Un espacio «online» y «offline» para escuchar la voz de Dios

(osservatoreromano.va/it/).-Las semillas del proyecto Fiat se plantaron en 2017 durante una convocatoria de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos a líderes católicos. En esa reunión, la hermana Bernadette Mota y la hermana Phuong Nguyen, de la provincia del oeste de Estados Unidos, conocieron el Grupo Samuel, una iniciativa de discernimiento para jóvenes nacidos en Italia a través de los Apóstoles de la Vida Interior. Ese mismo año, las hermanas introdujeron el Grupo Samuel en la Diócesis de Colorado Springs. La hermana Linda González pronto se unió al equipo que lideraba el programa. Ya en marzo de 2019, la iniciativa prosperaba, aunque la pandemia interrumpió abruptamente todas las reuniones presenciales.

La nueva realidad animó a las hermanas a reunirse en línea y pensar en una forma alternativa de guiar a las jóvenes en su discernimiento vocacional. La hermana Sydney Moss, directora de vocaciones de las hermanas de la provincia de Estados Unidos, reflexionó sobre el hecho de que «durante la pandemia, cuando realmente tuvimos que cambiar de rumbo y encontrar un enfoque diferente para el ministerio, fue gracias a la obra del Espíritu Santo que nació la idea del proyecto Fiat.»

Así, el Grupo Samuel evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es el proyecto Fiat, incorporando un segmento salesiano de tres meses, centrado específicamente en la vida religiosa, utilizando el libro de la hermana Clare Matthiass titulado Discerning Religious Life. El nombre del proyecto Fiat fue una inspiración para animar a los participantes a decir su «sí» como María. «Gracias a este nuevo proyecto, pudimos llegar a más mujeres de las que habríamos alcanzado si hubiéramos seguido haciendo las cosas de la misma manera.»

El proyecto Fiat es un espacio para crear comunidad. Marylynn Alvarado, participante en el Proyecto Fiat 2025-2026, compartió cómo «fue realmente agradable saber que hay otras jóvenes que están en situaciones similares; Estamos juntos en esto. Entré en esta comunidad a través de un proceso de discernimiento, no solo. Ha sido guiado divinamente, camino con Cristo y no estoy solo.»

Como parte del programa, se pide a los participantes que se reúnan con un director espiritual una vez al mes para procesar la información compartida durante cada sesión. Lucía Martínez, participante en el proyecto Fiat 2024-2025, dijo que «el momento más significativo para mí fue seguir un camino de acompañamiento espiritual, en particular con una monja. Escuchar y aprender de la experiencia y sabiduría de la monja fue algo que me ayudó mucho a entender cómo Dios estaba actuando en mi vida y a qué me llamaba.»

Cecilia García, dispuesta a discernir su vocación dividida entre el matrimonio y la vida comunitaria, participó en el proyecto onlife Fiat 2021-2022: es decir, en persona, en California, donde conectó online con otros participantes en Estados Unidos y otros países. «El proyecto Fiat», dijo, «me ha permitido encontrar un espacio para parar de mi apretada agenda como estudiante, no dejarme distraer y tratar de escuchar lo que Dios quiere de mí. Me permitió crear una forma más estructurada de reservar tiempo para hablar sobre diferentes vocaciones y meditar sobre las Escrituras. Hablamos mucho de María, de lo que encarnaba y de los dones del Espíritu Santo que acompañan a toda vocación.»

Durante el proyecto Fiat, las hermanas comparten charlas relacionadas con el discernimiento, el autoconocimiento, la sanación de heridas internas y diferentes elementos de la vida religiosa, todo ello a través de Zoom. La parte online del proyecto Fiat termina con un retiro presencial opcional para los participantes. Este cuarto espacio, que conecta la experiencia digital con la experiencia presencial, ofrece la oportunidad de retirarse del mundo y reunirse en persona tras 8 meses caminando juntos en un espacio digital.

Courtney reconoció su vocación participando en el programa Fiat 2024-2025 online y recogiendo en persona al final. Compartió cómo reflexionar sobre las intervenciones de las monjas ayudó a su investigación, destacando algunas ideas importantes: «¿Cómo se hace tu corazón para amar? ¿Sientes que tu corazón fue hecho para amar exclusivamente a una persona? Si es así, así es como Dios quiere que te hagas santo.» Tras asistir al retiro en persona, decidió dar el siguiente paso y actualmente se encuentra en la primera fase de formación con las Hijas de María Auxiliadora.

El Papa León XIV, en su carta apostólica Una fidelidad que genera el futuro, escribió: «Toda vocación en la Iglesia nace de un encuentro personal con Cristo, que ‘da a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva’. Antes de todo compromiso, antes de toda buena aspiración personal, antes de cada servicio, está la voz del Maestro que llama: ‘Venid, seguidme’ (Marcos 1:17)». Las hermanas están en su sexto año de presencia evangelizadora inmersas en la cultura digital, a través del proyecto Fiat. Ofrecen un espacio en la vida en el que las jóvenes pueden emprender un camino de discernimiento. El encuentro de las hermanas y participantes, gracias a esta iniciativa, es posible gracias a quienes ofrecen sus oraciones por las vocaciones sagradas al matrimonio y la vida religiosa, y a todos los que han apoyado económicamente el programa, en particular Our Sunday Visitor Institute (OSV) y Scanlan Fundación.