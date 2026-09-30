«Una nueva mirada: prestar atención en la era del clickbait» es el tema para jornada de las comunicaciones 2027

El tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2027 es «Una nueva mirada: prestar atención en la era del clickbait» nos invitará a reflexionar sobre la mirada compasiva de Cristo para superar la superficialidad de las relaciones.

(vaticannews.va).- El Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede presenta el tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2027: «Una nueva mirada: prestar atención en la era del clickbait», indicando en un comunicado que “la economía de la atención, con su lucha por conseguir unos pocos instantes de interés en el flujo rápido e interminable de contenidos, está transformando no solo nuestras capacidades cognitivas, sino también la profundidad de nuestra comunicación interpersonal”.

También refieren que “estamos llamados a una conversión de la mirada, a mirar de nuevo, con atención y con amor. Solo así podremos ver el mundo, a los demás y también a nosotros mismos tal y como nos ve Cristo: llamados por nuestro nombre y amados. Nuestra comunicación cambia cuando nuestra mirada opta por encontrarse con el otro en lugar de juzgarlo”.

Y alertan sobre “la falta de una atención auténtica, alimentada por la cultura digital, nos ha acostumbrado a una rutina de reacciones inmediatas, a una superficialidad en las relaciones, a una facilidad para etiquetar y rechazar a los demás. La atención es, en cambio, una forma preciosa de generosidad: atención viene de ad-tendere, es decir, tenderse hacia el otro y hacia lo verdadero. La comunicación cristiana puede redescubrirla como un don y como una mirada —la de Jesús, que vio y se dejó conmover—”.

Finaliza señalando que “comunicar no es captar la atención, ni tampoco venderla, sino custodiarla como un recurso precioso para la relación. Para comunicarnos en la era del ‘clickbait’, estamos llamados a «prestar atención», a redescubrir una higiene de la atención (cf. MH 146). La comunicación no se compone solo de palabras: involucra a la persona en su totalidad y nos pide que volvamos a mirar, escuchar y sentir, para poder responder a la llamada que Cristo nos dirige”.

Podcast:

En Radio Vaticana los sacerdotes de la pastoral de medios de comunicación de la Iglesia en Argentina, Máximo Jurcinovic y Facundo Fernández, comentan junto al padre Johan Pacheco el tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2027: “Una nueva mirada: prestar atención en la era del clickbait”. Reflexionando sobre el desafío de la “atención” al prójimo viendo la compasión desde la misma mirada de Cristo misericordioso. Siendo así mismo un reto para la misma comunicación en la Iglesia y tarea evangelizadora.