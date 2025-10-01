Vaticano – ‘Harmonia’: en la Expo 2025 Osaka, la aplicación que une las voces del mundo para la paz

(infoans.org).-El Dicasterio de la Evangelización de la Santa Sede, la sección de cuestiones fundamentales de evangelización en el mundo, en colaboración con el Instituto de Venecia de la Universidad de Venecia (IUSVE), se está preparando para representar la innovación en la comunicación digital en la Santa See Pavilion en la Expo 2025 en Osaka. Del 22 al 28 de septiembre, 'Harmonia', una aplicación web que transforma el mensaje de paz del Papa Leo XIV en un coro global para la Hermandad Universal, se presentará y exhibirá.

La misión universitaria del IUSVE a la Expo 2025 Osaka, posible gracias a la colaboración con el Vaticano’ y el proyecto IUSVE Deutsche Post Stiftung, está dirigido por la profesora Michela Drusian, jefa del Área de Comunicación, y compuesto por los estudiantes Matteo Barbassi, Alessia Fattorel, Naike Pittana y Alice Tessari, que presentarán el proyecto en el Pabellón de la Santa Sede.

La aplicación, disponible en armoniaexpo.org , se inspiró en las palabras pronunciadas por el Santo Padre en su saludo de apertura el día de su elección, 8 de mayo de 2025: " Ayúdanos a construir puentes con diálogo, con encuentro, uniendo a todos para ser una gente siempre en paz".

El proyecto, nacido de una propuesta del Director de Comunicación Institucional, IUSVE, Marco Sanavio, y desarrollado por los científicos informáticos Luca Isoardi y Mattia Collino, con el apoyo de los estudiantes del Instituto Universitario y el profesor Alessio Pomaro, permite a los usuarios registrar la frase del pontiff en diferentes idiomas del mundo, mostrando en el tiempo real y las características peculiares de cada voz.

El aspecto más innovador de Harmonia se encuentra en su fase final: al final de la colección de todas las grabaciones, la inteligencia artificial producirá una sola voz compuesta, la ' voz del mundo', que representará la unión de todas las personas que participaron en el proyecto para pedir la paz planetaria, haciendo un compromiso personal a partir de su propia experiencia diaria.

" Esta iniciativa representa perfectamente nuestra vocación educativa salesiana", dijo el P. Nicola Giacopini, directora de IUSVE, " que utiliza las nuevas tecnologías para construir puentes entre las personas y dar voz al grito por la paz que sale del corazón de la humanidad".

El pre-prefecto del dicasterio para la evangelización, el arzobispo Fisichella, comentó: " Esta iniciativa es un claro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden usarse para el bien, crear relaciones reales y no solo las digitales, porque la importancia de la comunicación como instrumento de unidad y paz se está volviendo cada vez más evidente".