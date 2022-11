Videoclip sobre Carlo Acutis, el joven para el que El cielo no puede esperar

Así suena la canción oficial de la película ‘El cielo no puede esperar’, un largometraje dirigido por José María Zavala sobre la vida del beato Carlo Acutis.

(romereports.com).- El encargado de la banda sonora es el joven compositor y cantante Luis Mas. En el videoclip, grabado entre el estudio y una parroquia de la Diócesis de Getafe, se puede ver un adelanto del contenido de la película, pero también imágenes reales de la infancia y juventud de Carlo Acutis. Para Luis, este proyecto supone unir su carrera profesional con pinceladas de su vida personal.

A mí me pareció desde el primer momento una idea súper atractiva y algo que te llevas tú a tu casa, ¿sabes? No solo de ir al cine, ver la película y ya está, sino que la canción, al final, -yo a veces la escucho, la he escuchado muchas veces ya a día de hoy- hay momentos donde realmente la haces bastante tuya.



Una canción alegre que pone ritmo a esta película biográfica sobre Acutis, el joven italiano fallecido a los 15 años, tan solo tres días después de que se le diagnosticase leucemia. Su forma esperanzadora de afrontar la muerte se ha convertido en un ejemplo para muchos.

La canción la hemos hecho como muy sincera, muy honesta y muy sencilla, que al final es también lo que refleja Carlo Acutis en su vida y en su manera de hacer las cosas.



Carlo Acutis supo utilizar las redes sociales para hacer el bien. Conocido como ‘el influencer de la Eucaristía’, el beato se dedicaba a divulgar el Evangelio en las plataformas digitales, llegando a los más jóvenes. Muchos de ellos ya lo consideran ‘el patrón de internet’.

Yo creo que es un chico que le ha sabido dar peso a las cosas buenas de verdad porque todos tenemos buenas y malas, pero muchas veces es el enfoque. Si solo te enfocas en las malas, estás todo el día quejándote, pero si le das el peso que le toca a las buenas, pues al final dices: “Está haciendo lo mismo que el otro, pero es que este lo está viviendo enteramente, plenamente”.



La película, que se encuentra en una fase muy avanzada de montaje, se espera que vea la luz en 2023.