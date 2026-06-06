Veinte años de HD Forum: entre la transformación digital y la IA

Tras la publicación de la encíclica Magnifica humanitas, una conferencia en el Vaticano celebra el aniversario de la asociación que lideró la transición a alta definición en Italia y que colabora con el Dicasterio de Comunicación desde 2016. La calidad tecnológica es una elección ética, porque te permite acercarte a la realidad. «No distribuimos contenido, pero abrimos una ventana al corazón», explica el secretario del Dicasterio Ruiz

(vaticannews.va/it/).-Desde televisión hasta streaming, desde radio hasta podcasts, desde prensa escrita hasta pixeles. En veinte años, el mundo de la comunicación ha cambiado radicalmente, al igual que la gestión de estas transformaciones, tanto para los productores de contenido como para los productores de tecnología, en un contexto donde el siguiente desafío es el de la inteligencia artificial. Estos son los temas de la conferencia «Veinte años de innovación y convergencia de los medios digitales», organizada por el Dicasterio de Comunicación de la Santa Sede y que celebra el aniversario de la asociación HD Forum Italia. Fundado en 2006 para estandarizar los estándares de la radiodifusión en alta definición en Italia, el Foro asocia ahora 24 realidades técnicas y editoriales que forman parte de toda la cadena de suministro de medios.

Ruffini: la calidad técnica de la comunicación es un aspecto cultural y ético

«Estamos viviendo un cambio de era que desafía la inteligencia humana», dijo Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio de Comunicación de la Santa Sede, una institución que colabora con HD Forum desde 2016, un año después del inicio de la reforma mediática vaticana deseada por el Papa Francisco. «La calidad de la comunicación no es un aspecto técnico, sino cultural y ético. Toda innovación técnica debe darse dentro de un contexto de significado», reiteró Ruffini. «Veinte años no es un periodo de tiempo, es una era», reiteró monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio de Comunicación. Los aspectos técnicos de la transmisión de imágenes, recordó Ruiz, no son aspectos secundarios. La luz y la determinación, por citar algunos ejemplos, son una parte integral de cómo se narra la realidad del Papa y de la Iglesia y son un puente que permite incluso a quienes no están presentes participar. «Cuando el Papa llega en un lugar de esperanza, no distribuimos contenido, abrimos una ventana al corazón. Se trata de contar la historia de la Iglesia acercándose sin violar, iluminando sin deformar», explica además. Para la Iglesia, además, la innovación nunca es un fin en sí misma, no es una necesidad de novedad, sino una forma de hacer que la comunicación del misterio de Dios sea más eficaz, cercana y verdadera. En este sentido, tras la Encíclica Magnifica humanitas del Papa León XIV, el liderazgo de la Inteligencia Artificial debe permanecer humano. El hombre debe tener siempre la responsabilidad de cada proceso.

Cisternino: el riesgo de la IA es la homologación

«El estado del arte de la inteligencia artificial es disruptivo», explica el profesor Antonio Cisternino de la Universidad de Pisa y consultor del Dicasterio de Comunicación. «Como en los años 50, hemos descubierto cómo funcionan las cosas, pero solo estamos al principio», añade, señalando que las inteligencias generativas se han vuelto cada vez más rápidas, eficientes y capaces de comprender mejor la intención de los prompts introducidos por el ser humano. El riesgo, subraya, es, sin embargo, la homologación. No solo los estilos de imágenes e infografías tienden a repetirse, sino que el resultado nunca es neutral debido a diversos sesgos cognitivos. En el futuro, señala Cisternino, cada vez más personas podrán generar contenido, de una forma cada vez más fácil y generalizada, como demuestra el reciente generador de imágenes integrado en YouTube.

Harrison: la humanidad hoy se comunica con vídeos

Esta incorporación es especialmente significativa porque YouTube está reemplazando progresivamente la televisión como principal generador de contenido de vídeo, tanto que ahora se considera una emisora y no una red social, explica Mark Harrison, quien lideró la transición digital de la BBC. La población de 18 a 24 años ve casi tres horas de vídeos en YouTube al día, y esto muestra cómo está cambiando la «dieta mediática» mundial. En general, señala Harrison, la presencia en las redes sociales de todos los grupos de edad está aumentando, incluidos los mayores de 70 años, la visión de las noticias como fuente de noticias se está desmoronando, siendo reemplazada por las redes sociales. «La humanidad hoy se comunica con vídeo», dice Harrison, citando la cifra de dos mil millones de vídeos subidos a las redes sociales de Meta cada día.

Viganò: la memoria es una elección

«Nunca hemos sido tan capaces de registrar datos», enfatiza Monseñor Dario Edoardo Viganò, rector de las Pontificias Academias de Ciencias, pero esta cantidad de información no corresponde a una mayor comprensión de la realidad. «Lo guardamos todo, pero recordamos poco. La memoria no es archivo, la memoria es selección y relación». En este sentido, poner orden y dar sentido a la información es el resultado de una elección, que por su naturaleza es un acto ético y por esta razón no puede ser delegada al algoritmo. Por esta razón, los medios no pueden desanclar la memoria y la historia del pasado de las fuentes, que siempre deben ser verificables y no «falsas».

Los otros altavoces

Entre los participantes en la conferencia estuvieron Giuseppe Di Franco, CEO de Lutech, quien subrayó cómo la IA permite a la población difundir ampliamente el conocimiento, Massimiliano Facchini, responsable de salud y administración pública de Accenture en Italia y Grecia, quien destacó cómo la IA no debería aumentar la brecha digital entre quienes saben usar estas tecnologías y quienes no, y Antonio Amati, subdirector general de Almaviva, según quienes la tecnología no es neutral y la parte más sensible y vulnerable es la explotación de datos personales. Roberto Cecatto, CEO de Rai Way, opina lo mismo, según la cual la Inteligencia Artificial no puede ser una tecnología gratuita y, por tanto, siempre debemos fijarnos en quién controla la plataforma.



