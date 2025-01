Vergüenza, cuando la comunicación causa vergüenza. Conócelo para evitarlo

(weca.it).-Encogerse. ¿Sabes cuando te enfrentas a una persona o situación que es tan vergonzosa y fuera de contexto que te sientes incómodo? Aquí. Eso es vergonzoso.

Cringe es una palabra que seguramente has escuchado, probablemente de la boca de un joven o en el contexto de una publicación en las redes sociales. Esta palabra, ahora de uso común en todo el mundo, fue incluida en 2021 por la Accademia della Crusca en la lista de nuevas palabras.

La lingüista Licia Corbolante, en su blog Terminologia, ha definido «cringe» como un anglicismo útil, porque ninguna palabra italiana «comunica simultáneamente vergüenza para los demás junto con temblores y malestar físico». Cringe es un término amado por los jóvenes que interpretan de esta manera, con una vergüenza que duele, aquellos que intentan dialogar con ellos sin lograrlo: un profesor que cuenta un chiste que no te hace reír, una madre que se viste como su hija adolescente o un padre que se lastima en el primer partido de fútbol con su hijo.

Cringe es un término verdaderamente precioso, especialmente hoy en día, en un mundo donde la comunicación, y la comunicación digital, es cada vez más importante en la realidad en la que vivimos. Hay nuevos canales de comunicación y han surgido muchos idiomas nuevos como los chats, los gifs animados, los emoticonos, los memes, la viralidad de los contenidos compartidos por los influencers. En este enorme tráfico, los accidentes están a la orden del día.

Aquí: la vergüenza en digital es esa vergüenza intensa, tan fuerte que resulta dolorosa para quienes la presencian, provocada por incidentes de comunicación que ocurren sin que quienes los cometen se den cuenta. Los más jóvenes son vergüenza, inconscientes del mundo que les rodea, que hacen el ridículo en las redes sociales y también son adultos muy respetables -quizás incluso con roles sociales establecidos- que en los mismos canales digitales se equivocan en la comunicación con efectos cómicos involuntarios.

La vergüenza está a la orden del día porque la comunicación digital, hoy en día, ha destruido los marcos, los rituales, las antecámaras de la comunicación, haciendo que todo el contenido -artículos, chats, publicaciones en redes sociales, videos y podcasts de audio- esté disponible con un solo clic. Algunos lo han llamado la muerte del contexto. Es el efecto, de hecho, vergonzoso, que se produce cuando al desplazarnos por el muro de Facebook encontramos una publicación o enlace muy serio, incluso dramático, seguido inmediatamente por una declaración grosera o una imagen cómica. ¿Cómo hacerlo entender? Aquí. Imagínate al niño que quisiera ser considerado un adulto jugando en la plaza con sus amigos, e imagina su vergüenza cuando, mientras está con sus compañeros, llega su madre a traerle una merienda llamándolo cariñoso. Aquí: esta es la muerte del contexto.

Es por eso que incluso en los círculos católicos algunos contenidos, sacrosantos e inatacables, corren el riesgo de convertirse en «vergüenza». Ciertas estampas que se convierten en «gifs» animados, ciertos «amén» como respuesta universal a todas las publicaciones en las redes sociales, pero también ciertas homilías publicadas sin introducciones, sin filtros, sin mediación en un contexto feroz como el de las redes sociales. Aquí, esto es «vergüenza».

Dos reflexiones que nos dejan. La primera: «Los jóvenes son los filtros anti-vergüenza por excelencia. Vamos a pedir ayuda de ellos».

De hecho, son los jóvenes, nativos de la cultura digital, los más indicados para percibir cuáles son los mensajes que despiertan vergüenza: siendo una palabra demasiado entusiasta o una fuente impresa demasiado infantil en el folleto parroquial, puede ser la imagen de saludos demasiado «boomer» o por el contrario demasiado falsamente juveniles en los saludos para Pascua o Navidad en el chat del grupo de jóvenes. Quienes trabajan en la comunicación, en el ámbito católico y educativo, no siempre son capaces de desarrollar todos los conocimientos e interpretaciones de los jóvenes. Pero siempre puede ir acompañado de ellos: pedir una opinión, enfrentarse a sí mismo, pedir consejos a los jóvenes es sin duda una buena costumbre.

El segundo pensamiento se puede resumir de la siguiente manera: «El contexto adecuado para el mensaje adecuado. Vamos a cuidar los marcos, sin prisas». Como ya hemos dicho, el mundo de la comunicación hoy en día es despiadado. Y los contenidos religiosos, preciosos y necesarios, corren el riesgo de no ser eficaces, de hecho, incluso contraproducentes, si se desconectan de los contextos adecuados y de las introducciones adecuadas. Piense en la diferencia, durante la pandemia, entre la comodidad y el recuerdo que posibilitan las transmisiones masivas y el efecto cómico involuntario de los clips cortados de masas con errores de pronunciación o tropiezos. Así como en la liturgia hay gestos, expectativas y modos en los que se llega a la lectura de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, así también es importante construir portadas, marcos, introducciones y ganchos cautivadores que permitan, en la web, llegar al corazón del mensaje sin «incidentes comunicativos» que alejen a los que llamamos «lejanos», y que en cambio con la web podamos llegar.