro aspecto a tener en cuenta, y es el valor eclesial de esta reunión. Francisco de Asís siempre profesó una devoción incondicional a la «santa Iglesia Romana» (como hizo en su Testamento): combinó, de hecho, la elección de Cristo y su seguidor con una elección clara y decisiva de obediencia y ortodoxia; Sus declaraciones en este sentido son demasiadas y demasiado claras como para poder dudarlo. ¿No se sometió, además, al discernimiento de la Sede Apostólica a esa intuición religiosa que le había sido revelada por el Señor?

Sin embargo, desde el principio también es posible detectar un movimiento opuesto: de hecho, no solo fueron Francisco y su grupo quienes se dirigieron hacia Roma, sino también la Sede Apostólica que se dirigió a Asís.

Francisco, de hecho, murió en su ciudad la noche del 3 de octubre de 1226. Poco menos de dos años después, el 16 de julio de 1228, Gregorio IX llegó personalmente a la ciudad de Umbria para presidir la ceremonia de su canonización.

Presumiblemente cerca de esa ceremonia, el Pontífice también colocó —por su confesión explícita (carta Speravimus hactenus, del 16 de junio de 1230) y como atestigua la memoria hagiográfica de la Orden— la primera piedra de la basílica que se construyó en honor al nuevo santo. Luego anunció el gran evento al mundo con la letra Sicut phiale auraee, y de nuevo con la letra Mira circa nos.

En este último documento, Gregorio IX tomó una decisión de enorme importancia eclesial, avanzando —aunque aún con prudencia— la idea de que eran precisamente las nuevas Órdenes mendicantes y no las grandes Órdenes monásticas que la Sede Apostólica había utilizado hasta entonces para las misiones más delicadas e importantes, las que constituían la milicia elegida en la que apoyarse para el combate que aguardaba a la Iglesia en un momento histórico tan delicado. A medida que se acercaba el final y el juicio futuro.

Al venir a Asís para una reunión de jóvenes, León XIV señala a la Iglesia todas las cuestiones de gran importancia, empezando por la centralidad del «taller juvenil».

El hecho de que representen el futuro conlleva, de hecho, una doble responsabilidad: por un lado, la disposición de los jóvenes a tomar decisiones valientes; Por otro, la necesidad de que nosotros, los adultos, sepamos cómo apartarnos para favorecer nuestro verdadero protagonismo. Por eso, la elección de salir, de salir con los jóvenes, no esperar a que lleguen, no encontrarse con ellos donde se reúnen, en lugares que casi nunca son los que se usan hasta ahora.

Incluso en este caso, esta visita de León XIV constituye una siembra. ¿Seremos ese buen suelo, capaz de hacer brotar la semilla para que luego prospere y dé fruto?