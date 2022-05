Ciberteología: la iglesia en la era digital y sus modos de adaptación

AG Noticias acudió a la Universidad Católica de Córdoba, en donde se dicta un Seminario de la iglesia en la era digital. Guillermo, organizador del seminario, profundizó acerca de la temática de estos encuentros.

(altagracianoticias.com).-«El término de ciberteología es nuevo, no tiene muchos años, y expresa una iniciativa del siglo XXI en la cual se atienden a los contextos en los cuales se desarrolla la actividad teológica. Toma en serio el contexto de la cibercultura.»

La pandemia impactó en todas las iglesias, en todos los ámbitos de la vida. Todos comprendimos en lo doloroso de la pandemia, que estábamos en un ambiente digital con herramientas muy potentes. Los movimientos parroquiales comprendieron que no podíamos quedarnos con las manos atadas, entonces empezaron a hacer un uso más amigable de estos medios.

Guillermo cuenta, que luego de la pandemia desde las iglesias se preguntaban si la gente iba a volver al espacio físico, debido a la interacción elevada que producían las redes sociales. «El interrogante era muy grande. Si bien las pascuas anteriores fueron de pandemia, estas se vivieron con mucho interés y entusiasmo. Las redes sociales y las transmisiones llegaron muy lejos, donde la iglesia antes no había llegado. Antes un enfermo sólo podía escuchar por radio si no iba a un templo. Por eso las iglesias no dejaron de transmitir.»

«Un tema que trataremos hacía el final del seminario, es el de los influencers católicos. Si alguien los observa, ellos están comunicando una imagen de iglesia que muchas personas desconocían, quizás por prejuicios. Y ellos transmiten esa imagen con alegría.»

